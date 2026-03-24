Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Ruské útoky na Ukrajinu přerušily klíčové elektrické vedení mezi Moldavskem a Evropou, uvedla moldavská prezidentka Maia Sanduová. Premiér Alexandru Munteanu vyzval občany k šetření elektřinou, jeho vláda se chystá vyhlásit stav energetické nouze. Moldavsko je závislé na dodávkách z Rumunska.
„Noční útoky přerušily klíčové energetické propojení Moldavska s Evropou. Alternativní trasy fungují, situace však zůstává nestabilní,“ oznámila Sanduová s tím, že za útoky je odpovědné Rusko.
Premiér Munteanu uvedl, že přerušeno bylo vedení, které vede z rumunské obce Isaccea do Vulcanešti na jihu Moldavska. Toto vedení krátce prochází přes ukrajinské území.
Šéf moldavské vlády podle agentury Moldpres také uvedl, že úřady zabránily rozsáhlému výpadku sítě poté, co aktivovaly alternativní trasy napájení, rizika takzvaného blackoutu ale přetrvávají. Spotřebitele premiér vyzval k šetrnému nakládání s elektřinou s cílem snížit tlak na přenosovou soustavu.
Energetický stav nouze
Moldavská vláda oznámila, že v návaznosti na ruské útoky na energetické cíle na Ukrajině a přerušení hlavního vysokonapěťového vedení zásobujícího Moldavsko elektřinou předloží v úterý parlamentu návrh na vyhlášení stavu energetické nouze. Platit by měl šedesát dní.
Uvedla také, že opravu vedení na ukrajinské straně komplikuje nutnost identifikovat zbytky ruských dronů v blízkosti poškozené infrastruktury a před zásahem techniků je nutné provést odminování.
„To, co se dnes děje v energetickém sektoru, není náhoda. Útoky Ruska na civilní energetickou infrastrukturu na Ukrajině představují válečný zločin, ale také útok proti nám zde v Moldavské republice,“ uvedl Munteanu.
Kvůli problémům ukrajinské energetické soustavy, která je již několik měsíců jedním z hlavních cílů ruských útoků, postihl Moldavsko rozsáhlý výpadek dodávek elektřiny již na konci ledna. Bez proudu se tehdy ocitla většina Kišiněva, ale i další části země.
Poškozené vedení je důležitou spojnicí s rumunskou sítí
Elektrické vedení Isaccea-Vulcanešti je klíčovým prvkem v propojení energetického systému Moldavska s Rumunskem a Kišiněvu umožňuje dovážet elektřinu z rumunského či jiného evropského trhu.
Na významu nabylo toto propojení poté, co se Moldavsko po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu zbavilo závislosti na dodávkách elektřiny z proruského separatistického regionu Podněstří. Podle moldavské vlády vedení aktuálně zajišťuje šedesát až sedmdesát procent dodávek elektřiny na pravém, Kišiněvem kontrolovaném břehu řeky Dněstr.
Je to podruhé během několika dní, kdy bylo Moldavsko nuceno vyhlásit stav nouze v důsledku války Ruska proti Ukrajině. V polovině března se tak stalo kvůli znečištění palivem, které po ruském útoku na ukrajinskou vodní elektrárnu uniklo do řeky Dněstr a zamořilo vodovodní systémy v několika moldavských městech.