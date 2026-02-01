Počet obětí požáru baru ve Švýcarsku se zvýšil na 41, píše AFP


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na následky zranění způsobené novoročním požárem v baru v Crans-Montaně zemřel v sobotu osmnáctiletý Švýcar, informovala agentura AFP. Počet obětí tohoto neštěstí se tak zvýšil na 41. Mladík zemřel v curyšské nemocnici, uvedly úřady kantonu Valais. Předchozí bilance uváděla čtyřicet mrtvých a 116 zraněných, desítky z nich jsou stále hospitalizovány s popáleninami. Je mezi nimi i jedna Češka.

Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl na Nový rok při silvestrovských oslavách asi hodinu a půl po půlnoci. Místní úřady později uvedly, že příčinou byly zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnické fontány v lahvích se šampaňským, od kterých se vzňala pěnová výplň stropu určená k izolaci vzduchu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.

Téměř všechny oběti byli mladiství a mladí dospělí. Bar byl podle obyvatel Crans-Montany oblíbený mezi teenagery – ve Švýcarsku lze pivo a víno konzumovat od šestnácti let. Průměrný věk obětí požáru byl devatenáct let, nejmladší oběti bylo čtrnáct let.

Bar měl podle informací starosty města Nicolase Ferauda východ nahoře a dole, přičemž každé patro bylo určeno maximálně pro sto lidí. Fungování spodního východu je předmětem vyšetřování.

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí
Místo výbuchu ve švýcarském lyžařském středisku

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi. Devět zraněných včetně dítěte je po dvou ruských úderech v Záporoží, kde okupanti zasáhli mimo jiné porodnici. V Kyjevě stále zůstávají stovky bytových domů bez tepla, odstávky energií jsou po celé zemi. Ukrajinskou energetickou síť, na kterou setrvale útočí Rusko, postihl v sobotu velký blackout. V následujících dnech mají teploty v zemi klesnout místy až k minus třiceti stupňům.
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí prohlásil, že pokud Spojené státy zaútočí na Írán, bude to tentokrát znamenat „regionální ozbrojený konflikt“. Podle agentury AP jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Ajatolláhovo vystoupení živě přenášela íránská televize. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf předtím prohlásil, že považuje ozbrojené síly zemí Evropské unie za teroristické skupiny.
Izrael částečně otevřel hraniční přechod Rafah mezi palestinským Pásmem Gazy a Egyptem. Jeho využívání ve zkušebním provozu bude podléhat omezením a kontrolám. Pravidelná osobní doprava v obou směrech by se měla obnovit až v pondělí, uvedl izraelský portál Ynet. Informaci potvrdila izraelská mluvčí. Zranění Palestinci se tak v tuto chvíli z Pásma Gazy nedostanou.
Soud v Texasu nařídil propuštění pětiletého chlapce, kterého před necelými dvěma týdny spolu s otcem zadržel při zásahu v Minneapolisu americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na vyjádření soudu.
Pákistánská armáda od pátečního večera zabila 145 ozbrojenců po útoku v jihozápadní provincii Balúčistán, kde povstalci připravili o život 31 civilistů a sedmnáct členů bezpečnostních složek. Informuje o tom agentura Reuters. O kontrolu nad Balúčistánem, který je bohatý na ropu a nerostné suroviny, svádějí separatisté boj s bezpečnostními silami už více než dvacet let.
Členské země Evropské unie se tento týden domluvily na postupném ukončení odběru veškerého plynu z Ruska. Studie německého institutu v této souvislosti varuje, že Evropě hrozí nová plynová závislost, tentokrát na Spojených státech. Právě spolková republika je přitom obzvlášť zranitelná. Kritiku v Německu vyvolal také prodej části klíčové infrastruktury americkému miliardáři Kelcymu Warrenovi.
Přibývá Slováků, kteří pracují v Česku. Za poslední dekádu se jejich počet zhruba zdvojnásobil, teď se pohybuje kolem čtvrt milionu. Ze všech cizinců také vydělávají nejvíc – často zastávají vyšší pozice a firmy o ně mají zájem. Do Česka jich v posledních letech míří – minimálně za krátkodobou prací – desítky tisíc. O odchodu navíc aktuálně uvažuje až čtvrtina obyvatel. Mezi nejčastější důvody uvádějí právě nedostatek profesních příležitostí. Část Slováků má ambice zůstat v Česku dlouhodoběji.
