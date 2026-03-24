Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruské útoky na Ukrajinu přerušily klíčové elektrické vedení mezi Moldavskem a Evropou, uvedla moldavská prezidentka Maia Sanduová. Premiér Alexandru Munteanu vyzval občany k šetření elektřinou, jeho vláda se chystá vyhlásit stav energetické nouze. Moldavsko je závislé na dodávkách z Rumunska.

„Noční útoky přerušily klíčové energetické propojení Moldavska s Evropou. Alternativní trasy fungují, situace však zůstává nestabilní,“ oznámila Sanduová s tím, že za útoky je odpovědné Rusko.

Premiér Munteanu uvedl, že přerušeno bylo vedení, které vede z rumunské obce Isaccea do Vulcanešti na jihu Moldavska. Toto vedení krátce prochází přes ukrajinské území.

Šéf moldavské vlády podle agentury Moldpres také uvedl, že úřady zabránily rozsáhlému výpadku sítě poté, co aktivovaly alternativní trasy napájení, rizika takzvaného blackoutu ale přetrvávají. Spotřebitele premiér vyzval k šetrnému nakládání s elektřinou s cílem snížit tlak na přenosovou soustavu.

Energetický stav nouze

Moldavská vláda oznámila, že v návaznosti na ruské útoky na energetické cíle na Ukrajině a přerušení hlavního vysokonapěťového vedení zásobujícího Moldavsko elektřinou předloží v úterý parlamentu návrh na vyhlášení stavu energetické nouze. Platit by měl šedesát dní.

Uvedla také, že opravu vedení na ukrajinské straně komplikuje nutnost identifikovat zbytky ruských dronů v blízkosti poškozené infrastruktury a před zásahem techniků je nutné provést odminování.

„To, co se dnes děje v energetickém sektoru, není náhoda. Útoky Ruska na civilní energetickou infrastrukturu na Ukrajině představují válečný zločin, ale také útok proti nám zde v Moldavské republice,“ uvedl Munteanu.

Dron na střeše domu v Moldavsku (25. listopadu 2025)

Kvůli problémům ukrajinské energetické soustavy, která je již několik měsíců jedním z hlavních cílů ruských útoků, postihl Moldavsko rozsáhlý výpadek dodávek elektřiny již na konci ledna. Bez proudu se tehdy ocitla většina Kišiněva, ale i další části země.

Poškozené vedení je důležitou spojnicí s rumunskou sítí

Elektrické vedení Isaccea-Vulcanešti je klíčovým prvkem v propojení energetického systému Moldavska s Rumunskem a Kišiněvu umožňuje dovážet elektřinu z rumunského či jiného evropského trhu.

Na významu nabylo toto propojení poté, co se Moldavsko po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu zbavilo závislosti na dodávkách elektřiny z proruského separatistického regionu Podněstří. Podle moldavské vlády vedení aktuálně zajišťuje šedesát až sedmdesát procent dodávek elektřiny na pravém, Kišiněvem kontrolovaném břehu řeky Dněstr.

Je to podruhé během několika dní, kdy bylo Moldavsko nuceno vyhlásit stav nouze v důsledku války Ruska proti Ukrajině. V polovině března se tak stalo kvůli znečištění palivem, které po ruském útoku na ukrajinskou vodní elektrárnu uniklo do řeky Dněstr a zamořilo vodovodní systémy v několika moldavských městech.

Řeka Dněstr protékající moldavským městem – ilustrační snímek

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Rusové masivně útočí na Ukrajinu i přes den, zasáhli historické centrum Lvova

Rusko v úterý spustilo neobvyklý denní masivní nálet na Ukrajinu, který následoval po nočním útoku. Noční úder, který cílil především na obytné domy, zabil několik lidí a další desítky včetně několika dětí zranil. Neobvyklý denní nálet, během kterého Rusové vyslali více dronů než v noci, se výrazněji než jindy zaměřil na západ Ukrajiny. Okupanti při něm zasáhli i historické centrum Lvova, kde poškodili památku UNESCO. Více než desítku lidí ve městě zranili.
05:27AktualizovánoPrávě teď

před 1 hhodinou

Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha

Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března, informovala policie v Alicante, která vraždu vyšetřuje. Podle kriminalistů se podezřelý chystal opustit zemi.
před 1 hhodinou

Nigerijské ženy bojují proti místnímu zločinu, vyzbrojené jsou jen klacky

V nigerijském Josu ve státě Plateau, regionu sužovaném náboženským násilím a nejistotou, se spojila skupina žen, které odmítají nechat komunitu padnout. Vytvořily civilní hlídky, které každý večer vyráží do ulic místní komunity, aby bojovaly proti kriminalitě.
před 1 hhodinou

Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac

Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Lítání, prohlásil podle agentury Reuters a deníku Ha'arec izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Armáda tam podle něj ustanoví „bezpečnostní zónu“. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh na území Libanonu. Francouzský ministr zahraničí se proti Kacově plánu ohradil.
11:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Szijjártó přiznal, že s ruským ministrem pravidelně mluví o dění na jednáních EU

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Informoval o tom server Euronews. Budapešť to přitom původně popřela.
před 2 hhodinami

Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační, uvedla EK

Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je podle Evropské komise diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica (Smer) minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí třicet dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou.
13:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Volkswagen svolává sto tisíc elektroaut. Hrozí jim požár baterie

Německý automobilový koncern Volkswagen svolává přibližně sto tisíc elektromobilů, z toho asi 28 tisíc v Německu. Informaci přinesl web týdeníku Focus, podle kterého kvůli modulům baterie autům hrozí požár. Jde o modely ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz a ID. Buzz Cargo značky Volkswagen a o model Cupra Born. Vozy dostanou aktualizaci softwaru.
před 3 hhodinami
Načítání...