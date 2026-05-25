Ceny ropy mohutně klesají díky naději na brzký mír mezi Íránem a USA

Ceny ropy prudce klesají. Ztrácejí kolem šesti procent a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Írán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy.
Severomořská ropa Brent před 07:30 SELČ ztrácela 5,6 procenta a obchodovala se za 90,90 dolaru za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zlevňoval o šest procent na 90,80 dolaru. Na začátku obchodování se dostaly nejníže od 7. května.
Americký prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že Washington a Írán „z velké části“ dosáhly porozumění ohledně mírové dohody, která by klíčovou úžinu znovu otevřela. Analytici nicméně předpokládají, že návrat k normálním tokům ropy průlivem bude trvat měsíce. Nejprve se budou muset opravit poškozená ropná a plynárenská zařízení.
„Světlo na konci tunelu“
„Navzdory všem výhradám a rizikům, která přetrvávají v souvislosti s mírovou dohodou a Hormuzským průlivem, se nyní na konci tunelu objevuje světlo, které v blízké budoucnosti přinese určité snížení cen ropy,“ uvedl pro agenturu Reuters analytik MST Marquee Saul Kavonic.
Podle vedoucího strategie komodit společnosti ING Warrena Pattersona bude trh pravděpodobně opatrnější, aby nepřeháněl reakci. „V této fázi jsme již byli, jenže jednání nakonec zkrachovala,“ dodal.
„Ukazatele dynamiky naznačují, že se trhy po agresivním výprodeji z minulého týdne pokoušejí stabilizovat, ale důvěra zůstává slabá,“ řekla Reuters analytička společnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva.