Víkendové bouřky se suchem příliš nepomohly


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24, X/ČHMÚ
Část Česka o víkendu zasáhly bouřky. Jihočeským krajem v neděli prošly spolu s mimořádně silným větrem. Objevila se také první letošní tornáda. Nejvíce srážek spadlo v oblasti Brd a Berounska – až 70 milimetrů za 24 hodin. Pouze do pěti milimetrů naopak napršelo na jižní Moravě. Prudký déšť navíc většinou zahrádkářům ani vodohospodářům příliš nepomůže. Zákazy napouštění bazénů a zalévání tak přibývají.

„Tyhle přívalové deště pro vodohospodáře mají pramalý význam, protože to, co naprší, tak relativně rychle odteče a doplnění do podzemí se ani nestihne,“ vysvětluje technicko-provozní manažerka ze společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou Šárka Kerclová.

Hydroložka z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petra Grüsserová situaci sleduje na mapě, kde červená barva ukazuje místa, kde voda chybí nejvíc. Zatímco v neděli ráno mapa ukazovala poměrně velkou část tuzemska s velmi slabým nasycením, o 24 hodin později se situace na velké části území změnila. Na některých místech ale zůstala barva stejná. Třeba na jižní Moravě skoro nepršelo.

Například v Lednici nesmí od pondělí zalévat, napouštět bazény ani mýt auta pitnou vodou. Na vlastní studnu nebo dešťovou vodu se musí spolehnout i obyvatelé Kunštátu na Blanensku, kde zákaz platí od minulého týdne.

Úrodu pivoněk v Senici na Hané už déšť nezachrání. Odhadují, že kvůli suchu přišli až o třetinu květin. Na dešťové kapky čekali týdny. Padají ale až při sklizni. „Od rána trochu prší nebo kape, ale ta půda je taková, dá se říct, Sahara. Je to jako písek. Když se podíváme, tak je to úplně suché,“ přibližuje situaci farmář Martin Grecman z firmy Pivoňky na Hané.

Díky dešti, který meteorologové slibují hlavně v polovině týdne, by mohlo nejhorší sucho alespoň dočasně ustoupit.

Slabá tornáda

Bouřky ale nepřinesly pouze déšť. Vítr lámal stromy i větve a zejména na jihu země způsobil značné škody. Lidé hlásili zaplavené sklepy. Hasiči si připsali přes dvě stovky výjezdů. Nejvíce na Českobudějovicku a v okolí Českého Krumlova.

Meteorologové už zároveň s jistotou vědí, že Zálužím u Temelína prošlo slabé tornádo. Záběry z kamer na domě Dalibora Veselého, který v obci žije, ukazují, jak se v neděli odpoledne najednou zvedl vítr a odnesl věci ze zahrady. „Žena mi říká: ‚Zavři skleník.‘ Já jsem vyběhl ven a ve vteřině jsem se vrátil zpátky,“ líčí Veselý.

Po pár sekundách už vzduchem létal kovový nábytek. Nad trávníkem se otočil o 180 stupňů a zmizel na druhou stranu, k dalším domům. „Židle, křesla, polstrování, střecha bazénu, která se utrhla,“ popisuje Veselý, který zmiňuje také sedací pytle. Vír se vytvořil v úzkém pruhu pár desítek metrů. Jak rychle se zvedl, tak rychle zmizel. „Během deseti patnácti vteřin si to všechno sedlo,“ dodává Veselý.

Škody nebudou velké. Veselého záběry a svědectví pomohly odborníkům. Ti potvrdili, že šlo o slabé tornádo. „Máme pomocí radarových dat zdokumentovanou bouřku, která to tornádo produkovala, takže tam je to jisté,“ uvádí meteorolog a vedoucí konvektivní skupiny ČHMÚ Plzeň Martin Adamovský.

Prudké bouřky se přehnaly nejen přes Českobudějovicko, ale i Prachaticko. Silný vítr lámal stromy a větve na okraji Chvalovic na Netolicku. Podle místních bouřka trvala jen čtvrt hodiny, ale zůstala po ní spoušť. Třeba v ohradě u koní. Na přístřešek pro koně spadly křehké topoly. Škody likvidovalo šestnáct lidí.

  • Výskyt tornáda v silných bouřkách není úplně neobvyklý. Od roku 1990 jich meteorologové v Česku potvrdili víc než sto. V průměru to vychází zhruba na tři ročně. 
  • Mimořádný byl rok 2001. Evropská databáze uvádí, že se nad českým územím vytvořilo hned šestnáct tornád. Šest z nich navíc vzniklo ve stejný den – 20. července odpoledne. 
  • Většina tornád v Česku patří do kategorie slabých nebo velmi slabých – F0 a F1. Za sebou zpravidla nechávají jen nepatrné škody. Opravdu silná tornáda jsou vzácná. Patří mezi ně to na jižní Moravě v roce 2021 – se silou F4. 
  • V posledních letech pozorování i dokumentaci usnadňují chytré telefony. Proto počet zaznamenaných jevů roste. 

