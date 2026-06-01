Víkendové bouřky se suchem příliš nepomohly

Část Česka o víkendu zasáhly bouřky. Jihočeským krajem v neděli prošly spolu s mimořádně silným větrem. Objevila se také první letošní tornáda. Nejvíce srážek spadlo v oblasti Brd a Berounska – až 70 milimetrů za 24 hodin. Pouze do pěti milimetrů naopak napršelo na jižní Moravě. Prudký déšť navíc většinou zahrádkářům ani vodohospodářům příliš nepomůže. Zákazy napouštění bazénů a zalévání tak přibývají.
„Tyhle přívalové deště pro vodohospodáře mají pramalý význam, protože to, co naprší, tak relativně rychle odteče a doplnění do podzemí se ani nestihne,“ vysvětluje technicko-provozní manažerka ze společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou Šárka Kerclová.
Hydroložka z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petra Grüsserová situaci sleduje na mapě, kde červená barva ukazuje místa, kde voda chybí nejvíc. Zatímco v neděli ráno mapa ukazovala poměrně velkou část tuzemska s velmi slabým nasycením, o 24 hodin později se situace na velké části území změnila. Na některých místech ale zůstala barva stejná. Třeba na jižní Moravě skoro nepršelo.
Například v Lednici nesmí od pondělí zalévat, napouštět bazény ani mýt auta pitnou vodou. Na vlastní studnu nebo dešťovou vodu se musí spolehnout i obyvatelé Kunštátu na Blanensku, kde zákaz platí od minulého týdne.
Úrodu pivoněk v Senici na Hané už déšť nezachrání. Odhadují, že kvůli suchu přišli až o třetinu květin. Na dešťové kapky čekali týdny. Padají ale až při sklizni. „Od rána trochu prší nebo kape, ale ta půda je taková, dá se říct, Sahara. Je to jako písek. Když se podíváme, tak je to úplně suché,“ přibližuje situaci farmář Martin Grecman z firmy Pivoňky na Hané.
Díky dešti, který meteorologové slibují hlavně v polovině týdne, by mohlo nejhorší sucho alespoň dočasně ustoupit.
Slabá tornáda
Bouřky ale nepřinesly pouze déšť. Vítr lámal stromy i větve a zejména na jihu země způsobil značné škody. Lidé hlásili zaplavené sklepy. Hasiči si připsali přes dvě stovky výjezdů. Nejvíce na Českobudějovicku a v okolí Českého Krumlova.
Meteorologové už zároveň s jistotou vědí, že Zálužím u Temelína prošlo slabé tornádo. Záběry z kamer na domě Dalibora Veselého, který v obci žije, ukazují, jak se v neděli odpoledne najednou zvedl vítr a odnesl věci ze zahrady. „Žena mi říká: ‚Zavři skleník.‘ Já jsem vyběhl ven a ve vteřině jsem se vrátil zpátky,“ líčí Veselý.
Po pár sekundách už vzduchem létal kovový nábytek. Nad trávníkem se otočil o 180 stupňů a zmizel na druhou stranu, k dalším domům. „Židle, křesla, polstrování, střecha bazénu, která se utrhla,“ popisuje Veselý, který zmiňuje také sedací pytle. Vír se vytvořil v úzkém pruhu pár desítek metrů. Jak rychle se zvedl, tak rychle zmizel. „Během deseti patnácti vteřin si to všechno sedlo,“ dodává Veselý.
Škody nebudou velké. Veselého záběry a svědectví pomohly odborníkům. Ti potvrdili, že šlo o slabé tornádo. „Máme pomocí radarových dat zdokumentovanou bouřku, která to tornádo produkovala, takže tam je to jisté,“ uvádí meteorolog a vedoucí konvektivní skupiny ČHMÚ Plzeň Martin Adamovský.
Prudké bouřky se přehnaly nejen přes Českobudějovicko, ale i Prachaticko. Silný vítr lámal stromy a větve na okraji Chvalovic na Netolicku. Podle místních bouřka trvala jen čtvrt hodiny, ale zůstala po ní spoušť. Třeba v ohradě u koní. Na přístřešek pro koně spadly křehké topoly. Škody likvidovalo šestnáct lidí.
- Výskyt tornáda v silných bouřkách není úplně neobvyklý. Od roku 1990 jich meteorologové v Česku potvrdili víc než sto. V průměru to vychází zhruba na tři ročně.
- Mimořádný byl rok 2001. Evropská databáze uvádí, že se nad českým územím vytvořilo hned šestnáct tornád. Šest z nich navíc vzniklo ve stejný den – 20. července odpoledne.
- Většina tornád v Česku patří do kategorie slabých nebo velmi slabých – F0 a F1. Za sebou zpravidla nechávají jen nepatrné škody. Opravdu silná tornáda jsou vzácná. Patří mezi ně to na jižní Moravě v roce 2021 – se silou F4.
- V posledních letech pozorování i dokumentaci usnadňují chytré telefony. Proto počet zaznamenaných jevů roste.
Zdroj: ČT24
Ve středu večer meteorologové potvrdili, že i na Netolicku se vyskytlo tornádo. Kromě Chvalovic zmínili také obce Babice a Strýčice. „Zde se nachází řada škod, nelze ale stoprocentně určit, které jsou konkrétně od tornáda (byl by potřeba rozsáhlejší průzkum ideálně za pomoci dronu),“ doplnili s tím, že případ považují za prokázaný, ačkoliv jeho intenzita není přesně určena.
Energetici na jihu Čech po bouřkách opravovali poruchy na vysokém napětí. Bez proudu bylo v neděli deset tisíc domácností, v pondělí odpoledne už jen necelá stovka. „Už se opravdu jedná jenom o jednotlivé lokality v okrajových částech,“ upřesňuje mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák. Další bouřky by se podle meteorologů mohly v Česku výjimečně objevit i v následujících dnech, už by ale neměly být tak silné.
