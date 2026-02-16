Mapa ukazuje, kam až by v Olomouci dosáhla dvacetiletá povodeň


Olomoucká radnice zveřejnila mapu záplavového území podél řeky Moravy. Ukazuje, jak se při dvacetileté a stoleté vodě chová řeka v okolí i centru města. Hydrotechnické výpočty už pracují i s novou protipovodňovou ochranou Olomouce. Oproti dosud platnému vymezení záplavového území z roku 2004 jsou nová data výrazně přesnější. Mapa má samosprávám umožnit rychleji a cíleněji reagovat na riziko záplav a předejít rozsáhlým škodám.

Olomoucká náplavka byla dokončena v roce 2022 a patří mezi součásti protipovodňové ochrany města. Jde o jednu z klíčových etap, díky níž se v současnosti řeka Morava při povodních chová jinak než v minulosti.

„Původní záplavová mapa v podstatě odpovídá povodním z roku 1997 a schvalovala se v roce 2004. Za tu dobu se ale uskutečnila řada staveb a tehdejší rozliv už dávno neplatí,“ uvedl vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce Jan Langr.

Při povodních v roce 1997 byla pod vodou i část města, kde v současnosti stojí obchodní dům. Podle nové záplavové mapy je však tento prostor chráněný. Potvrdilo se to i při posledních záplavách v roce 2024, kdy protipovodňová opatření zafungovala.

„Protipovodňová ochrana je pro Olomouc dlouhodobou prioritou. Díky novému modelu máme v rukou nástroj, který pomůže nejen odborníkům při přípravě dalších opatření, ale také obyvatelům, kteří se mohou lépe orientovat v tom, jaké dopady mohou mít povodně na jejich okolí,“ uvedla primátorka Miroslava Ferancová (ANO). Podle ní si mohou lidé v aktualizované mapě snadno ověřit, zda se jejich nemovitosti nacházejí v oblasti ohrožené dvacetiletou povodní.

Povodně roku 1997 byly tak tragické i proto, že lidé nevěděli o hrozbě. Přispěly ke vzniku výstražného systému
Model pokrývá širší území

Původní matematický model z roku 2023, který vznikl pro potřeby architektonické soutěže druhé etapy protipovodňové ochrany Olomouce, odborníci výrazně rozšířili. Aplikace nyní zahrnuje celé území až po jez v Hynkově, kde se Morava větví na hlavní koryto a rameno Mlýnského potoka. Díky tomu lze přesněji simulovat proudění vody v širší části městského území a lépe vyhodnocovat rizika.

Rozšířený model poslouží jako odborný podklad pro přípravu návrhu protipovodňových opatření v městských částech Chomoutov, Lazce, Hejčín, Černovír a Klášterní Hradisko. Zároveň představuje důležitý informační nástroj pro veřejnost.

Události v regionech: Nová mapa záplav pro město Olomouc
Další etapa má chránit sever města

Olomouc naposledy postihly povodně předloni v září. Voda z řeky Moravy tehdy zaplavila okrajové městské části Chomoutov, Černovír a Holice. V Chomoutově voda zaplavila několik ulic, v Černovíru a Holici zatopila zahrádkářské osady. Poškozeny byly také lesní porosty a veřejná zeleň.

Většinu území Olomouce však před velkou vodou ochránila nová protipovodňová opatření, do jejichž výstavby město s pomocí dotací v předchozích letech investovalo stovky milionů korun.

Ochranu severní části města má zajistit takzvaná třetí etapa protipovodňových opatření. Město už uspořádalo architektonickou soutěž a nyní připravuje projektovou dokumentaci. Pokud získá dotace, stavba by mohla začít za dva roky.

Na jihu Olomouce dokončují protipovodňová opatření
Protipovodňová opatření na jihu Olomouce

