V parlamentních volbách na Kypru si připsala zisky krajní pravice i nováčci

V nedělních parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se dostali i nováčci hlásající boj proti korupci a influenceři, vyplývá z výsledků, které podle analytiků změní politickou scénu na ostrově. K volbám v neděli přišlo něco málo přes půl milionu Kypřanů, kteří volili 56 zákonodárců. Volby byly považovány za lakmusový papírek trendů před prezidentskými volbami za dva roky, píše Reuters.
Klíčové strany podporující úřadujícího prezidenta Nikose Christodulidise, centristu, který v roce 2023 kandidoval jako nezávislý, patřily mezi největší poražené večera.
Podle výsledků zveřejněných ministerstvem vnitra získala krajně pravicová strana ELAM, odnož zakázané řecké strany Zlatý úsvit, přibližně 11 procent hlasů, oproti 6,8 procenta v posledních volbách v roce 2021. Je tak třetí největší stranou v zákonodárném sboru.
ELAM zaostala jen za pravicovou stranami DISY a komunistickou stranou AKEL, které získaly 27,2 procenta, respektive 23,8 procenta hlasů, což znamená mírný pokles pro DISY a mírný nárůst u AKEL.
Prezident Christodulidis: Výsledek voleb respektuji
Tři středové strany podporující současného prezidenta – Diko, Dipa a EDEK – utrpěly ztráty. EDEK, významná socialistická strana v kyperské politice od svého založení v roce 1969, a Dipa nedosáhly ani 3,6 procenta, které tvoří hranici pro vstup do parlamentu.
Naopak nově vzniklé hnutí bojující za odpovědnost a politické reformy ALMA si poprvé zajistilo parlamentní zastoupení se ziskem přibližně šest procent hlasů. Do parlamentu se dostala také strana Přímá demokracie, kterou založil influencer a politický outsider Fidias Panajotu. Získala 5,4 procenta hlasů.
Výkonná moc na Kypru je soustředěna v rukou prezidenta a ztráty Christodulidisových spojenců naznačují, že pro znovuzvolení v roce 2028 bude možná muset vytvořit nové aliance. Christodulidis uvedl, že výsledek respektuje a bude se snažit s parlamentem spolupracovat.