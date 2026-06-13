Hormuz se otevře v neděli, hned po podpisu dohody s Íránem, tvrdí Trump


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, uvedl v sobotu americký prezident Donald Trump. Ihned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí také. Teherán však v sobotu uvedl, že v neděli memorandum podepsané nebude. Írán chce také účtovat služby poskytované v Hormuzském průlivu.

„Těšíme se na spolupráci s Íránem a celým Blízkým východem dlouho do budoucnosti. Doufejme, že se celý tento proces rychle, snadno a hladce vyřeší. Pokud ne, máme krajní alternativu – snad už ji nikdy nebude nutné znovu použít!“ doplnil Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social v narážce na možné obnovení konfliktu, kterým opakovaně vyhrožoval.

Podle Trumpa jsou nynější vztahy Washingtonu a Teheránu jiné a lepší než za předchozích amerických administrativ, přestože ty proti Íránu nevedly válku. Prezident,  který ve svém prvním funkčním období vypověděl jadernou dohodu s Íránem, také vyjadřuje přesvědčení, že nyní chystaná dohoda zajistí, že více než 90milionová země nezíská jadernou zbraň. Podle dosavadních zpráv médií ale takzvané islámábádské memorandum nestanoví přesné kroky týkající se íránského jaderného programu.

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Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (na snímku z prosince 2025)

Šéf Bílého domu v příspěvku dále poznamenává, že USA ve vhodnou chvíli, až se vše uklidní, půjdou do Íránu a vyzvednou „jaderný prach“, aby ho naředily a zničily, ať už tam, nebo ve Spojených státech.

Agentura DPA s odkazem na zdroje z vlády USA v sobotu navíc informovala o Trumpově záměru, mluvit na nadcházejícím summitu zemí G7 o dalším postupu ohledně Íránu, přičemž tématem by mohlo být i odminování Hormuzu. Summit se uskuteční v červnu ve Francii. Trumpovy vztahy s řadou členů skupiny G7 se v posledních měsících výrazně zhoršily, a to zejména právě kvůli válce s Íránem.

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Americký prezident Donald Trump

Teherán s podpisem v neděli nepočítá

Přes Trumpovo tvrzení panují nejasnosti kolem podpisu memoranda, po němž by měla přijít plnohodnotná mírová dohoda. Mluvčí íránské diplomacie Esmaíl Baghaí v sobotu uvedl, že memorandum nebude podepsané v neděli, nevyloučil ale podpis v dalších dnech.

Íránská diplomacie také tvrdí, že Teherán bude muset účtovat služby, které poskytuje v Hormuzském průlivu. Teherán zároveň nechce cizí základny v regionu.

Válku proti Íránu rozpoutaly koncem února USA a Izrael. Teherán odpověděl útoky na sousední státy, americké základny v regionu a posléze také uzavřením Hormuzského průlivu, kterým za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy a značné množství zkapalněného zemního plynu.

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