Olomouc koupí od Výstaviště Flora skleníky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Výstaviště Flora

Olomoucká radnice koupí od společnosti Výstaviště Flora sbírkové skleníky ve Smetanových sadech. Prodej schválilo městské zastupitelstvo. Budovy jsou ve špatném technickém stavu a výstaviště, které patří městu, nemá peníze na jejich nákladnou opravu. Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun, opravu zajistí město. Kupní cenu za všechny skleníky stanovili znalci na 34 milionů korun, magistrát ji zaplatí postupně do roku 2035.

Palmový, kaktusový, tropický a subtropický skleník tvoří olomoucké sbírkové skleníky ve Smetanových sadech. Zabírají plochu přes čtyři tisíce metrů čtverečních, z toho více než tři tisíce metrů jsou přístupné veřejnosti.

Mezi hlavní závady palmového skleníku, který je kulturní památkou, i čtyř sbírkových skleníků patří zkorodovaná nosná konstrukce a nefunkční vytápění či větrání. Technický stav dvou sbírkových skleníků experti označují za havarijní. Pokud by město ponechalo skleníky v nynějším stavu, mohl by být jejich provoz při běžné údržbě zachován dalších pět až deset let. Poté by bylo nutné areál z bezpečnostních důvodů částečně nebo zcela uzavřít.

Plánovaná oprava skleníků je rozdělena do dvou etap a dohromady má stát zhruba 229 milionů korun. Společnost Výstaviště Flora podle radních nemá na rekonstrukci peníze a město jí je nemůže poskytnout přímo, protože by šlo o nepřípustnou veřejnou podporu. Radnice se proto jako nový vlastník pokusí na rekonstrukci získat dotaci.

Popularita masožravek roste. Nevšední rostliny přibližuje výstava Živé pasti
Botanička Markéta Aubrechtová drží v ruce láčku, lapací orgán masožravek

Skleníky bude nadále provozovat Výstaviště Flora. Radnici za ně zaplatí nájemné, jehož výši stanoví znalci. Provoz skleníků je ztrátový, proto má být souběžně uzavřena smlouva o službě obecného hospodářského zájmu. Na jejím základě by město mohlo Výstavišti Flora kompenzovat ztrátu v souladu s pravidly veřejné podpory.

Skleníky patří k nejstarším v Česku

Sbírkové skleníky Výstaviště Flora patří k nejstarším v Česku. Návštěvníci v nich mohou obdivovat palmy, největší leknín světa, citrusovníky i jedny z největších kulovitých kaktusů v Evropě. Ve sklenících navíc žijí exotičtí ptáci a plazi, součástí areálu je také mořské a sladkovodní akvárium.

Největším a nejstarším z komplexu je palmový skleník vybudovaný v letech 1927 až 1930. Sousední kaktusový skleník ve Smetanových sadech byl spolu s tropickým skleníkem postaven v padesátých letech minulého století. Otevřen byl 18. srpna 1962 při zahájení celostátní zahradnické výstavy.

Výstaviště Flora kromě sbírkových skleníků spravuje také botanickou zahradu a rozárium. Pracovníci výstaviště se starají i o údržbu rozlehlých městských parků.

Letní Floru Olomouc zrušila inflace. Brány výstaviště se ale otevřou na podzim i na jaře

Výběr redakce

Orbán požádal Komisi o pozastavení sankcí na ruské energie

Orbán požádal Komisi o pozastavení sankcí na ruské energie

14:05Aktualizovánopřed 4 mminutami
Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka

Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka

03:24Aktualizovánopřed 5 mminutami
Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

Bezúročné půjčky místo dotací. Červený oznámil změny v Nové zelené úsporám

14:50Aktualizovánopřed 5 mminutami
Ceny ropy a plynu prudce rostou

Ceny ropy a plynu prudce rostou

08:23Aktualizovánopřed 8 mminutami
NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

04:32Aktualizovánopřed 33 mminutami
„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

11:16Aktualizovánopřed 56 mminutami
Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

12:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

01:49Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Olomoucký kraj

Olomouc koupí od Výstaviště Flora skleníky

Olomoucká radnice koupí od společnosti Výstaviště Flora sbírkové skleníky ve Smetanových sadech. Prodej schválilo městské zastupitelstvo. Budovy jsou ve špatném technickém stavu a výstaviště, které patří městu, nemá peníze na jejich nákladnou opravu. Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun, opravu zajistí město. Kupní cenu za všechny skleníky stanovili znalci na 34 milionů korun, magistrát ji zaplatí postupně do roku 2035.
před 1 hhodinou

Video„Lidé mají stále obavy“. Před rokem vykolejil u Hustopečí vlak s benzenem

Přesně před rokem došlo k jedné z nejhorších ekologických katastrof v historii Česka – u Hustopečí nad Bečvou vykolejil vlak s benzenem. Z tisíce tun této toxické a hořlavé látky do krajiny unikla asi čtvrtina. Sto padesát tun benzenu již bylo odstraněno, zbývá odklidit ještě sto tun. „Není to úplně u konce, lidé mají obavy, co může nastat, kdyby například přišel velký déšť. Nevíme, co může nebezpečná látka v zemi do budoucna udělat,“ uvedla starostka obce Júlia Vozáková (nestr. za KDU-ČSL). V den havárie se na místě sešlo na 180 hasičů ze čtyř krajů i ze Slovenska, škoda činí cekem 428 milionů korun.
28. 2. 2026

Taxikářka po bodnutí v Šumperku zemřela

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý podezřelý, v sobotu v podvečer zemřela. Čtyřiačtyřicetiletou ženu podle kriminalistů útočník razantně bodl ze zadního sedadla kuchyňským nožem a poté ji vyhodil na ulici. V nemocnici o život bojovala čtyři dny. Policisté tak případ zřejmě překvalifikují na vraždu. Muž je navíc obviněn z pokusu o vraždu dvou lidí, ukradeným vozidlem taxislužby totiž úmyslně čelně najel do protisměru.
23. 2. 2026

Meteorologové opět rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové rozšířili dřívější varování před vzestupem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Mandava ve Varnsdorfu večer překročila první povodňový stupeň a možná stoupne na druhý. Rozvodnit se v noci mají i další toky, ČHMÚ tak znovu rozšířil dřívější výstrahu.
22. 2. 2026Aktualizováno22. 2. 2026

Soud snížil investičnímu podvodníkovi z Přerova trest

Olomoucký vrchní soud snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes dvě stě lidí o zhruba 191 milionů korun. Podle verdiktu se nesmí také sedm let věnovat investiční činnosti. Jeho obchodní společnost dostala již dříve zákaz činnosti na dvanáct let. Vrubel tvrdil, že nikoho nepodvedl. Soud mu uložil i trest propadnutí majetku a povinnost náhrady škody.
18. 2. 2026

Mapa ukazuje, kam až by v Olomouci dosáhla dvacetiletá povodeň

Olomoucká radnice zveřejnila mapu záplavového území podél řeky Moravy. Ukazuje, jak se při dvacetileté a stoleté vodě chová řeka v okolí i centru města. Hydrotechnické výpočty už pracují i s novou protipovodňovou ochranou Olomouce. Oproti dosud platnému vymezení záplavového území z roku 2004 jsou nová data výrazně přesnější. Mapa má samosprávám umožnit rychleji a cíleněji reagovat na riziko záplav a předejít rozsáhlým škodám.
16. 2. 2026

Po celé republice se konaly akce na podporu prezidenta Pavla

Ve městech i menších obcích se odpoledne sešli lidé podporující prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládní stranou Motoristé. Akci inicioval spolek Milion chvilek. Lidé dorazili například na brněnské náměstí Svobody, dopravní podnik kvůli davu musel odklonit tramvajovou dopravu z náměstí, ale shromáždění byla i v Olomouci či Ostravě. Navazují na pražskou demonstraci z 1. února na Staroměstském a Václavském náměstí.
15. 2. 2026Aktualizováno15. 2. 2026

V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem patnácti centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval. Nový sníh v neděli ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.
15. 2. 2026Aktualizováno15. 2. 2026
Načítání...