Po Trumpově odvolání ohlášených úderů na Írán ropa výrazně zlevňuje

Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Írán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody, jejíž hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel Severomořské ropy Brent se dostal pod devadesát dolarů.
Brent kolem 19:45 SELČ odepisoval 3,2 procenta na 89,91 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zlevňovala o 3,45 procenta na 86,92 dolaru za barel.
„Vzhledem k tomu, že jednání s Íránskou islámskou republikou byla předložena nejvyššímu vedení Íránu a schválena, zrušil jsem jako prezident Spojených států amerických plánované údery a bombardování proti Íránu, které se měly uskutečnit dnes (ve čtvrtek) večer,“ uvedl Trump.
Trump v uplynulých týdnech opakovaně tvrdil, že uzavření dohody je na dohled, ale tento vývoj se zatím nenaplnil, poznamenala agentura AP. Dříve přitom Trump hrozil Íránu dalšími útoky ve čtvrtek v noci, zabavením ropy a obsazením klíčového ostrova Charg.
Írán hrozil USA odvetou
Americká armáda nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Dodala, že útoky cílily na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku íránské armády po celé zemi. Íránské síly pohrozily Spojeným státům odvetou a uvedly, že zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Ceny ropy v reakci dopoledne rostly.
Už ve středu se ceny ropy zvýšily zhruba o dvě procenta. Vedle napětí na Blízkém východě k tomu přispěla zpráva amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA), podle které se zásoby ropy v USA minulý týden snížily o 7,2 milionu na 426,5 milionu barelů. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali mírnější pokles, a to o čtyři miliony barelů.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, do značné míry ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.