Ve středu večer meteorologové potvrdili, že i na Netolicku se vyskytlo tornádo. Kromě Chvalovic zmínili také obce Babice a Strýčice. „Zde se nachází řada škod, nelze ale stoprocentně určit, které jsou konkrétně od tornáda (byl by potřeba rozsáhlejší průzkum ideálně za pomoci dronu),“ doplnili s tím, že případ považují za prokázaný, ačkoliv jeho intenzita není přesně určena.

Energetici na jihu Čech po bouřkách opravovali poruchy na vysokém napětí. Bez proudu bylo v neděli deset tisíc domácností, v pondělí odpoledne už jen necelá stovka. „Už se opravdu jedná jenom o jednotlivé lokality v okrajových částech,“ upřesňuje mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák. Další bouřky by se podle meteorologů mohly v Česku výjimečně objevit i v následujících dnech, už by ale neměly být tak silné.

Spadlý strom na jihu Čech (31. května 2026)

Aktuálně z rubriky Domácí

Valná hromada ČEZu schválila první krok směřující k zestátnění skupiny

Energetická skupina ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti, schválili na valné hromadě akcionáři. Mluvčí skupiny Ladislav Kříž potvrdil, že by nová firma měla vzniknout v řádu týdnů od schválení a následně v prvním čtvrtletí roku 2027 by do ní měly být začleněny vybrané podniky. Rozdělení ČEZu je podle analytiků prvním krokem k chystanému zestátnění společnosti, které plánuje současná vláda.
VideoV diskusi o podobě akceleračních zón rezonuje výška větrníků

Návrh akceleračních zón se kromě krajů a obcí nelíbí ani zástupcům sektoru, kterému měly pomoci. Kromě odstupu od obydlí se jedná také například o regulaci výšky větrných elektráren. Komora obnovitelných zdrojů chce podobu zón ještě přepracovat, anebo jejich vyhlášení odložit. Vládní koalice o podobě zón a možných úpravách dále jedná, podle opozice v tom dělá zmatek. V pondělí končí lhůta, ve které stát čeká připomínky veřejnosti.
Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

Pravidla pro odvádění daně z přidané hodnoty (DPH) v přeshraničním obchodě v Evropské unii by se měla zjednodušit. Vláda schválila příslušný zákon, informovala po jednání ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se také kabinet už nebude vracet k jednání o přesunu agendy lidských práv a závislostí z Úřadu vlády pod čtyři ministerstva, rozhodnutí je podle něj definitivní. Experti navrhovali místo převodu vznik sekce lidských práv v Úřadu vlády a samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury.
„Už nechci snášet výpady,“ řekla žalobkyně Lastovecká k rezignaci

Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Důvodem je podle ní ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Pro ČT mimo jiné zmínila, že důvodem byly snahy nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové a olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna znevěrohodnit ji. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá. Šéf Unie státních zástupců Tomáš Foldyna v reakci odmítl, že by se státní zástupci báli říkat své názory.
VideoNejdražší a nejméně efektivní cesta, řekl Hřib k plánovanému zestátnění ČEZu

Stávající model není ideální, ale vláda se to chystá řešit nejdražší a nejméně efektivní cestou, která existuje, řekl v Interview ČT24 předseda Pirátů Zdeněk Hřib v souvislosti s plánovaným zestátněním energetické skupiny ČEZ. Podle plánu by se firma měla rozdělit na dvě části. Ta část, která vyrábí elektřinu, by podle vlády měla být ze sta procent státní. Podle Hřiba ale Česko už teď ČEZ ovládá. „Otázka je, jestli je rozumné platit 250 miliard za to, že ho budeme ovládat ještě o něco víc,“ podotkl Hřib s tím, že navíc dojde k vytěsnění minoritních akcionářů, kteří nyní fungují jako kontrolní mechanismus. Plán je podle něj postavený naruby. Vláda totiž plánuje koupit část, která je výrobní, kde jsou podle ní jisté peníze. „To, co ale je v dnešní době rizikové, je ta výroba,“ řekl šéf Pirátů. Moderoval Daniel Takáč.
Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Deficit státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170,2 miliardy korun z dubnových 106,1 miliardy, informovalo v pondělí ministerstvo financí. Prohloubení schodku je v květnu obvyklé. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci května byl rozpočet ve schodku 170,5 miliardy korun.
Loajalita se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v pondělí v 9:00 jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Ve 12:00 začali na dvě hodiny stávkovat také poskytovatelé adiktologických služeb. „Rozklad institucí“ se schovává za slova jako optimalizace, reorganizace nebo efektivita, prohlásil na tiskové konferenci předák odborů agentury Václav Nikl. Loajalita k politické moci se podle něj staví nad odbornost. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí ujistil, že „žádná z agend není ohrožena“.
