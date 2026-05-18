Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění

Bývalý poslanec Dominik Feri u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň odmítl, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu, není vyloučené, že by v pondělí mohly zaznít závěrečné řeči.
Feri podle obžaloby na podzim roku 2015 v bytě v Praze 3 nejprve dívku přemlouval k pohlavnímu styku bez kondomu. Nakonec spolu měli souhlasný styk s kondomem, Feri si ale prezervativ podle obžaloby během sexu sundal, i když věděl, že si žena nechráněný styk nepřeje. Když dívka viděla, že má Feri kondom v ruce, chtěla podle žalobkyně, aby přestal. Feri ale podle obžaloby pokračoval v nechráněné souloži. Žena podle státní zástupkyně nebyla schopná Ferimu vzdorovat.
Feri v pondělí u soudu požadoval, aby byla z jeho výslechu vyloučena veřejnost, soudce Marek Bodlák to však odmítl. Řekl, že postup vyloučení veřejnosti je spíše výjimečný a slouží především k ochraně obětí. Zároveň zopakoval, že nikdo z médií ani z veřejnosti nesmí zveřejnit údaje, které by vedly k identifikaci poškozené ženy.
Před soudem pak Feri přečetl komunikaci s poškozenou, ze které podle něj vyplývá, že se s ním žena nechtěla po skončení vztahu přestat vídat a že ke konci jejich intimního poměru došlo kvůli tomu, že si našla nový vztah. Uvedl také, že k poslednímu intimnímu styku s ženou, který podle něj obžaloba popisuje, nedošlo u Feriho v bytě, ale naopak v bytě poškozené. Po posledním styku u něj doma s ním prý žena komunikovala normálně.
Podle obžalovaného rozpory dokazují, že tvrzení ženy jsou lživá. „K žádnému sundání kondomu nedošlo. Ta událost, jak ji popisuje poškozená, se stát nemohla,“ řekl Feri. Doplnil, že k sundání prezervativu nemohlo dojít při popisovaném ději ani fyzicky. Zpochybňoval i další detaily týkající se styku popsaného v obžalobě.
Na dotaz soudce Feri znovu odmítl, že by si při styku s poškozenou někdy sundal kondom, při sexu chtěl prý s ohledem na svůj věk i věk ženy zabránit nechtěnému těhotenství. Nikdy prý podle svých slov také nezaznamenal, že by žena se stykem nesouhlasila nebo se na něm aktivně nepodílela.
Policie podala obvinění po zásahu ÚS
Policie Feriho v aktuálním případu obvinila loni po zásahu Ústavního soudu (ÚS). Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. ÚS to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle rozhodnutí soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.
Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl poslancem v letech 2017 až 2021, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. Soudy ho už dříve uznaly vinným ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění, vyměřily mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a v květnu 2024 nastoupil do vězení v Teplicích. Soudy nyní řeší Feriho žádost o podmíněné propuštění z vězení, další jednání je nařízené na 26. května.