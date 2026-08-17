Do Moldavska vletěla ruská střela s plochou dráhou letu, tvrdí Kyjev


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinské letectvo v pondělí uvedlo, že do Moldavska vletěla ruská střela s plochou dráhou letu Banderol. Chvíli předtím varovalo, že střely Banderol letí na Oděskou oblast na jihu země. Moldavská policie následně informovala o výbuchu u vsi Talmaza. Tamní ministerstvo zahraničí podle médií odsoudilo narušení vzdušného prostoru země a výbuch, který v okolí způsobil lesní požár. Moldavská prezidentka Maia Sanduová se v pondělí vyslovila pro větší podporu Ukrajiny, bránící se plnohodnotné ruské invazi.

„Tento incident představuje vážné porušení suverenity Moldavské republiky a přímé riziko pro bezpečnost našich občanů. Takové incidenty jsou nepřijatelné. Agresivní válka Ruska proti Ukrajině má nadále přímé důsledky pro moldavskou bezpečnost,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

Sanduová v pondělním televizním rozhovoru usoudila, že některé drony do Moldavska vletěly náhodou, jiné však byly úmyslně vyslány, a to nejen do Moldavska. Případné vyhoštění ruského velvyslance z Kišiněva ani protestní nóty podle hlavy státu nezmění ruské počínání. „Větší dopad může mít větší podpora Ukrajiny,“ prohlásila podle portálu Newsmaker.

Moldavsko minulý týden kvůli zřícení dronu na svém území povolalo svého velvyslance z Moskvy ke konzultacím. Dron nerozpoznaného typu se o den dříve zřítil u obce Crocmaz, ležící u řeky Dněstr na jihovýchodě země.

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Moldavská prezidentka Maia Sanduová

Moldavský vzdušný prostor v minulosti opakovaně narušily ruské drony, útočící na sousední Ukrajinu, která se pátým rokem brání plnohodnotné ruské agresi. Kišiněv si kvůli těmto incidentům letos v květnu předvolal ruského velvyslance, aby protestoval.

V červnu na moldavském území dopadl další dron, který podle úřadů byl zřejmě ukrajinského původu. „Bez ohledu na původ dronu leží odpovědnost na straně Ruska, které rozpoutalo nelegální válku v sousední zemi,“ zdůraznil tehdy Kišiněv a vyjádřil solidaritu s Ukrajinci, kteří „se bijí a umírají za svobodu své země a také za mír v Evropě, včetně Moldavska“.

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