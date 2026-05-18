Ukrajina hlásí mrtvého a desítky zraněných. Rusové zasáhli i čínskou loď

Jednoho mrtvého a kolem čtyřiceti zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině, informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění osmnáct lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Další zranění hlásí Oděsa, Záporožská oblast či Chersonská oblast, kde mělo dojít i ke zmíněnému úmrtí. Ruský dron zasáhl rovněž čínskou obchodní loď v Černém moři. Podle Moskvy útočily v noci také ukrajinské drony.
Ruská armáda proti Ukrajině poslala 22 raket a přes 520 dronů, uvedly ukrajinské vzdušné síly. Hlavním cílem útoku bylo podle nich Dnipro a Dněpropetrovská oblast.
Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža ráno na telegram napsal, že Rusko na tento region východně od střední části Ukrajiny útočilo s nasazením dronů, různých střel, dělostřelectva a leteckých bomb. Zraněných je podle něj celkem 26 lidí. V Dnipru byly poškozeny výškové i rodinné domy, náboženské zařízení nebo budova vysoké školy a blíže neurčený podnik. V dřívějším příspěvku napsal, že zasažena byla obytná čtvrť a že vypuklo několik požárů.
Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na facebooku napsal, že ruský dron zaútočil na čínskou obchodní loď v Černém moři. Útok si podle něho nevyžádal žádné oběti, ale „jde o něco nového“. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ napsal Pletenčuk na adresu Moskvy, kterou pojí s Pekingem strategické partnerství. Zdroj agentury Reuters uvedl, že šlo o čínské plavidlo plující pod vlajkou Marshallových ostrovů, které mířilo pro náklad do přístavu v Oděské oblasti.
V největším ukrajinském přístavu Oděsa ruské drony zasáhly obytné budovy, školu, školku a blíže neurčené objekty infrastruktury. Zraněn byl jedenáctiletý chlapec a 59letý muž, uvedl na telegramu velitel městské vojenské správy Serhij Lysak. Šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper zveřejnil snímek hořící historické budovy. Uvedl, že jeden ze zasažených domů je zničený, další jsou poškozené.
Tři zraněné hlásí úřady Záporožské oblasti, jednoho mrtvého a devět zraněných si od nedělního do pondělního rána měly vyžádat ruské útoky na mnoho vesnic v Chersonské oblasti i samotný Cherson. Podle šéfa oblastní vojenské správy Oleksandra Prokudina ruská armáda útočila na sociální infrastrukturu a obytné čtvrti.
Z hlášení ukrajinských vzdušných sil vyplývá, že protivzdušná obrana sestřelila čtyři z osmi raket Iskander-K, žádnou ze čtrnácti raket Iskander-M a 503 z 524 dronů. Osmnáct raket a 1šestnáct útočných dronů zasáhlo 34 míst, na dalších jedenácti místech se zřítily trosky sestřelených dronů.
Rusko hlásí ukrajinské útoky
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci na pondělí zneškodnila padesát ukrajinských dronů například nad Bělgorodskou a Rostovskou oblastí nebo nad Krasnodarským krajem.
Informace nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů. Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé ruské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami.
Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty. OSN nedávno potvrdila, že ve válce přišlo o život přes patnáct tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN eviduje na ukrajinském území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.
