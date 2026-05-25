Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Státní zástupce rozšířil trestní stíhání u jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Člověk je nyní stíhaný i z legalizace výnosů z trestné činnosti. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o tom informovalo na síti X.

„Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, rozhodl (...) o rozšíření trestního stíhání jedné ze stíhaných osob v trestní věci související s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Rozšíření trestního stíhání se týká obviněného, který je stíhán na svobodě,“ informoval olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun.

„Trestní stíhání bylo rozšířeno o další jednání, v němž jsou spatřovány trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti,“ dodal.

Ve vazbě je kvůli tomuto případu pouze dříve odsouzený Tomáš Jiřikovský. Na svobodě jsou stíhaní exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve za ODS), jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz, obviněni jsou z legalizace výnosů s trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby.

Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. Jiřikovský v této kauze sám čelí obvinění již od loňska, a to kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market.

Žalobce Vagai dostal důtku, nebránil se proti vydání počítačů Jiřikovskému
Státní zástupce brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagai stanul před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

ŽivěVláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí v pondělí podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) schválila vláda. Ta k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupila v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda řešila také změny v poskytování humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany či předpis, který má zajistit rozvoj elektronizace školství. Návrhem zákona o médiích veřejné služby by se měla zabývat koaliční rada.
Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Lvem XIV. jeho jméno v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu, sdělila mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Titulárním arcibiskupem je v irském Domnach Sechnaill, což je město v diecézi Meath.
Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Televizní a rozhlasový poplatek by podle novely navržené skupinou koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO) neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do padesáti zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun. Podle někdejšího ministra kultury Martina Baxy (ODS) jde o další úder proti nezávislým médiím veřejné služby.
Ženě z Českokrumlovska hrozí až čtyři roky za množení psů, vyměňovala je i za alkohol

Kriminalisté se zabývají případem ženy z Českokrumlovska, která měla nejméně od roku 2020 chovat a množit psy v nevhodných podmínkách. Štěňata se zájemci směňovala i za alkohol a tabákové výrobky. V případě prokázání viny před soudem za to ženě hrozí až čtyři roky za mřížemi.
Žalobce Vagai dostal důtku, nebránil se proti vydání počítačů Jiřikovskému

Žalobce z brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagai dostal důtku za to, že se nebránil proti rozhodnutí soudu, který loni v lednu vydal již dříve odsouzenému Tomáši Jiřikovskému zajištěné počítače. Elektronika pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinovým peněženkám. Jiřikovský následně daroval část bitcoinů se sporným původem ministerstvu spravedlnosti. Důtku Vagaiovi navrhl jeho nadřízený, kárný senát Vrchního soudu v Olomouci v pondělí schválil návrh dohody o vině a kárném opatření. S ohledem na dohodu neprováděl dokazování.
Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. Také poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Předák sdružení Bernd Posselt pro bavorskou stanici BR navrhl, že by se v budoucnu akce mohla konat střídavě v Bavorsku a Česku. Příští rok se uskuteční v Norimberku.
ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

Energetický regulační úřad (ERÚ) od příštího roku upraví tarifní strukturu na hladině vysokého napětí (VN) i velmi vysokého napětí (VVN). Změny mají v sítích uvolnit až 3300 megawattů (MW) příkonu, což je patnáct procent kapacity soustav. Úřad si od úprav slibuje omezení zbytečných investic, což by v budoucnu mohlo snížit výdaje na regulované platby až o tři miliardy korun ročně. Průmyslové svazy změny tarifů ERÚ uvítaly.
