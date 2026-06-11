Po Trumpově odvolání ohlášených úderů na Írán ropa výrazně zlevňuje


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Írán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody, jejíž hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel Severomořské ropy Brent se dostal pod devadesát dolarů.

Brent kolem 19:45 SELČ odepisoval 3,2 procenta na 89,91 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zlevňovala o 3,45 procenta na 86,92 dolaru za barel.

„Vzhledem k tomu, že jednání s Íránskou islámskou republikou byla předložena nejvyššímu vedení Íránu a schválena, zrušil jsem jako prezident Spojených států amerických plánované údery a bombardování proti Íránu, které se měly uskutečnit dnes (ve čtvrtek) večer,“ uvedl Trump.

USA znovu zaútočily na Írán, pak Trump zrušil další avizované údery
Snímek zveřejněný bahrajnským ministerstvem vnitra, který podle něj zachycuje následky íránských dronových útoků v zemi (11. června 2026)

Trump v uplynulých týdnech opakovaně tvrdil, že uzavření dohody je na dohled, ale tento vývoj se zatím nenaplnil, poznamenala agentura AP. Dříve přitom Trump hrozil Íránu dalšími útoky ve čtvrtek v noci, zabavením ropy a obsazením klíčového ostrova Charg.

Írán hrozil USA odvetou

Americká armáda nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Dodala, že útoky cílily na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku íránské armády po celé zemi. Íránské síly pohrozily Spojeným státům odvetou a uvedly, že zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Ceny ropy v reakci dopoledne rostly.

Už ve středu se ceny ropy zvýšily zhruba o dvě procenta. Vedle napětí na Blízkém východě k tomu přispěla zpráva amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA), podle které se zásoby ropy v USA minulý týden snížily o 7,2 milionu na 426,5 milionu barelů. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali mírnější pokles, a to o čtyři miliony barelů.

Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, do značné míry ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.

Část ropy uvázlé v Perském zálivu odvážejí neznámé tankery, píše Reuters
Ropné tankery v blízkosti Hormuzského průlivu, snímek ze 7. března 2026

Výběr redakce

Sněmovna propustila do třetího čtení koaliční novelu stavebního zákona

Sněmovna propustila do třetího čtení koaliční novelu stavebního zákona

15:01Aktualizovánopřed 6 mminutami
Po Trumpově odvolání ohlášených úderů na Írán ropa výrazně zlevňuje

Po Trumpově odvolání ohlášených úderů na Írán ropa výrazně zlevňuje

před 30 mminutami
Na resort práce se přesune deset pracovníků, kteří se věnují agendě Romů a postižených

Na resort práce se přesune deset pracovníků, kteří se věnují agendě Romů a postižených

před 1 hhodinou
Spielberg nepochybuje o mimozemšťanech v době, kdy se zpochybňuje vše

Spielberg nepochybuje o mimozemšťanech v době, kdy se zpochybňuje vše

před 3 hhodinami
Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami, které vyzývají k platbě pokuty

Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami, které vyzývají k platbě pokuty

před 3 hhodinami
Opozice kritizovala novelu o střetu zájmů jako účelovou službu Babišovi

Opozice kritizovala novelu o střetu zájmů jako účelovou službu Babišovi

06:00Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Macinka hodlá blokovat unijní sankce proti Ben Gvirovi

Macinka hodlá blokovat unijní sankce proti Ben Gvirovi

před 7 hhodinami
Severoirské protesty se z Belfastu rozšířily do dalších měst, píše BBC

Severoirské protesty se z Belfastu rozšířily do dalších měst, píše BBC

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Po Trumpově odvolání ohlášených úderů na Írán ropa výrazně zlevňuje

Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Írán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody, jejíž hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel Severomořské ropy Brent se dostal pod devadesát dolarů.
před 30 mminutami

USA znovu zaútočily na Írán, pak Trump zrušil další avizované údery

Americký prezident Donald Trump uvedl, že zrušil bombardování Íránu, které dříve avizoval. USA v noci na čtvrtek dokončily další údery proti Íránu, jehož síly pohrozily odvetou a uvedly, že zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Agentura Reuters napsala, že spolu USA a Írán navzdory úderům jednají, a to i o íránských zmrazených aktivech. Podle šéfa Bílého domu bude brzy oznámen termín a místo podepsání dohody.
00:10Aktualizovánopřed 53 mminutami

Britský ministr obrany John Healey po sporu s premiérem rezignoval

Britský ministr obrany John Healey ve čtvrtek rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle ministra nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Healey oznámil rezignaci na síti X. Starmer v reakci na to uvedl, že vždy bude dělat, co je potřeba, aby byla Británie v bezpečí. Healeyho rezignace pravděpodobně dále posílí spekulace o tom, že Starmerovy dny ve funkci premiéra jsou sečteny, poznamenala agentura AP.
13:37Aktualizovánopřed 57 mminutami

Rusko zabíjelo v Sumské oblasti, Ukrajina zasáhla mosty na Krym

Ruský dronový útok v ukrajinské Sumské oblasti zabil ženu a zranil dvě její vnoučata, další úder tam zabil železničáře, sdělila oblastní správa. Okupační úřady ohlásily, že ukrajinské údery poničily několik mostů mezi Krymem a Chersonskou oblastí. Cílem útoku byl i Sevastopol, kde kromě toho nebudou ve čtvrtek k dostání žádné pohonné hmoty. Nálet hlásí i ruský Krasnodarský kraj, kde hoří rafinerie.
11:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Kyjev a Budapešť se shodly na většině bodů k právům maďarské menšiny na Ukrajině

Ukrajina a Maďarsko se podle zdrojů Suspilne Ukraine shodly na deseti z jedenácti požadavků Budapešti týkajících se práv maďarské menšiny. Dohoda se má týkat zvláštního statusu škol, širšího používání maďarštiny i dvojjazyčných úředních nápisů. Suspilne navštívilo Berehovo v Zakarpatské oblasti a ptalo se místních, jak jazykovou otázku vnímají.
před 5 hhodinami

Demonstrace požadující rezignaci bolivijského prezidenta Paze se opět rozhořely

Farmáři a domorodí dělníci se v úterý 10. června opět střetli s policií. Dál blokují dodávky potravin i léků do měst a požadují okamžité odstoupení prezidenta Rodriga Paze, který podle nich neplní volební sliby, že zlepší ekonomickou situaci v zemi. Policie proti nim zasahuje i za použití slzného plynu a pokračuje i vlna zatýkání.
před 5 hhodinami

Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability (MSR). Cenový strop byl nastaven na cenách z roku 2020.
05:00Aktualizovánopřed 5 hhodinami

NYT: Trumpův tým se kvůli Epsteinovi scházel v situační místnosti Bílého domu

Nejbližší spolupracovníci prezidenta Donalda Trumpa se loni v létě snažili zažehnat rostoucí krizi ohledně spisů o sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi na schůzkách v situační místnosti Bílého domu. Setkání, kterých se účastnil viceprezident JD Vance či personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová, se tak konala v prostorech s utajením běžně používaných při krizích souvisejících s národní bezpečností. Trump na nich nebyl přítomen, vyplývá z úryvku nové knihy reportérů The New York Times (NYT).
před 6 hhodinami
Načítání...