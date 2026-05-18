Izrael i palestinští teroristé páchali v Gaze válečné zločiny, uvedl úřad OSN

Izrael během války v Pásmu Gazy hrubě porušil mezinárodní právo a dopustil se i válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Ve své zprávě to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Válečných zločinů se podle něj dopustily i palestinské ozbrojené skupiny při útoku na Izrael 7. října 2023 a poté při zadržování unesených izraelských rukojmí.
Zpráva se zabývá situací na palestinských územích včetně okupovaného Západního břehu a východního Jeruzaléma v období od říjnového útoku do května 2025.
Podle úřadu Izrael v Pásmu Gazy běžně a opakovaně směroval útoky na civilní objekty a na objekty pod ochranou dle mezinárodního práva, jako jsou zdravotnická zařízení. Izraelská armáda také útočila na civilisty, včetně novinářů, pracovníků civilní obrany, zdravotníků, humanitárních pracovníků a policistů. Při izraelských útocích zahynulo podle úřadu od počátku války 72 769 lidí.
Podle zprávy OHCHR válečné zločiny spáchala i teroristická organizace Hamás a další ozbrojené skupiny, a to jak při útoku na židovský stát, při kterém podle AFP zahynulo 1221 lidí, převážně civilistů, tak při zacházení s rukojmími.
Ta byla dle úřadu měsíce držena v nelidských podmínkách, přičemž mnozí z přeživších uvedli, že byli mučeni či vystaveni sexuálnímu násilí. Většina rukojmí, která v Pásmu Gazy zemřela, byla zabita svými vězniteli či zahynula v důsledku probíhajícího konfliktu, tvrdí zpráva.
Ničení pokračuje
Zabíjení a ničení infrastruktury podle Ajitha Sunghaye, který vede kancelář OHCHR pro palestinská území, pokračuje navzdory příměří z loňského října téměř každý den.
Úřad vyzval židovský stát, aby okamžitě zajistil, že se jeho armáda nebude podílet na genocidě, a zároveň aby genocidě zabránil a trestal podněcování k ní. Izrael dlouhodobě jakékoliv nařčení z páchání genocidy odmítá.
Záměrné a nezákonné ničení „rozsáhlých oblastí“ Pásma Gazy i ničení uprchlických táborů na severu Západního břehu a s tím spojené nucené vysidlování Palestinců z jejich domovů nese podle zprávy náznaky toho, že cílem Izraele je, aby toto vysídlení bylo trvalé.
V důsledku izraelských činů se životní podmínky na velké části území Pásma Gazy staly „neslučitelné s další existencí Palestinců jako skupiny“, varoval podle AFP úřad.
Úřad: Postup Izraele nese znaky systematičnosti
Opakované porušování mezinárodního práva na palestinských územích ze strany Izraele podle úřadu nese znaky systematického postupu, který uplatňuje vůči Palestincům kolektivní trest. Někteří izraelští činitelé také vůči Palestincům jako skupině používali znevažující a dehumanizující jazyk a dopouštěli se vůči nim podněcování (k násilí), a to aniž by za to nesli jakoukoli odpovědnost.
Na okupovaném Západním břehu od počátku války vzrostlo násilí, přičemž užití nadbytečné a disproporční síly tam vedlo k „nezákonnému zabití“ stovek lidí, tvrdí dokument. Podle dřívějších zpráv OSN a lidskoprávních organizací jsou Palestinci na tomto území oběťmi jak izraelské armády, tak radikálních židovských osadníků.