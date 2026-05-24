Toxická nádrž v Kalifornii se rychle přehřívá, platí stav nouze

Záchranné týmy v okrese Orange County v jižní Kalifornii závodí s časem, aby zabránili úniku nebezpečné chemikálie z přehřáté nádrže. Podle úřadů nadále hrozí i katastrofální exploze. Z okolí se muselo evakuovat 50 tisíc obyvatel, napsala americká stanice CNN. Někteří obyvatelé hlásili podrážděné dýchací cesty či závratě. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil v okrese stav nouze.
Záchranné týmy pracují na ochlazování nádrže v závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městě Garden Grove už třetím dnem. V nádrži se nachází vysoce hořlavá a těkavá chemická látka methylmethakrylát (MMA), která se používá k výrobě plastů a může způsobit dýchací a jiné potíže. Někteří lidé už hlásili podrážděný krk či nos a závratě. Asi šest tisíc obyvatel se z oblasti odmítlo evakuovat.
Úředníci měřili teplotu nádrže pomocí dronů a zpočátku se domnívali, že se ochlazuje. Náčelník hasičského sboru okresu Orange a velitel jednotného zásahového oddělení Craig Covey však v sobotu uvedl, že teplota vystoupala na 32 stupňů Celsia.
„Včera ráno to bylo 24 stupňů. Průměrně se teplota zvyšuje o stupeň za hodinu, takže to je špatná zpráva,“ řekl Covey. K objevu došlo poté, co byly v pátek večer záchranné jednotky „vystaveny nebezpečí“ při pokusu o neutralizaci druhé nádrže v zařízení, sdělil.
Pokus o vytvoření „kostky ledu“
Kapitán místního hasičského sboru Steve Concialdi v sobotu řekl CNN, že záchranáři dělají maximum pro zajištění poškozené nádrže. Ochlazováním a neutralizací chemické látky chtějí docílit toho, aby hmota začala tvrdnout od krajů ke středu.
Celý proces přirovnal k zamrzání kostky ledu. Současně varoval, že úsilí nemusí být úspěšné. Kdyby došlo k explozi, následky by patrně byly katastrofální, protože výbuch by zasáhl další dvě nádrže. Úřady si přitom „nejsou jisty“ přesnou teplotou, při které by se nádrž mohla vznítit nebo explodovat.
Problémová britská firma
Místo, kde se chemická nádrž přehřívá, patří britské společnosti GKN Aerospace Transparency, která vyrábí podvozky a další díly pro letadla. Problémy odhalené během kontroly v listopadu 2020 v tomto zařízení vedly k oznámení o porušení předpisů a k tomu, že společnost GKN Aerospace zaplatila v rámci urovnání téměř milion dolarů, píše CNN.
Kontrola provedená regionální agenturou pro kontrolu znečištění zjistila, že závod řádně nevedl a neuchovával povinné záznamy dokumentující emise těkavých organických látek. Ty přitom podle agentury při uvolnění ve škodlivém množství způsobují špatnou kvalitu ovzduší.
Inspektoři také zjistili, že společnost GKN provozovala nové zařízení bez získání povolení a také stávající zařízení, které neodpovídalo popisu v povolení. Podle prohlášení agentury společnost rovněž upravila povolená zařízení, aniž by požádala o změnu povolení, což úřad vyžaduje.
Podle agentury firma v prosinci 2020 a únoru 2021 obdržela dvě výzvy k nápravě, které nařizovaly odstranění nahlášených problémů, avšak požadavky nesplnila. To vedlo v dubnu 2021 k oznámení o porušení předpisů a k civilní pokutě ve výši přibližně 900 tisíc dolarů, kterou GKN zaplatila, uvedl úřad. V březnu loňského roku byly společnosti doručeny další dvě výzvy k nápravě, upozorňuje CNN.