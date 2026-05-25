Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

Státní zástupce rozšířil trestní stíhání u jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Člověk je nyní stíhaný i z legalizace výnosů z trestné činnosti. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o tom informovalo na síti X.
„Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, rozhodl (...) o rozšíření trestního stíhání jedné ze stíhaných osob v trestní věci související s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Rozšíření trestního stíhání se týká obviněného, který je stíhán na svobodě,“ informoval olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun.
„Trestní stíhání bylo rozšířeno o další jednání, v němž jsou spatřovány trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti,“ dodal.
Ve vazbě je kvůli tomuto případu pouze dříve odsouzený Tomáš Jiřikovský. Na svobodě jsou stíhaní exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve za ODS), jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz, obviněni jsou z legalizace výnosů s trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. Jiřikovský v této kauze sám čelí obvinění již od loňska, a to kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market.