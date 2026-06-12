Dohoda s USA počítá s ukončením americké blokády Íránu, tvrdí Arakčí


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Návrh mírové dohody Íránu se Spojenými státy počítá s ukončením americké blokády íránských přístavů a s novým uspořádáním v Hormuzském průlivu. Prohlásil to v pátek večer íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Řekl také, že žádné rozhovory o íránském jaderném programu nezačnou, dokud nebude úmluva zcela převedena do praxe, píší agentury AFP a Reuters.

„Námořní blokáda musí být zcela uvolněna. To je první bod, o kterém se v dohodě píše,“ řekl Arakčí v íránské televizi. USA zablokovaly íránské přístavy poté, co Teherán v reakci na Spojenými státy a Izraelem zahájené útoky proti Íránu začal útočit na lodě v Hormuzském průlivu. Arakčí hovořil i o nové podobě správy Hormuzského průlivu, nikoli však o tom, že Írán opět nechá volně proplouvat všechny lodě touto úžinou klíčovou pro přepravu ropy a plynu.

Írán v pátek odmítl zprávy, že by byl podpis dohody připraven již na neděli v Ženevě, o čemž informovala agentura Bloomberg s odkazem na obeznámené zdroje. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek sdělil, že memorandum o porozumění s Íránem by mohlo být podepsáno již o víkendu, a to za účasti viceprezidenta J.D. Vance.

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Snímek zveřejněný bahrajnským ministerstvem vnitra, který podle něj zachycuje následky íránských dronových útoků v zemi (11. června 2026)

Arakčí nicméně uvedl, že dojednání dohody nikdy nebylo blíže. Totéž na síti X uvedl i pákistánský premiér Šahbáz Šarif, podle něhož je hotová konečná podoba textu dohody.

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