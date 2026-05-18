Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění


18. 5. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý poslanec Dominik Feri u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň odmítl, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu, není vyloučené, že by v pondělí mohly zaznít závěrečné řeči.

Feri podle obžaloby na podzim roku 2015 v bytě v Praze 3 nejprve dívku přemlouval k pohlavnímu styku bez kondomu. Nakonec spolu měli souhlasný styk s kondomem, Feri si ale prezervativ podle obžaloby během sexu sundal, i když věděl, že si žena nechráněný styk nepřeje. Když dívka viděla, že má Feri kondom v ruce, chtěla podle žalobkyně, aby přestal. Feri ale podle obžaloby pokračoval v nechráněné souloži. Žena podle státní zástupkyně nebyla schopná Ferimu vzdorovat.

Feri v pondělí u soudu požadoval, aby byla z jeho výslechu vyloučena veřejnost, soudce Marek Bodlák to však odmítl. Řekl, že postup vyloučení veřejnosti je spíše výjimečný a slouží především k ochraně obětí. Zároveň zopakoval, že nikdo z médií ani z veřejnosti nesmí zveřejnit údaje, které by vedly k identifikaci poškozené ženy.

Dominik Feri odchází od soudu, kde odmítl obžalobu z dalšího znásilnění (16. března 2026)

Před soudem pak Feri přečetl komunikaci s poškozenou, ze které podle něj vyplývá, že se s ním žena nechtěla po skončení vztahu přestat vídat a že ke konci jejich intimního poměru došlo kvůli tomu, že si našla nový vztah. Uvedl také, že k poslednímu intimnímu styku s ženou, který podle něj obžaloba popisuje, nedošlo u Feriho v bytě, ale naopak v bytě poškozené. Po posledním styku u něj doma s ním prý žena komunikovala normálně.

Podle obžalovaného rozpory dokazují, že tvrzení ženy jsou lživá. „K žádnému sundání kondomu nedošlo. Ta událost, jak ji popisuje poškozená, se stát nemohla,“ řekl Feri. Doplnil, že k sundání prezervativu nemohlo dojít při popisovaném ději ani fyzicky. Zpochybňoval i další detaily týkající se styku popsaného v obžalobě.

Na dotaz soudce Feri znovu odmítl, že by si při styku s poškozenou někdy sundal kondom, při sexu chtěl prý s ohledem na svůj věk i věk ženy zabránit nechtěnému těhotenství. Nikdy prý podle svých slov také nezaznamenal, že by žena se stykem nesouhlasila nebo se na něm aktivně nepodílela.

Policie Feriho v aktuálním případu obvinila loni po zásahu Ústavního soudu (ÚS). Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. ÚS to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle rozhodnutí soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.

Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl poslancem v letech 2017 až 2021, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. Soudy ho už dříve uznaly vinným ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění, vyměřily mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a v květnu 2024 nastoupil do vězení v Teplicích. Soudy nyní řeší Feriho žádost o podmíněné propuštění z vězení, další jednání je nařízené na 26. května.

Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších dvanáct obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků, uvedl Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli.
VideoTrump nerespektuje právní stát, řekl Fischer. Svoboda hájí sílu demokracie

„Demokracie je silná, když má osobnosti, které respektují právní stát. (...) Americký prezident Donald Trump nerespektuje právní stát, vyhrožuje soudcům, napadá novináře a porušuje některé zákony,“ uvedl v Duelu ČT24 předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (za ODS a TOP 09). „Chování prezidenta USA Donalda Trumpa také není můj šálek, ale to bychom měli americkou demokracii za hodně slabou, pokud bychom se obávali, že by jedna administrativa Donalda Trumpa tuto demokracii zničila,“ uvedl exministr zahraničních věcí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Tématem Duelu ČT24 bylo také setkání čínského a amerického prezidenta, Benešovy dekrety a spor prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO) o účast na summitu NATO. Pořadem provázel Jiří Václavek.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali návštěvu Trumpa v Číně

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o setkání amerického a čínského prezidenta, nákaze hantavirem, fanouškovských nepokojích na fotbale a navrácení lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Pozvání přijali komentátor webu Seznam Zprávy Jindřich Šídlo, spisovatel a scenárista Radek John, biochemik Jan Konvalinka, šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno a redaktorka Deníku N Zdislava Pokorná. Pořadem provázela Jana Fabiánová.
Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

Víno, to byl krycí název pro úplatky a platby za sázky ve fotbalové kauze, kterou od března vyšetřují kriminalisté. Nová zjištění ČT ukazují, jak přesně fungovala organizovaná skupina, která v českém fotbale manipulovala zápasy. V současné době je stíháno 32 lidí. Dlouhodobě se rozplétání korupční aféry věnují Reportéři ČT, kteří na červen připravují rozsáhlý materiál.
MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy

Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
VideoKonflikt na Blízkém východě zdražuje plastové obalové materiály

Plastové obaly prudce zdražily kvůli situaci na Blízkém východě. Navíc se nemají jak dostat do Evropy. Tyto obalové materiály vznikají z ropy, jejíž cena od začátku konfliktu prudce stoupla. Došlo také k přerušení dodavatelských řetězců mezi Blízkým východem a Evropou, která není zcela soběstačná z hlediska výroby, ať už jde o polyethylen, či polypropylen, jež se především používají pro obalové materiály. Některé firmy proto už začaly používat alternativy k plastům, kvůli úsporám i ekologii. Úplné nahrazení ale v nejbližší době zatím reálné není. A tak se na dodávky například oblíbené strečové fólie čeká mnohem déle než dříve.
ŘSD i Správa železnic chtějí příští rok o miliardy víc

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic chtějí pro rok 2027 víc finančních prostředků než letos, aby mohly pokračovat v klíčových stavbách a pustit se i do nových projektů. Tuzemská dálniční síť by se měla v příštím roce rozšířit o třicet až pětatřicet nových kilometrů. Letos ŘSD plánuje zprovoznit téměř čtyřicet kilometrů hlavních dopravních tepen a dalších jednadvacet kilometrů silnic první třídy.
