Izrael i palestinští teroristé páchali v Gaze válečné zločiny, uvedl úřad OSN


18. 5. 2026Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Izrael během války v Pásmu Gazy hrubě porušil mezinárodní právo a dopustil se i válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Ve své zprávě to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Válečných zločinů se podle něj dopustily i palestinské ozbrojené skupiny při útoku na Izrael 7. října 2023 a poté při zadržování unesených izraelských rukojmí.

Zpráva se zabývá situací na palestinských územích včetně okupovaného Západního břehu a východního Jeruzaléma v období od říjnového útoku do května 2025.

Podle úřadu Izrael v Pásmu Gazy běžně a opakovaně směroval útoky na civilní objekty a na objekty pod ochranou dle mezinárodního práva, jako jsou zdravotnická zařízení. Izraelská armáda také útočila na civilisty, včetně novinářů, pracovníků civilní obrany, zdravotníků, humanitárních pracovníků a policistů. Při izraelských útocích zahynulo podle úřadu od počátku války 72 769 lidí.

Podle zprávy OHCHR válečné zločiny spáchala i teroristická organizace Hamás a další ozbrojené skupiny, a to jak při útoku na židovský stát, při kterém podle AFP zahynulo 1221 lidí, převážně civilistů, tak při zacházení s rukojmími.

Ta byla dle úřadu měsíce držena v nelidských podmínkách, přičemž mnozí z přeživších uvedli, že byli mučeni či vystaveni sexuálnímu násilí. Většina rukojmí, která v Pásmu Gazy zemřela, byla zabita svými vězniteli či zahynula v důsledku probíhajícího konfliktu, tvrdí zpráva.

Ničení pokračuje

Zabíjení a ničení infrastruktury podle Ajitha Sunghaye, který vede kancelář OHCHR pro palestinská území, pokračuje navzdory příměří z loňského října téměř každý den.

Úřad vyzval židovský stát, aby okamžitě zajistil, že se jeho armáda nebude podílet na genocidě, a zároveň aby genocidě zabránil a trestal podněcování k ní. Izrael dlouhodobě jakékoliv nařčení z páchání genocidy odmítá.

Záměrné a nezákonné ničení „rozsáhlých oblastí“ Pásma Gazy i ničení uprchlických táborů na severu Západního břehu a s tím spojené nucené vysidlování Palestinců z jejich domovů nese podle zprávy náznaky toho, že cílem Izraele je, aby toto vysídlení bylo trvalé.

V důsledku izraelských činů se životní podmínky na velké části území Pásma Gazy staly „neslučitelné s další existencí Palestinců jako skupiny“, varoval podle AFP úřad.

Úřad: Postup Izraele nese znaky systematičnosti

Opakované porušování mezinárodního práva na palestinských územích ze strany Izraele podle úřadu nese znaky systematického postupu, který uplatňuje vůči Palestincům kolektivní trest. Někteří izraelští činitelé také vůči Palestincům jako skupině používali znevažující a dehumanizující jazyk a dopouštěli se vůči nim podněcování (k násilí), a to aniž by za to nesli jakoukoli odpovědnost.

Na okupovaném Západním břehu od počátku války vzrostlo násilí, přičemž užití nadbytečné a disproporční síly tam vedlo k „nezákonnému zabití“ stovek lidí, tvrdí dokument. Podle dřívějších zpráv OSN a lidskoprávních organizací jsou Palestinci na tomto území oběťmi jak izraelské armády, tak radikálních židovských osadníků.

„Nám všechno blokují a SBU si létá.“ V Rusku sílí obavy z ukrajinských dronů

V Rusku narůstá nervozita z ukrajinských dronů dlouhého doletu. Někteří Moskvané vyjadřují obavy nebo nespokojenost s chováním úřadů po nedělním ukrajinském útoku. Během něj přeletělo hranici pět set až tisíc ukrajinských bezpilotních letounů. Rozšiřující se dosah ukrajinských zbraní si uvědomují nejen civilisté, ale i ruské úřady, armáda a klíčové podniky. Na hrozbu dronů se připravují, přestože se nacházejí stovky až tisíce kilometrů od hranic obou zemí.
před 5 mminutami

Překročili hloubkový limit. Prokuratura řeší smrt potápěčů na Maledivách

Mezinárodní pátrací tým na Maledivách nalezl těla čtyř italských potápěčů, kteří zahynuli ve čtvrtek spolu s instruktorem. K vyzvednutí pozůstatků budou potřeba další ponory. Těla leží ve třetím segmentu podmořské jeskyně více než šedesát metrů pod hladinou. Příčiny tragédie jsou dál předmětem dohadů. V den ponoru špatné počasí zhoršovalo pod hladinou viditelnost. Tým měl sice povolení k průzkumu Indického oceánu, ale ne do takové hloubky. Případ už vyšetřuje italská prokuratura. Chce zjistit, proč zkušení potápěči, kterými oběti nehody byly, až dvojnásobně překročili místní hloubkový limit ponorů. A proč vstupovali do jeskyně, jejíž průzkum univerzita neplánovala.
před 10 mminutami

Trump oznámil, že odkládá údery na Írán

Prezident Spojených států Donald Trump v pondělí večer SELČ na své síti Truth Social napsal, že na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají „vážná jednání“. Poznamenal, že pokud nebude s výslednou dohodou spokojen, podniknou Spojené státy rozsáhlý útok proti islámské republice.
21:29Aktualizovánopřed 18 mminutami

Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI

Americký miliardář Elon Musk utrpěl porážku v soudním sporu se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci (AI) ku prospěchu lidstva, ne pro zisk. Porota v pondělí po zhruba dvou hodinách dospěla k závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt poroty přijala, napsala agentura AP.
20:23Aktualizovánopřed 26 mminutami

USA opět prodloužily výjimku umožňující nákup ruské ropy na tankerech

Spojené státy podruhé prodloužily o třicet dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech, oznámil v pondělí americký ministr financí Scott Bessent. Tvrdí, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí.
19:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

Americký prezident Donald Trump stáhl žalobu, v níž žádal finanční úřad Internal Revenue Service (IRS) o odškodné deset miliard dolarů (asi 208 miliard korun) kvůli úniku svých daňových přiznání do médií, informovaly v pondělí agentury AP a Reuters s odkazem na soudní dokumenty. Stanice ABC News minulý týden uvedla, že Trump je připraven žalobu stáhnout v rámci dohody o vytvoření fondu pro prezidentovy spojence, kteří se domnívají, že byli neoprávněně vyšetřováni.
16:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Lotyšská armáda plánuje širší restrukturalizaci

Velitel lotyšských Národních ozbrojených sil oznámil záměr provést širší transformaci armády, včetně přezkumu její struktury. Některé změny by podle pořadu lotyšské televize LTV De Facto mohly být do stávajícího plánu rozvoje armády zapracovány už do letošního podzimu. K tomu by však byla nezbytná funkční vláda.
před 5 hhodinami
