Ukrajina hlásí mrtvého a desítky zraněných. Rusové zasáhli i čínskou loď


18. 5. 2026Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Jednoho mrtvého a kolem čtyřiceti zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině, informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění osmnáct lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Další zranění hlásí Oděsa, Záporožská oblast či Chersonská oblast, kde mělo dojít i ke zmíněnému úmrtí. Ruský dron zasáhl rovněž čínskou obchodní loď v Černém moři. Podle Moskvy útočily v noci také ukrajinské drony.

Ruská armáda proti Ukrajině poslala 22 raket a přes 520 dronů, uvedly ukrajinské vzdušné síly. Hlavním cílem útoku bylo podle nich Dnipro a Dněpropetrovská oblast.

Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža ráno na telegram napsal, že Rusko na tento region východně od střední části Ukrajiny útočilo s nasazením dronů, různých střel, dělostřelectva a leteckých bomb. Zraněných je podle něj celkem 26 lidí. V Dnipru byly poškozeny výškové i rodinné domy, náboženské zařízení nebo budova vysoké školy a blíže neurčený podnik. V dřívějším příspěvku napsal, že zasažena byla obytná čtvrť a že vypuklo několik požárů.

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na facebooku napsal, že ruský dron zaútočil na čínskou obchodní loď v Černém moři. Útok si podle něho nevyžádal žádné oběti, ale „jde o něco nového“. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ napsal Pletenčuk na adresu Moskvy, kterou pojí s Pekingem strategické partnerství. Zdroj agentury Reuters uvedl, že šlo o čínské plavidlo plující pod vlajkou Marshallových ostrovů, které mířilo pro náklad do přístavu v Oděské oblasti.

V největším ukrajinském přístavu Oděsa ruské drony zasáhly obytné budovy, školu, školku a blíže neurčené objekty infrastruktury. Zraněn byl jedenáctiletý chlapec a 59letý muž, uvedl na telegramu velitel městské vojenské správy Serhij Lysak. Šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper zveřejnil snímek hořící historické budovy. Uvedl, že jeden ze zasažených domů je zničený, další jsou poškozené.

Tři zraněné hlásí úřady Záporožské oblasti, jednoho mrtvého a devět zraněných si od nedělního do pondělního rána měly vyžádat ruské útoky na mnoho vesnic v Chersonské oblasti i samotný Cherson. Podle šéfa oblastní vojenské správy Oleksandra Prokudina ruská armáda útočila na sociální infrastrukturu a obytné čtvrti.

Z hlášení ukrajinských vzdušných sil vyplývá, že protivzdušná obrana sestřelila čtyři z osmi raket Iskander-K, žádnou ze čtrnácti raket Iskander-M a 503 z 524 dronů. Osmnáct raket a 1šestnáct útočných dronů zasáhlo 34 míst, na dalších jedenácti místech se zřítily trosky sestřelených dronů.

Rezignace na debatu o válce brzdí ruskou občanskou společnost, říká rusista
Tomáš Glanc

Rusko hlásí ukrajinské útoky

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci na pondělí zneškodnila padesát ukrajinských dronů například nad Bělgorodskou a Rostovskou oblastí nebo nad Krasnodarským krajem.

Informace nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů. Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé ruské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami.

Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty. OSN nedávno potvrdila, že ve válce přišlo o život přes patnáct tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN eviduje na ukrajinském území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

Jednoho mrtvého a kolem čtyřiceti zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině, informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění osmnáct lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Další zranění hlásí Oděsa, Záporožská oblast či Chersonská oblast, kde mělo dojít i ke zmíněnému úmrtí. Ruský dron zasáhl rovněž čínskou obchodní loď v Černém moři. Podle Moskvy útočily v noci také ukrajinské drony.
Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místě jsou záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.
Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělí zveřejněné zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AmI).
Ruských turistů v zemích Evropské unie znovu přibývá, navzdory tomu, že Moskva pokračuje v agresi proti Ukrajině a sankce stále platí. Vydávání schengenských víz ale Brusel zcela nezakázal, pouze pravidla zpřísnil. Loni doklad dostalo 620 tisíc Rusů, to je o desetinu víc než v roce 2024. Mezi jejich nejčastější destinace patří například Pyrenejský poloostrov.
Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Pforzheimu v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa muselo v neděli ráno opustit své byty a domy 27 tisíc až třicet tisíc lidí. Odpoledne byla bomba zneškodněna, obyvatelé se pak mohli vrátit do svých domovů.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku své války proti sousednímu státu. Velký nálet zasáhl Moskvu a Moskevskou oblast, potvrdil ho i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruské úřady tvrdí, že několik lidí zemřelo. Ruské telegramové kanály a ukrajinská SBU uvádějí, že zasaženy byly průmyslové podniky s vazbami na armádu. Ukrajinské úřady také informují o ruských úderech a uvádějí zraněné.
Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájily na konci února USA a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.
Plastové obaly prudce zdražily kvůli situaci na Blízkém východě. Navíc se nemají jak dostat do Evropy. Tyto obalové materiály vznikají z ropy, jejíž cena od začátku konfliktu prudce stoupla. Došlo také k přerušení dodavatelských řetězců mezi Blízkým východem a Evropou, která není zcela soběstačná z hlediska výroby, ať už jde o polyethylen, či polypropylen, jež se především používají pro obalové materiály. Některé firmy proto už začaly používat alternativy k plastům, kvůli úsporám i ekologii. Úplné nahrazení ale v nejbližší době zatím reálné není. A tak se na dodávky například oblíbené strečové fólie čeká mnohem déle než dříve.
