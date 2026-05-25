Nejednotnost NATO v souvislosti s Íránem nevyslala dobrý signál, řekl Koudelka


25. 5. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nejednotnost v Severoatlantické alianci (NATO) v souvislosti s konfliktem v Íránu nevyslala dobrý signál, prohlásil na bezpečnostní konferenci ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Považuje to za chybu. Válka s Íránem podle něj zásadně ovlivňuje současnou ekonomickou a bezpečnostní situaci ve světě. Koudelka mluvil také o lednovém zadržení člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Ukazuje to podle něj schopnost zasahovat proti protivníkům, ale má i symbolický význam.

„K vojenskému útoku proti Íránu došlo až po mnoha pokusech o mírové řešení situace. Zpravodajské služby USA a Izraele opakovaně varovaly, že Írán může být již poměrně blízko výrobě jaderné zbraně a všichni asi chápeme, že něco takového by zásadním způsobem změnilo poměr sil v regionu,“ sdělil Koudelka. Znamenalo by to životní hrozbu pro Izrael, ale také pro mnohé arabské sousedy Íránu, dodal.

Íránská blokáda Hormuzského průlivu má podle šéfa BIS značný dopad na světovou energetickou bezpečnost a ukazuje, na co by si troufnul Írán, pokud by byl vyzbrojený a posílený jadernou zbraní. „Tedy americký zásah bychom měli chápat právě v těchto závažných souvislostech,“ podotkl.

Mezi západními spojenci je podle Koudelky existenčně nutná co nejužší spolupráce. „Pak nikoho z nás nemůže uklidnit nesoulad, který konflikt mezi USA a Íránem přinesl v podobě poněkud nejednotného přístupu členských zemí NATO. Za současné globální bezpečnostní situace to nevyslalo zrovna pozitivní signál o společné síle a jednotě a já to považuji za chybu,“ dodal.

Hormuzský průliv je ropná tepna, kterou může Írán ucpat. Naštěstí existuje bypass
V tomto kontextu považuje za správné, že Česko nabídlo pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to bude ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. „Není vůbec podstatné, že jde o pomoc více méně symbolickou, my jsme se tím postavili na stranu našeho nejsilnějšího spojence, kterému jsme zároveň vyslali signál, že i my v Evropě očekáváme, že se Spojenými státy můžeme nadále počítat, a to Američané vnímají velmi citlivě a nezapomenou to,“ poznamenal šéf kontrarozvědky.

Írán podle Koudelky stojí za vážnými kyberútoky a za dlouhodobou masivní vlivovou a dezinformační kampaní proti Izraeli. „Cílí na část veřejnosti v zemích Evropy a USA a je jednou z příčin velkých protiizraelských protestů a demonstrací, kterých jsme svědky. Je to také jeden z impulsů pro nárůst levicového propalestinského hnutí v mnoha evropských zemích včetně Česka,“ upozornil Koudelka.

Česko pro bezpečnost Hormuzského průlivu podle Babiše nabídne systém na rušení dronů a střel
Šéf BIS: K zadržení podezřelého ze špionáže pro Čínu se odhodlá málo zemí

Koudelka vzpomenul také lednové zadržení člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Kriminalisté ho obvinili z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Od svého zadržení je ve vazbě, policie navrhla jeho obžalobu.

„Česká republika ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové, a to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí. Že jsme hrdou zemí, ve které platí právo a zákon. A já jsem velmi rád, že k tomu naše služba zásadním způsobem přispívá,“ řekl šéf kontrarozvědky.

Koudelka dále uvedl, že identifikace příslušníka čínské zpravodajské služby MSS pod novinářským krytím byla výsledkem operace BIS. „Tento případ nejen ukazuje naši schopnost zasahovat proti protivníkům, ale má i symbolický význam, protože k takovémuto odhalení a následnému trestněprávnímu řešení se odhodlá jen několik málo zemí ve světě. Spojené státy, Velká Británie, Francie a hrstka dalších,“ dodal.

Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku
Česko podle Koudelky čelí masivní čínské technologické špionáži, je také cílem kybernetických útoků různého typu. „Připomeňme loňský útok na MZV odhalený a zastavený naší službou,“ dodal. Česká republika také čelí rovněž zpravodajským aktivitám různého typu, které se zaměřují na univerzity a akademické prostředí, politickou špionáž i na oslabení českých vztahů s Tchaj-wanem.

Největší hrozbu představuje pro evropské země podle Koudelky Rusko. „Stejně jako v minulosti je to imperiální velmoc, která chce dosáhnout svých cílů,“ varoval šéf BIS. Nemyslí si, že by v tuzemsku hrozil masivní útok ze strany Moskvy jako na Ukrajině. Pravděpodobnější je napadení jedné země NATO s cílem otestovat reakci, míní. Česko je podle Koudelky stále jednou z nejbezpečnějších zemí světa a Evropy.

Stát řeší, co je podle něj kritická infrastruktura. Tu čekají nové povinnosti
Peníze určené na posílení odolnosti a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jen omezeně. Příjemci je z části vynaložili neúčelně a neefektivně. Nemocnice pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo pro ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole peněz na posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotních služeb.
Koaliční rada by se měla vpodvečer zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby. K návrhu ministerstva kultury přišlo přes tři sta připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev. Po dohodě v koalici předlohu dostane k projednání vláda. Podle dřívějších informací premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla vzniknout pracovní skupina za účasti generálních ředitelů obou veřejnoprávních institucí.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali i spor o nového náčelníka armády

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali spor o nově zvoleného náčelníka české armády, situaci v Knihovně Václava Havla a Sudetoněmecký sjezd v Brně. Pozvání přijali advokát Tomáš Sokol, publicista Jefim Fištejn, komentátor Václav Dolejší, jazykovědec Karel Oliva a ředitelka spolku Díky, že můžem Bára Stárek. Diskusi moderovala Jana Fabiánová.
VideoVážně nemocní často zůstávají bez podpory. Pomáhají neziskové organizace

Slabiny ve zdravotní a sociální péči často pociťují lidé s vážnou nemocí. Po vyslechnutí diagnózy mnozí čelí nejistotě a ocitnou se bez pomoci. Oporu jim nabízejí neziskové organizace. O zkušenosti se dělí i pacienti nebo rodiny, které si těžkými situacemi samy prošly. Ze stejného důvodu byl založen například Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa. Onkologicky nemocným samoživitelkám nebo seniorům pomáhají platit jídlo, léky i bydlení. Nadační fond funguje 5 let. Pravidelně spolupracují s odborníky, ale také například s hospicovou péčí v Semilech.
VideoObchody přidávají prvky pro snazší bezbariérové nákupy

Vyhrazené parkování blízko vchodu nebo bezbariérový přístup už jsou běžnou součástí většiny prodejen s potravinami. Přibývá těch, které mají pokladnu přizpůsobenou vozíčkářům nebo asistenční systém pro nedoslýchavé. Takové pokladny jsou zpravidla i označené příslušným symbolem. Některé obchody mají i nákupní vozíky uzpůsobené pro vozíčkáře.
Stát řeší, co je podle něj kritická infrastruktura. Tu čekají nové povinnosti

Nový zákon o kritické infrastruktuře platí už tři čtvrtě roku. Ministerstvo vnitra však až v červenci rozhodne, na které firmy se bude vztahovat. Ty pak budou muset plnit řadu povinností včetně zajištění bezpečnosti. Upřesnit to má vyhláška, kterou by měla v pondělí projednat pracovní skupina Legislativní rady vlády.
Vláda v Senátu narazí se zákonem rozvolňujícím pravidla rozpočtové odpovědnosti, tvrdí šéfové některých klubů

Vláda v Senátu narazí se zákonem rozvolňujícím pravidla rozpočtové odpovědnosti. ČT to řekli předsedové největších klubů, které mají jasnou většinu. Podle zástupců ODS, STAN či KDU-ČSL zákon umožní další rychlé zadlužování země. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že podle současných pravidel by kabinet musel pro příští rok navrhnout schodek maximálně 156 miliard korun. To označuje za nereálné.
