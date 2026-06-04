Albánci zuří kvůli stavbě luxusního resortu Trumpových. Ostrov jsme objevili, tvrdí Ivanka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Balkan Insight, AP, Albanian Daily News

Tisíce Albánců v úterý večer protestovaly v ulicích Tirany proti plánu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera na vybudování luxusního resortu na neobydleném ostrově Sazan a na úseku pobřeží v chráněné krajinné oblasti kolem laguny Narta, kde žijí plameňáci, tuleni a hnízdí tam želvy. Další rozhořčení dle médií v posledních dnech vyvolala Trumpova dcera Ivanka, když Sazan nazvala soukromým ostrovem, který s manželem Kushnerem objevili.

„Byli jsme na lodi našeho přítele a zastavili jsme, abychom si zaplavali. Tak jsme vlastně to místo objevili,“ řekla Ivanka Trumpová o ostrovu Sazan v podcastu Davida Senry zveřejněném v neděli. „Doplavali jsme na ostrov. Vyrazili jsme na výlet, šli jsme bosí až na samý vrchol a úplně nás to uchvátilo,“ prohlásila dcera amerického prezidenta.

Albánská vláda projekt Kushnerovy firmy Affinity Partners v hodnotě 1,4 miliardy eur (bezmála 34 miliard korun) schválila už na začátku loňského roku a udělila mu status strategické investice. Ochránci přírody plánu odporují, zasáhl by podle nich velké množství nedotčených pláží.

Premiér: Dokud tu budu, investice se nezastaví

V úterý se konala před úřadem albánského premiéra Ediho Ramy v Tiraně demonstrace pod heslem „Albánie není na prodej“. Protestující drželi nafukovací plameňáky a cedule s nápisy jako „Nechci, aby se z Albánie stala Dubaj“. Demonstranti požadovali zrušení projektu, rezignaci Ramy a konec převodů majetku na oligarchy napojené na vládu, napsal web Balkan Insight.

Rama naopak projekt obhajoval. „Dokud tu budu, není ani nejmenší šance, že se investice zastaví,“ řekl tento týden premiér agentuře Reuters. K projektu se dle AP zavázal s tím, že to odpovídá albánským ambicím „stát se významnou globální turistickou destinací“.

V rozhovoru pro CNN International kontroverzní projekt premiér obhajoval, odmítl obvinění spojující výstavbu s rodinou Trumpových, nařkl zahraniční konkurenty a poukázal také na „dezinformační kampaně podněcující veřejný odpor“.

„Neexistuje něco jako ostrov rodiny Trumpových. Neexistuje nic takového, že by rodina prezidenta Spojených států převzala kontrolu nad chráněnými oblastmi s plameňáky,“ prohlásil například během rozhovoru albánský premiér.

Protikorupční protesty v Albánii vyústily ve střet s policií
Protikorupční protesty v albánské Tiraně

Ostnaté dráty a zákaz vstupu na pláže

Protesty obyvatel a neziskových organizací vypukly poté, co developeři na místě plánovaného projektu v lokalitě Zvërnec u laguny Narta vztyčili ploty s ostnatými dráty a zatarasili přístup k plážím. Stovky lidí se v sobotu střetly se členy soukromé ochranky. Několik osob bylo zraněno.

Sazan, který se nachází asi patnáct kilometrů od města Vlora, je s rozlohou přibližně pěti čtverečních kilometrů největším ostrovem Albánie. Je neobydlený a nemá téměř žádnou sladkou vodu.

Po první světové válce tam Itálie kvůli strategické poloze v Otrantském průlivu vybudovala vojenskou základnu. Po porážce Říma ve druhé světové válce Sazan připadl Albánii, která ostrov rovněž používala pro vojenské účely. Koncem 90. let na něm vznikla základna italské finanční stráže, která měla za cíl potlačit tehdy běžné pašování lidí z Albánie do Itálie.

Od roku 2017 je jako součást mořského národního parku Karaburun-Sazan ostrov otevřen pro veřejnost a stal se z něj oblíbený cíl pro denní výlety z Vlory. Až do prosince 2024 však technicky zůstával vojenskou základnou.

Albánie, která v posledních letech zažívá překotný rozvoj cestovního ruchu, předloni schválila změny zákona o chráněných územích, které umožňují vznik hotelů či jiných strategicky důležitých projektů v těchto oblastech. Ekologové v této souvislosti upozorňují na možné negativní dopady na životní prostředí.

GALERIE
Zátoka Zvërnec s chráněnou oblastí Vjosa-Narte

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