Toxická nádrž v Kalifornii se rychle přehřívá, platí stav nouze


24. 5. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: CNN

Záchranné týmy v okrese Orange County v jižní Kalifornii závodí s časem, aby zabránili úniku nebezpečné chemikálie z přehřáté nádrže. Podle úřadů nadále hrozí i katastrofální exploze. Z okolí se muselo evakuovat 50 tisíc obyvatel, napsala americká stanice CNN. Někteří obyvatelé hlásili podrážděné dýchací cesty či závratě. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil v okrese stav nouze.

Záchranné týmy pracují na ochlazování nádrže v závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městě Garden Grove už třetím dnem. V nádrži se nachází vysoce hořlavá a těkavá chemická látka methylmethakrylát (MMA), která se používá k výrobě plastů a může způsobit dýchací a jiné potíže. Někteří lidé už hlásili podrážděný krk či nos a závratě. Asi šest tisíc obyvatel se z oblasti odmítlo evakuovat.

Úředníci měřili teplotu nádrže pomocí dronů a zpočátku se domnívali, že se ochlazuje. Náčelník hasičského sboru okresu Orange a velitel jednotného zásahového oddělení Craig Covey však v sobotu uvedl, že teplota vystoupala na 32 stupňů Celsia.

„Včera ráno to bylo 24 stupňů. Průměrně se teplota zvyšuje o stupeň za hodinu, takže to je špatná zpráva,“ řekl Covey. K objevu došlo poté, co byly v pátek večer záchranné jednotky „vystaveny nebezpečí“ při pokusu o neutralizaci druhé nádrže v zařízení, sdělil.

Hasiči řeší situaci v Garden Grove
Zdroj: Reuters/David Swanson

Pokus o vytvoření „kostky ledu“

Kapitán místního hasičského sboru Steve Concialdi v sobotu řekl CNN, že záchranáři dělají maximum pro zajištění poškozené nádrže. Ochlazováním a neutralizací chemické látky chtějí docílit toho, aby hmota začala tvrdnout od krajů ke středu.

Celý proces přirovnal k zamrzání kostky ledu. Současně varoval, že úsilí nemusí být úspěšné. Kdyby došlo k explozi, následky by patrně byly katastrofální, protože výbuch by zasáhl další dvě nádrže. Úřady si přitom „nejsou jisty“ přesnou teplotou, při které by se nádrž mohla vznítit nebo explodovat.

V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s toxickou chemikálií
Problémová britská firma

Místo, kde se chemická nádrž přehřívá, patří britské společnosti GKN Aerospace Transparency, která vyrábí podvozky a další díly pro letadla. Problémy odhalené během kontroly v listopadu 2020 v tomto zařízení vedly k oznámení o porušení předpisů a k tomu, že společnost GKN Aerospace zaplatila v rámci urovnání téměř milion dolarů, píše CNN.

Kontrola provedená regionální agenturou pro kontrolu znečištění zjistila, že závod řádně nevedl a neuchovával povinné záznamy dokumentující emise těkavých organických látek. Ty přitom podle agentury při uvolnění ve škodlivém množství způsobují špatnou kvalitu ovzduší.

Evakuovaní lidé v Kalifornii
Zdroj: Reuters/Ed Ou

Inspektoři také zjistili, že společnost GKN provozovala nové zařízení bez získání povolení a také stávající zařízení, které neodpovídalo popisu v povolení. Podle prohlášení agentury společnost rovněž upravila povolená zařízení, aniž by požádala o změnu povolení, což úřad vyžaduje.

Podle agentury firma v prosinci 2020 a únoru 2021 obdržela dvě výzvy k nápravě, které nařizovaly odstranění nahlášených problémů, avšak požadavky nesplnila. To vedlo v dubnu 2021 k oznámení o porušení předpisů a k civilní pokutě ve výši přibližně 900 tisíc dolarů, kterou GKN zaplatila, uvedl úřad. V březnu loňského roku byly společnosti doručeny další dvě výzvy k nápravě, upozorňuje CNN.

