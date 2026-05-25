V parlamentních volbách na Kypru si připsala zisky krajní pravice i nováčci


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Reuters

V nedělních parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se dostali i nováčci hlásající boj proti korupci a influenceři, vyplývá z výsledků, které podle analytiků změní politickou scénu na ostrově. K volbám v neděli přišlo něco málo přes půl milionu Kypřanů, kteří volili 56 zákonodárců. Volby byly považovány za lakmusový papírek trendů před prezidentskými volbami za dva roky, píše Reuters.

Klíčové strany podporující úřadujícího prezidenta Nikose Christodulidise, centristu, který v roce 2023 kandidoval jako nezávislý, patřily mezi největší poražené večera.

Podle výsledků zveřejněných ministerstvem vnitra získala krajně pravicová strana ELAM, odnož zakázané řecké strany Zlatý úsvit, přibližně 11 procent hlasů, oproti 6,8 procenta v posledních volbách v roce 2021. Je tak třetí největší stranou v zákonodárném sboru.

ELAM zaostala jen za pravicovou stranami DISY a komunistickou stranou AKEL, které získaly 27,2 procenta, respektive 23,8 procenta hlasů, což znamená mírný pokles pro DISY a mírný nárůst u AKEL.

Kypr chce do NATO
Vojenská přehlídka na Kypru

Prezident Christodulidis: Výsledek voleb respektuji

Tři středové strany podporující současného prezidenta – Diko, Dipa a EDEK – utrpěly ztráty. EDEK, významná socialistická strana v kyperské politice od svého založení v roce 1969, a Dipa nedosáhly ani 3,6 procenta, které tvoří hranici pro vstup do parlamentu.

Naopak nově vzniklé hnutí bojující za odpovědnost a politické reformy ALMA si poprvé zajistilo parlamentní zastoupení se ziskem přibližně šest procent hlasů. Do parlamentu se dostala také strana Přímá demokracie, kterou založil influencer a politický outsider Fidias Panajotu. Získala 5,4 procenta hlasů.

Výkonná moc na Kypru je soustředěna v rukou prezidenta a ztráty Christodulidisových spojenců naznačují, že pro znovuzvolení v roce 2028 bude možná muset vytvořit nové aliance. Christodulidis uvedl, že výsledek respektuje a bude se snažit s parlamentem spolupracovat.

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, oznámil Londýn
Základna Královského letectva (RAF) Akrotiri na Kypru

Výběr redakce

Letní počasí láká do skal. Přibývá ale i vážných nehod

VideoLetní počasí láká do skal. Přibývá ale i vážných nehod

před 6 hhodinami
Zachránce dětí Winton se v roce 1991 vrátil do Prahy, děkoval mu i Havel

VideoZachránce dětí Winton se v roce 1991 vrátil do Prahy, děkoval mu i Havel

před 7 hhodinami
Na podporu ekonomiky je čas vždy, říká Středula. Prouza varoval před plýtváním na dotace

VideoNa podporu ekonomiky je čas vždy, říká Středula. Prouza varoval před plýtváním na dotace

před 7 hhodinami
Minulost nesmí být překážkou dobrých vztahů, shodli se Söder s Pavlem

Minulost nesmí být překážkou dobrých vztahů, shodli se Söder s Pavlem

před 8 hhodinami
V centru Prahy protestovaly tisíce lidí na podporu ČT a ČRo

V centru Prahy protestovaly tisíce lidí na podporu ČT a ČRo

před 9 hhodinami
Volný Hormuz, konec americké blokády. USA a Írán prý míří k dohodě

Volný Hormuz, konec americké blokády. USA a Írán prý míří k dohodě

23. 5. 2026Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Hasiči čtyři hodiny zachraňovali pět uvázlých jeskyňářů v Moravském krasu

Hasiči čtyři hodiny zachraňovali pět uvázlých jeskyňářů v Moravském krasu

před 10 hhodinami
Sjezd sudetských Němců v Brně otevřel staré rány i debatu o budoucnosti

Sjezd sudetských Němců v Brně otevřel staré rány i debatu o budoucnosti

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V parlamentních volbách na Kypru si připsala zisky krajní pravice i nováčci

