Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. Také poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Předák sdružení Bernd Posselt pro bavorskou stanici BR navrhl, že by se v budoucnu akce mohla konat střídavě v Bavorsku a Česku. Příští rok se uskuteční v Norimberku.
„Jsme zapálení Evropané a chceme s Čechy budovat Evropu,“ prohlásil Posselt. Sjezd se poprvé konal na českém území. Sudetští Němci jsou podle svých představitelů vděční za přijetí.
„Dokázal bych si představit, že v budoucnu se Sudetoněmecký sněm bude konat střídavě v Bavorsku a v České republice,“ uvedl předák. V řadě měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Jako příklad uvedl Cheb, kde podle něj příslušnou občanskou iniciativu vede bývalý starosta města Antonín Jalovec (Volba pro město Cheb).
Setkání bylo dle Posselta i terapií
Nejvyšší představitel sudetských Němců sjezd v Brně označil za „skvělý“ a za „jednu velkou oslavu přátelství a smíření“. Posselt ocenil otevřenou debatu o společné kultuře a dějinách Čechů a sudetských Němců, ale i „o strašlivých zločinech nacistů a o zločinu vyhnání“. „Myslím si, že tato široká debata měla velký terapeutický význam,“ dodal.
Za osobní vrchol sjezdu předák v rozhovoru s veřejnoprávní BR označil čtvrteční pietu za oběti holocaustu na brněnském hlavním nádraží, na kterém se setkal s Evou Paddockovou a Milenou Grenfell-Bainesovou. Obě patří k dětem, které před hrůzami holocaustu zachránil Nicholas Winton. „Jedna z nich mi řekla, že přijela jen proto, aby mi potřásla rukou. To mě rozplakalo,“ dodal Posselt.
V tiskové zprávě rozeslané po skončení sjezdu Sudetoněmecké krajanské sdružení uvedlo, že první setkání na území Česka bylo „historickým průlomem“. „Co se dříve zdálo být nemyslitelným, se stalo skutečností. Brno se stalo místem, kde se sudetští Němci a Češi společně přihlásili k porozumění mezi národy a ke sjednocené Evropě.“
Je to dojemné, řekla primátorka
„Je to historický okamžik, je to velmi silné, je to velmi dojemné. Těším se na to, že se budeme potkávat stále častěji na různých místech,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). „Ověřila jsem si, že pokud lidé přemýšlí a chtějí hledět do budoucna, jsou schopni vyrovnat se i s těmi hrůzami, co se děly v minulosti,“ doplnila.
Sjezd i festival začaly ve čtvrtek pietním setkáním za oběti holocaustu na hlavním nádraží. V pátek se Češi a Němci usadili u dlouhého stolu na Moravském náměstí. V sobotu se vydala z Pohořelic do Brna Pouť smíření, která připomněla divoký odsun Němců. V neděli se na výstavišti konal hlavní sjezdový program s projevy politiků včetně bavorského premiéra Markuse Södera.
Protestující od čtvrtka připomínali zločiny nacismu a podíl sudetských Němců na rozbití předválečného Československa, případně odmítali prolamování Benešových dekretů. „Tady nikdo nic nepopírá, celá ta krása spočívá v tom, že se věci přiznávají, že pravda je na povrchu, je zjevná, tváří tvář všem ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin,“ řekl David Macek, spoluzakladatel festivalu Meeting Brno, jehož organizátoři sudetské Němce do Brna pozvali.
Na nedělní demonstraci proti sjezdu na Dominikánské náměstí přišlo několik tisíc lidí. V pondělí si protestující znovu přinesli české vlajky a transparenty, třeba se státním znakem socialistického Československa. Na závěr vypustili bílé balonky za popravené vlastence. „Chtěl bych tímto poděkovat všem oponentům za to, že zachovali míru, že protestovali v demokratických hranicích,“ řekl Macek.
Kounicovy vysokoškolské koleje se po okupaci staly věznicí, kterou prošlo mnoho českých vlastenců či odbojářů. Nacisté většinu deportovali do koncentračních táborů, některé ale popravovali zastřelením a oběšením na nádvoří věznice. Na popravišti podle pamětní desky zemřelo přes 1350 lidí.
Po válce byli v Kounicových kolejích vězněni kolaboranti, nacisté i brněnští Němci, také oni tam umírali. Náležitá připomínka poválečné odplaty zůstává úkolem do budoucna, sdělili organizátoři Meetingu Brno.
Budova v současnosti znovu slouží vysokoškolským studentům, je národní kulturní památkou. Pohnuté události z dob okupace připomíná několik sochařských děl. Pieta v areálu je pravidelnou součástí festivalu Meeting Brno, který potrvá do 31. května.
Německé listy píší o poklidné atmosféře
Podle předního německého listu Süddeutsche Zeitung byla na sjezdu sudetských Němců v Brně navzdory protestům atmosféra pokojná a nálada srdečná. „Je možné 80 let po válce dosáhnout usmíření? Sudetoněmecký sněm v Česku dává naději,“ uvedl list.
Také podle veřejnoprávní televize ZDF sjezd navzdory vyhrocené politické debatě a nesouhlasu části české společnosti vyslal signál smíření. Česká Poslanecká sněmovna se totiž hlasy vládních stran ANO, SPD a Motoristů minulý týden postavila proti konání sjezdu v Česku.
Redaktor bavorské veřejnoprávní stanice BR ve čtvrthodinové reportáži, v níž hovořil i právě s Posseltem, označil sjezd za „historický milník“, proti kterému protestovali „čeští nacionalisté“.
Také podle webu Deutsche Welle byla nakonec atmosféra v Brně o víkendu uvolněnější, než mnozí očekávali. Rovněž tento web nicméně připomíná, že se v moravské metropoli proti sjezdu demonstrovalo a protestující vyčítali sudetským Němcům údajné snahy o revizi dějin.