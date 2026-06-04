AFP píše, že Izraelci zabili v Gaze nejméně osm lidí a 15 zranili

Agentura AFP napsala s odvoláním na úřady, že při izraelských náletech na město Gaza ve čtvrtek nad ránem zemřelo nejméně osm lidí a dalších nejméně 15 utrpělo zranění. Izrael v Pásmu Gazy provádí útoky téměř denně navzdory příměří uzavřenému na podzim.
Pět lidí podle informací AFP zemřelo při útocích na bytové domy v severozápadní části a dvě osoby v jihozápadní části Gazy, jeden člověk také zemřel při náletu na dům v uprchlickém táboře Šatí na západě tohoto města.
Válka v Pásmu Gazy vypukla 7. října 2023 poté, co ozbrojenci z teroristického hnutí Hamás a jeho spojenci při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.
Židovský stát následně 27. října zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, při které v Gaze zabil podle místních úřadů nejméně 72 800 Palestinců. Klid zbraní mezi Hamásem a Izraelem platí od loňského 10. října, obě strany se však obviňují z jeho porušování. Od té doby bylo při izraelských útocích podle ministerstva zdravotnictví spadajícího pod Hamás zabito přes 900 lidí.
V první fázi příměří došlo k propuštění posledních unesených izraelských rukojmí z Gazy výměnou za Palestince zadržované Jeruzalémem. Přechod do druhé fáze klidu zbraní, která má vést k odzbrojení Hamásu a postupnému stažení izraelské armády, se však podle AFP zdá být zcela zablokován.
Netanjahu: Hamás se musí odzbrojit
„Hamás se musí odzbrojit. To je plán prezidenta (USA) Donalda Trumpa,“ řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu v rozhovoru s CNBC. „Budeme muset prodiskutovat, jak je k tomu přimět. Ale jednu věc musíme zajistit – aby neměli pašované zbraně, kterými by se mohli vyzbrojit. To je číslo jedna. A číslo dvě... to, že nebudou schopni na nás odpálit rakety,“ nastínil Netanjahu.
Zdroje blízké rozhovorům uvedly, že se tento týden v Egyptě očekávají další jednání, ale Hamás popřel, že by do Káhiry vyslal delegáty. Představitel Hamásu ve středu Reuters nicméně řekl, že skupina je v každodenním kontaktu s mediátory. Zdůraznil také, že „je potřeba izraelské útoky v Gaze zastavit“.
„Izrael odmítá ukončení svých útoků; nadále omezuje pomoc a zboží přicházející do Gazy a rozšiřuje svou okupaci, což je v hrubém rozporu s dohodou o příměří,“ zdůraznil tento zdroj. Židovský stát tvrdí, že jeho údery jsou zaměřeny na maření bezprostředních útoků. Také tvrdí, že proudění pomoci a zboží do Gazy umožňuje.
Netanjahu minulý čtvrtek armádě nařídil, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad sedmdesáti procenty Pásma Gazy. Izrael aktuálně ovládá asi šedesát procent tohoto palestinského území.
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