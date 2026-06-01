Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci

Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Ministerstvu spravedlnosti v pondělí doručila rezignační dopis. Důvodem rezignace je podle Lastovecké ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství.
„Po 28 letech v soustavě státního zastupitelství je čas odejít,“ uvedla Lastovecká v dopise. „Soustava státního zastupitelství se pro mě proměnila v prostor, který mi nemá už co nabídnout, kde jsem dlouhodobě nespokojená, na kterém vidím vady a chyby, které nikdo neřeší, který vedou lidé, kterých si nevážím a kteří by v jeho čele stát, dle mého názoru, neměli,“ napsala Lastovecká. Minulý týden uplynulo 25 let od jejího jmenování státní zástupkyní.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) webu Info.cz potvrdil přijetí dopisu a řekl, že ho mrzí, že zkušení státní zástupci opouští soustavu.
