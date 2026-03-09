Souhrn dne
Švýcarská prokuratura obvinila dalších pět lidí v případu požáru baru


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Švýcarská prokuratura rozšířila seznam obviněných v případu požáru v baru Le Constellation ve městě Crans-Montana o dalších pět lidí, včetně starosty Nicolase Férauda. Dalšími čtyřmi nově obviněnými jsou současní i bývalí úředníci města, informují agentury Reuters a AFP. Celkový počet obviněných se tak zvýšil na devět. Výslech starosty je podle Reuters naplánován na 13. dubna.

Padesátiletý Feraud se na žádost Reuters odmítl k situaci vyjádřit, ale již v minulosti přiznal, že pravidelné bezpečnostní a protipožární kontroly baru nebyly prováděny od roku 2019, ačkoli jsou každoročně vyžadovány. „Je nám to velice líto. Neměli jsme žádné informace o tom, že kontroly nebyly provedeny,“ řekl starosta v lednovém rozhovoru s místními médii.

Obvinění ze zabití z nedbalosti čelí kromě úředníků odpovědných za dodržování bezpečnostních předpisů také majitelé baru, manželé Jacques a Jessica Morettiovi. Pokud budou obvinění shledáni vinnými, hrozí jim až čtyři a půl roku vězení.

Švýcarsko vyplatí obětem požáru v Crans-Montaně v přepočtu přes milion korun
Pietní místo na místě požáru (foto z 31. ledna 2026)

V baru při požáru o silvestrovské noci zahynulo 41 lidí a 115 dalších utrpělo zranění, včetně jedné Češky. V nemocnicích jich zůstává 58, někteří jsou s těžkými popáleninami stále v kómatu. Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.

Počet obětí požáru baru ve Švýcarsku se zvýšil na 41, píše AFP
Okolí místa výbuchu ve švýcarském letovisku Crans-Montana, leden 2026

Ceny ropy a plynu prudce rostou

Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Ministři financí zemí G7 a šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol proto jednali o společném uvolnění ropy z nouzových rezerv. Kvůli konfliktu na Blízkém východě prudce roste také cena plynu.
08:23Aktualizovánopřed 4 mminutami

V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

Do Prahy se krátce před pondělní sedmou hodinou ranní vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, letoun ze saúdskoarabského Rijádu dopravil 180 Čechů. V noci také přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Podle ministerstva zahraničních věcí se deseti repatriačními vládními lety vrátilo do Česka více než 1500 lidí. V pondělí večer je v plánu další let do Egypta.
08:19Aktualizovánopřed 45 mminutami

Orbán požádal Komisi o pozastavení sankcí na ruské energie

Maďarský premiér Viktor Orbán požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něj nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku, napsala agentura Reuters. V dopise předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi Orbán hovoří o dočasném pozastavení veškerých sankcí na dovoz ruských energií do EU. Budapešť se v pondělí také rozhodla, že pro maďarská auta u paliv zavede cenové stropy.
14:05Aktualizovánopřed 49 mminutami

Švýcarská prokuratura obvinila dalších pět lidí v případu požáru baru

Švýcarská prokuratura rozšířila seznam obviněných v případu požáru v baru Le Constellation ve městě Crans-Montana o dalších pět lidí, včetně starosty Nicolase Férauda. Dalšími čtyřmi nově obviněnými jsou současní i bývalí úředníci města, informují agentury Reuters a AFP. Celkový počet obviněných se tak zvýšil na devět. Výslech starosty je podle Reuters naplánován na 13. dubna.
před 58 mminutami

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

Turecko oznámilo, že NATO v jeho vzdušném prostoru zničilo balistickou raketu vypálenou z Íránu. USA uzavřely kvůli bezpečnostním rizikům svůj konzulát v turecké Adaně. Írán také vypálil na Izrael svou první salvu střel po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce. Zdravotníci v Izraeli nejprve informovali o jedné lehce zraněné ženě, později byl zabit jeden člověk a další dvě osoby zraněny. Při útoku íránského dronu na bahrajnský ostrov Sitra utrpělo zranění 32 civilistů. Další dron zaútočil na rafinerii bahrajnské společnosti Bapco.
04:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Fregaty i letadlová loď. Francie chce ochránit tankery v Hormuzu

Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v Hormuzském průlivu, oznámil podle agentur francouzský prezident Emmanuel Macron na návštěvě Kypru. Cílem bude chránit tankery v oblasti. Podle francouzské hlavy státu by se mise mohly účastnit evropské i mimoevropské státy.
15:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Močovina uvázlá v Hormuzu by ohrozila světové zemědělství

Po uzavření Hormuzského průlivu se rychle zvýšily ceny ropy a zemního plynu, což svět sleduje s obavami. Experti na potravinovou bezpečnost varují před možným zpomalením dodávek močoviny, která se používá jako hnojivo.
před 2 hhodinami

„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

Nově zvolený nejvyšší duchovní vůdce Íránu Modžtaba Chameneí má úzké vazby na revoluční gardy a milice Basídž. Dříve se podílel na potlačování protivládních protestů. Nový vůdce není ajatolláh a pokračování dynastie může vyvolat u některých Íránců odpor. Pro příznivce režimu ale symbolizuje kontinuitu a stabilitu. Podle experta Vlastislava Břízy teď kapitulace Teheránu není ve hře.
11:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
