Olomouc koupí od Výstaviště Flora skleníky

Olomoucká radnice koupí od společnosti Výstaviště Flora sbírkové skleníky ve Smetanových sadech. Prodej schválilo městské zastupitelstvo. Budovy jsou ve špatném technickém stavu a výstaviště, které patří městu, nemá peníze na jejich nákladnou opravu. Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun, opravu zajistí město. Kupní cenu za všechny skleníky stanovili znalci na 34 milionů korun, magistrát ji zaplatí postupně do roku 2035.
Palmový, kaktusový, tropický a subtropický skleník tvoří olomoucké sbírkové skleníky ve Smetanových sadech. Zabírají plochu přes čtyři tisíce metrů čtverečních, z toho více než tři tisíce metrů jsou přístupné veřejnosti.
Mezi hlavní závady palmového skleníku, který je kulturní památkou, i čtyř sbírkových skleníků patří zkorodovaná nosná konstrukce a nefunkční vytápění či větrání. Technický stav dvou sbírkových skleníků experti označují za havarijní. Pokud by město ponechalo skleníky v nynějším stavu, mohl by být jejich provoz při běžné údržbě zachován dalších pět až deset let. Poté by bylo nutné areál z bezpečnostních důvodů částečně nebo zcela uzavřít.
Plánovaná oprava skleníků je rozdělena do dvou etap a dohromady má stát zhruba 229 milionů korun. Společnost Výstaviště Flora podle radních nemá na rekonstrukci peníze a město jí je nemůže poskytnout přímo, protože by šlo o nepřípustnou veřejnou podporu. Radnice se proto jako nový vlastník pokusí na rekonstrukci získat dotaci.
Skleníky bude nadále provozovat Výstaviště Flora. Radnici za ně zaplatí nájemné, jehož výši stanoví znalci. Provoz skleníků je ztrátový, proto má být souběžně uzavřena smlouva o službě obecného hospodářského zájmu. Na jejím základě by město mohlo Výstavišti Flora kompenzovat ztrátu v souladu s pravidly veřejné podpory.
Skleníky patří k nejstarším v Česku
Sbírkové skleníky Výstaviště Flora patří k nejstarším v Česku. Návštěvníci v nich mohou obdivovat palmy, největší leknín světa, citrusovníky i jedny z největších kulovitých kaktusů v Evropě. Ve sklenících navíc žijí exotičtí ptáci a plazi, součástí areálu je také mořské a sladkovodní akvárium.
Největším a nejstarším z komplexu je palmový skleník vybudovaný v letech 1927 až 1930. Sousední kaktusový skleník ve Smetanových sadech byl spolu s tropickým skleníkem postaven v padesátých letech minulého století. Otevřen byl 18. srpna 1962 při zahájení celostátní zahradnické výstavy.
Výstaviště Flora kromě sbírkových skleníků spravuje také botanickou zahradu a rozárium. Pracovníci výstaviště se starají i o údržbu rozlehlých městských parků.