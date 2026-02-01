Počet obětí požáru baru ve Švýcarsku se zvýšil na 41, píše AFP

Na následky zranění způsobené novoročním požárem v baru v Crans-Montaně zemřel v sobotu osmnáctiletý Švýcar, informovala agentura AFP. Počet obětí tohoto neštěstí se tak zvýšil na 41. Mladík zemřel v curyšské nemocnici, uvedly úřady kantonu Valais. Předchozí bilance uváděla čtyřicet mrtvých a 116 zraněných, desítky z nich jsou stále hospitalizovány s popáleninami. Je mezi nimi i jedna Češka.
Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl na Nový rok při silvestrovských oslavách asi hodinu a půl po půlnoci. Místní úřady později uvedly, že příčinou byly zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnické fontány v lahvích se šampaňským, od kterých se vzňala pěnová výplň stropu určená k izolaci vzduchu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.
Téměř všechny oběti byli mladiství a mladí dospělí. Bar byl podle obyvatel Crans-Montany oblíbený mezi teenagery – ve Švýcarsku lze pivo a víno konzumovat od šestnácti let. Průměrný věk obětí požáru byl devatenáct let, nejmladší oběti bylo čtrnáct let.
Bar měl podle informací starosty města Nicolase Ferauda východ nahoře a dole, přičemž každé patro bylo určeno maximálně pro sto lidí. Fungování spodního východu je předmětem vyšetřování.