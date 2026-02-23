Taxikářka po bodnutí v Šumperku zemřela


Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý podezřelý, v sobotu v podvečer zemřela. Čtyřiačtyřicetiletou ženu podle kriminalistů útočník razantně bodl ze zadního sedadla kuchyňským nožem a poté ji vyhodil na ulici. V nemocnici o život bojovala čtyři dny. Policisté tak případ zřejmě překvalifikují na vraždu. Muž je navíc obviněn z pokusu o vraždu dvou lidí, ukradeným vozidlem taxislužby totiž úmyslně čelně najel do protisměru.

Žena byla napadena v Lidické ulici nedaleko vlakového a autobusového nádraží v úterý dopoledne. Podle kriminalistů si vůz pachatel přivolal s úmyslem se jej zmocnit a následně s ním spáchat sebevraždu. Po útoku žena ztratila podle záchranářů velké množství krve, do fakultní nemocnice byla převezena ve velmi vážném stavu a byla poté v umělém spánku. „Mohu potvrdit, že zraněná žena hospitalizovaná na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zemřela v sobotu v podvečer,“ řekl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

Osmatřicetiletý muž byl původně obviněn z pokusu o vraždu. „Na právní kvalifikaci to nic nemění. Jedná se stále o případ vraždy, akorát teď už ne o pokus, ale dokonanou vraždu," řekla mluvčí policie Ivana Skoupilová. Muž zároveň čelí obvinění z pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Podle policistů po napadení taxikářky s jejím autem ujel a při následném policejním pronásledování úmyslně v plné rychlosti narazil do protijedoucího auta.

Jeho pětapadesátiletý řidič pohotově zabránil čelnímu střetu, nicméně obě vozidla se střetla a oba pasažéři – řidič a jeho devětačtyřicetiletá spolujezdkyně – byli zraněni. Jen duchapřítomná reakce řidiče podle kriminalistů zabránila fatálnímu následku. Mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková řekla, že oba nakonec vyvázli s lehkými zraněními, utrpěli zhmožděniny, otřes mozku a úraz kotníku.

Pokus o sebevraždu

Podle vedoucího krajského odboru obecné kriminality Jana Lisického chtěl obviněný muž tímto činem spáchat sebevraždu, za sebou měl již několik neúspěšných pokusů. Záměr se mu však znovu nepodařil, ze zdemolovaného ukradeného vozidla vyvázl téměř bez zranění. K činům se přiznal, kriminalisty přitom zaskočil svým cynickým postojem. „Při výslechu na policisty pachatel působil naprosto racionálním dojmem, s naprostou chladnou netečností popisoval veškeré detaily svého jednání,“ řekl už minulý týden Lisický.

Podle Lisického muž požíval v minulosti drogy, konzumoval alkohol a žil na okraji sociálního prostředí. V minulosti byl trestán za bagatelní trestnou činnost. Po nehodě mu policisté naměřili promile alkoholu. Hrozí mu trest patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest, je ve vazbě.