V nedělních parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se dostali i nováčci hlásající boj proti korupci a influenceři, vyplývá z výsledků, které podle analytiků změní politickou scénu na ostrově. K volbám v neděli přišlo něco málo přes půl milionu Kypřanů, kteří volili 56 zákonodárců. Volby byly považovány za lakmusový papírek trendů před prezidentskými volbami za dva roky, píše Reuters.
před 2 hhodinami

Volný Hormuz, konec americké blokády. USA a Írán prý míří k dohodě

Spojené státy a Írán jsou blízko podpisu dohody o prodloužení příměří o dalších šedesát dní. S odvoláním na amerického představitele to píše server Aixos. Předběžná dohoda by měla umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezeně vyvážet ropu. Jednání o jaderném programu by pokračovala. Dohoda podle íránské agentury Tasním zahrnuje ukončení války na všech frontách, včetně Libanonu.
23. 5. 2026Aktualizovánopřed 9 hhodinami

„Šokující ruský raketový teror,“ zní z Evropy po masivním úderu na Kyjev

Ukrajinské hlavní město Kyjev zažilo v noci největší ruský vzdušný útok za nejméně rok. Úřady hovoří o čtyřech obětech, sto lidí napříč zemí utrpělo zranění. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové vyslali 600 dronů a 90 raket včetně hypersonické střely středního doletu Orešnik, jež zasáhla město Bila Cerkva. Kyjevský starosta Vitalij Klyčko uvedl, že údery způsobily požár v jedné ze škol. U jiné školy podle něj zablokovaly vchod do krytu. Některé evropské státy ruské údery ostře odsoudily. Ukrajina v noci útočila na vojenské objekty v Rusku.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Gumové projektily a slzný plyn. Turecká policie vtrhla do centrály hlavní opoziční strany

Turecká policie za použití slzného plynu a gumových projektilů vtrhla do ústředí hlavního opozičního uskupení – Lidové republikánské strany (CHP), aby z budovy dostala sesazené vedení strany, sdělil agentuře Reuters svědek. Soud v Ankaře ve čtvrtek zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Předsedu Özgüra Özela má podle soudu nahradit jeho předchůdce Kemal Kilicdaroglu. Úřady později nařídily vyhostit vedení strany z ústředí v Ankaře.
před 12 hhodinami

Při útoku na vlak v Pákistánu zahynuly desítky lidí

Nejméně 24 lidí přišlo o život a dalších asi padesát utrpělo zranění při bombovém útoku na vlak s vojáky v provincii Balúčistán v jihozápadním Pákistánu. S odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného představitele to uvedla agentura AFP. Nálož explodovala, když vlak projížděl městem Kvéta, které je správním centrem provincie.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Toxická nádrž v Kalifornii se rychle přehřívá, platí stav nouze

Záchranné týmy v okrese Orange County v jižní Kalifornii závodí s časem, aby zabránily úniku nebezpečné chemikálie z přehřáté nádrže. Podle úřadů nadále hrozí i katastrofální exploze. Z okolí se muselo evakuovat 50 tisíc obyvatel, napsala americká stanice CNN. Někteří obyvatelé hlásili podrážděné dýchací cesty či závratě. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil v okrese stav nouze.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

VideoV Pobaltí se množí incidenty s drony, vysvětlení příčin se rozchází

V Pobaltí se množí incidenty, kdy na území tamních států přilétají kromě ruských i ukrajinské dálkové drony. Na politické scéně to vzbuzuje značný rozruch – v květnu kvůli tomu padla i lotyšská vláda. Liší se vysvětlení, proč k tomu dochází. Zatímco Kyjev se omlouvá, že na jeho stroje Rusové elektronicky útočí, Moskva baltské země obviňuje, že z nich Ukrajincům umožňují startovat. Ty to odmítají s tím, že podobné dezinformace jsou výsledkem ruské nervozity po rozsáhlých ukrajinských dronových náletech na Moskevskou oblast z předešlého víkendu. „Jedná se o záměrně nepravdivé informace,“ říká ředitel lotyšského Centra krizového managementu Arvis Zile, podle kterého Rusko pokračuje v informační kampani.
před 18 hhodinami

Tajná služba blízko Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Informovala o tom v prohlášení pro americká média. Dodala, že zranění utrpěla i další osoba, která se nacházela na místě incidentu. Podle zdrojů americké televize CBS padlo zhruba patnáct až třicet výstřelů.
včera v 02:48
Načítání...