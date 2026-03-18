Íránský útok v Izraeli zabil dva lidi na předměstí Tel Avivu, píší média

Íránský raketový útok v Izraeli zabil dva lidi, napsal v noci na středu s odkazem na záchrannou službu zpravodajský server The Times of Israel (ToI).
Manželé ve věku kolem 70 let byli podle izraelských médií těžce zraněni při úderu, který zasáhl předměstí Tel Avivu Ramat Gan. Následně zraněním podle záchranné služby Magen David Adom podlehli. ToI píše, že podle dosud nepotvrzených zpráv manželé při útoku mířili do krytu. Lehká zranění při íránském útoku podle záchranné služby ve městě Bnej Brak utrpěl také 25letý muž.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích.
