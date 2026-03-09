Švýcarská prokuratura obvinila dalších pět lidí v případu požáru baru

Švýcarská prokuratura rozšířila seznam obviněných v případu požáru v baru Le Constellation ve městě Crans-Montana o dalších pět lidí, včetně starosty Nicolase Férauda. Dalšími čtyřmi nově obviněnými jsou současní i bývalí úředníci města, informují agentury Reuters a AFP. Celkový počet obviněných se tak zvýšil na devět. Výslech starosty je podle Reuters naplánován na 13. dubna.
Padesátiletý Feraud se na žádost Reuters odmítl k situaci vyjádřit, ale již v minulosti přiznal, že pravidelné bezpečnostní a protipožární kontroly baru nebyly prováděny od roku 2019, ačkoli jsou každoročně vyžadovány. „Je nám to velice líto. Neměli jsme žádné informace o tom, že kontroly nebyly provedeny,“ řekl starosta v lednovém rozhovoru s místními médii.
Obvinění ze zabití z nedbalosti čelí kromě úředníků odpovědných za dodržování bezpečnostních předpisů také majitelé baru, manželé Jacques a Jessica Morettiovi. Pokud budou obvinění shledáni vinnými, hrozí jim až čtyři a půl roku vězení.
V baru při požáru o silvestrovské noci zahynulo 41 lidí a 115 dalších utrpělo zranění, včetně jedné Češky. V nemocnicích jich zůstává 58, někteří jsou s těžkými popáleninami stále v kómatu. Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.