Frederiksenová zůstane dánskou premiérkou, dohodla se na menšinové vládě


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Dánská sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová se dohodla na vzniku menšinové středolevé vlády, čímž si po třetí funkční období v řadě udrží křeslo ministerské předsedkyně. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že tak končí období nejistoty po březnových volbách uprostřed krize ve vztazích s americkým prezidentem Donaldem Trumpem kvůli Grónsku, autonomní součásti Dánského království.

„Byla jsem u jeho veličenstva krále a oznámila, že po dlouhých vyjednáváních může vláda vzniknout,“ řekla Frederiksenová. Uvedla také, že v úterý představí vládní program a že jmenování ministrů by se mohlo uskutečnit ve středu.

Sociální demokraté ve volbách zvítězili, ale zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1903. Levicové strany jako celek těsně porazily ty pravicové, ani jeden z bloků ale nezískal ve 179členném parlamentu většinu. Rozhodující silou se tak stali centrističtí Umírnění v čele s dosavadním ministrem zahraničí a bývalým premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem, jejichž podporu si Frederiksenová vyjednala.

Politička, která byla u moci od roku 2019, volby vyhlásila v únoru, o několik měsíců dříve, než musela. Podle analytiků se tak stalo zjevně v naději, že její rozhodný postoj ve sporu o Grónsko, které by americký prezident Donald Trump rád získal pod americkou správu, jí u voličů pomůže. Volební kampaň však ovládla spíše domácí témata, jako jsou stav dánského hospodářství a životní náklady.

Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

Valná hromada ČEZu schválila první krok směřující k zestátnění

Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

Víkendové bouřky se suchem příliš nepomohly

„Už nechci snášet výpady,“ řekla žalobkyně Lastovecká k rezignaci

Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Loajalita se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

Aktuálně z rubriky Svět

Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

Teherán podle íránských médií pozastavuje vyjednávání s USA, dokud Izrael nezastaví vojenské akce v Libanonu a Gaze. Íránské námořnictvo zároveň oznámilo kompletní blokádu Hormuzského průlivu i úžiny Bab al-Mandab. Velitelství íránských ozbrojených sil později varovalo obyvatele severního Izraele, že v případě izraelského útoku na Bejrút mají v zájmu svého bezpečí opustit oblast. Prezident USA Donald Trump uvedl, že od Íránu ohledně přerušení jednání nemá zprávy.
16:05Aktualizovánopřed 2 mminutami

Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

Maďarský premiér Péter Magyar po setkání s prezidentem Tamásem Sulyokem prohlásil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Vládní strana Tisza disponuje v parlamentu ústavní většinou. Magyar označuje Sulyoka, který je ve funkci od roku 2024, za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána.
10:40Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Nový zákon může otevřít cestu k návratu parthenónských mramorů z Louvru

Nový právní rámec, který ve Francii vstoupil v platnost na začátku května, znovu otevřel otázku navracení kulturního dědictví a vnesl nové okolnosti do debaty kolem parthenónských mramorů uložených v muzeu Louvre.
před 6 hhodinami

Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

Silnou kritiku na rakouské politické scéně vyvolalo rozhodnutí studentů vídeňské univerzity pozvat na přednášku někdejšího údajného člena teroristické organizace al-Káida a bývalého vězně na americké základně Guantánamo Mohamedoua Oulda Slahiho. Napsala to agentura APA, podle níž část politiků pozvánku kritizuje jako neuvěřitelný skandál či prosazování levicové agendy.
před 7 hhodinami

Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

Čína nemůže České republice říkat, s kým se má přátelit, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil na úvod návštěvy Tchaj-wanu. Podle tchajwanské tiskové agentury CNA tak reagoval na prohlášení čínského velvyslanectví v Praze, které Vystrčila obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Vystrčil s delegací přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou.
06:26Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Osm tisíc. Rusko v květnu poslalo proti Ukrajině dosud nejvíc dronů

Rusko za květen na Ukrajinu vyslalo 8150 dronů s dlouhým doletem. Bylo to nejvíce od začátku plnohodnotné pozemní ruské invaze na Ukrajinu, uvádí agentura AFP ve své analýze, kterou sestavila na základě hlášení zveřejňovaných pravidelně ukrajinskými vzdušnými silami. Ukrajina opakovaně žádá západní spojence, aby podpořili její protivzdušnou obranu.
před 7 hhodinami

Buddhisté oslavili svátek Vesak, den narození Buddhy

Na první květnový úplněk připadá již více než půl století oslava narození, dosažení nirvány i smrti Buddhy Gautamy. Tradice tohoto svátku však sahá přinejmenším do pátého až šestého století. Slaví se především v jihoasijských zemích s výrazným zastoupením buddhistických věřících. V chrámech procesí mnichů a mnišek recitují sútry nebo vykonávají obřad omývání Buddhovy sochy. Věřící pokládají drobné dary a květiny či zapalují vonné svíčky. Důležitý důraz je kladen na dobré skutky, které mají zlepšit karmu jednotlivce i jeho blízkých. Mezi takové činy patří například darování jídla obyvatelům klášterů nebo vypouštění zvířat na svobodu. Lidé se často také zdržují pojídání masa a pití alkoholu.
před 8 hhodinami
