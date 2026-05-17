Rusko tvrdí, že Moskvu a přilehlý region zasáhl velký dronový útok


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC, Ukrajinska pravda

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku své války proti sousednímu státu. Velký nálet zasáhl Moskvu a Moskevskou oblast. Tamní úřady tvrdí, že několik lidí zemřelo a další utrpěli zranění, tuto informaci nelze nezávisle ověřit. Ukrajina informuje o ruských úderech na Dnipro, Záporožskou oblast či Charkov a uvádí několik zraněných.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že během noci bylo sestřeleno 556 ukrajinských dronů. Rusko uvádí vždy jen počet údajně sestřelených dronů, aniž by specifikovalo, kolik jich útočilo celkem a kolik jich zasáhlo cíle.

Nad Moskvou bylo podle starosty Sergeje Sobjanina sestřeleno za posledních 24 hodin přes 120 dronů. Některé z nich cílily na místní rafinerii, letiště Šeremetěvo oznámilo, že úlomky sestřelených strojů dopadly i do jeho areálu.

Sobjanin tvrdí, že dvanáct lidí ve městě utrpělo zranění, především dělníků v blízkosti rafinerie. Dále tvrdí, že provoz rafinerie nebyl narušen a že poškozeny byly tři obytné domy.

Gubernátor přilehlé Moskevské oblasti Andrej Vorobjov tvrdí, že kvůli útokům zahynula jedna žena a dva muži.

Rusko poslalo na Ukrajinu přes tisíc dronů za den. Kyjev hlásí přes dvacet obětí
Následky rozsáhlého ruského útoku na Kyjev

Kromě Moskevské oblasti byly drony sestřeleny podle tvrzení Ruska také v Bělgorodské, Kalužské, Kurské, Orjolské, Brjanské, Voroněžské, Tulské, Smolenské, Pskovské, Lipecké, Tverské a Rostovské oblasti, v Krasnodarském kraji, nad nelegálně anektovaným Krymem a nad Černým a Azovským mořem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že Ukrajina má právo zasáhnout ropná a vojenská zařízení v Rusku v reakci na útok, který den předtím zabil nejméně 24 lidí v Kyjevě.

Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24, země si vyměnily zajatce
Následky ruského útoku v Kyjevě (14. 5. 2026)

Rusko vyslalo téměř tři sta dronů na ukrajinská města

Rusové pokračovali v útocích na ukrajinská města i v noci na neděli. Podle ukrajinského letectva vyslalo 287 dronů, z nichž 279 se podařilo sestřelit či jinak zneškodnit.

V Dnipru utrpěla podle správy Dněpropetrovské oblasti vážné zranění jedna žena, který byla hospitalizována. Nálet zranil také dva muže. V Charkově zapálil nálet dronů automobily.

V Záporožské oblasti zasáhli Rusové podle tamních úřadů čerpací stanici a zranili pětadvacetiletou ženu. V sobotu tam ruské útoky zranily šestnáct lidí.

Už v sobotu pozdě večer zranil dron šestapadesátiletého muže v Chersonu. Správa Chersonské oblasti také uvedla, že sobotní útoky zabily v regionu dva lidi, dalších šestnáct včetně dítěte zranily. 

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu
Hasiči v Ivano-Frankivsku na Ukrajině zasahují v místě bytového domu zasaženého ruským dronovým útokem (13. května 2026)

WHO: Epidemie eboly v Kongu a Ugandě je ohrožení zdraví mezinárodního významu

Světová zdravotnická organizace (WHO) v neděli označila epidemii eboly v Demokratické republice Kongo a Ugandě za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Cílem je podle agentur Reuters a DPA uvést sousední země do zvýšené pohotovosti a mobilizovat podporu mezinárodního společenství. Šíření nákazy způsobené virem Bundibugyo podle organizace nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti.
04:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Kanadskému pasažérovi výletní lodi vyšel pozitivní test na hantavirus

Jednomu kanadskému pasažérovi výletní lodi MV Hondius vyšel pozitivní test na hantavirus, uvedly úřady. Podle serveru BBC bylo na plavidle spojovaném s několika případy nákazy tímto virem celkem šest Kanaďanů. Agentura Reuters uvedla, že nakažená osoba během převozu do izolace nepřišla do kontaktu s veřejností.
před 8 hhodinami

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí, několik jich zranil

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Osm lidí zranil, z toho čtyři vážně. Řidič, který byl po činu zatčen, je Ital marockého původu a trpí psychickými problémy, kvůli nimž se léčil na psychiatrii, informovala média.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

Desítky tisíc lidí se v sobotu v Londýně zúčastnily dvou demonstrací, při nichž se policie obávala střetů dvou protichůdných táborů. Policie ale obě manifestace oddělila, akce se tedy obešly bez větších incidentů. Na bezpečnost dohlíželo více než čtyři tisíce policistů. Podle londýnské policie šlo o jednu z jejích nejvýznamnějších operací za poslední roky, napsal server BBC.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoHistorik Snyder se v Lucerně zamýšlel nad demokracií a autoritářstvím

Americký historik Timothy Snyder v rámci festivalu Svět knihy hovořil v pražské Lucerně. Zamýšlel se nad vztahem mezi Evropou, Amerikou a Ukrajinou a reflektoval současné dění z perspektivy křehké rovnováhy mezi demokracií a autoritářstvím.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady

Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. Podle agentury DPA o tom informovaly ministerstvo životního prostředí severoněmecké spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko a dánský úřad pro životní prostředí.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

VideoRezignace na debatu o válce brzdí ruskou občanskou společnost, říká rusista

Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině je název nové knihy rusisty z Curyšské univerzity Tomáše Glance, jednoho z účastníků mezinárodního veletrhu Svět knihy. Tímto literárním počinem Glanc navazuje na předchozí publikaci Souostroví Rusko: ikony postsovětské kultury. Souvislost názvů podle něj přitom není náhodná. „To předchozí souostroví vznikalo před patnácti lety, za tu dobu se Rusko proměnilo velmi radikálně,“ řekl autor v pořadu 90' ČT24. Pojmem souostroví Glanc odkazuje na pojetí ruské identity, která není jednotná. Autor se v knize zabývá také tématem ruské umělecké scény v době války proti Ukrajině. „Kulturní pole se z velké části odvíjí tak, jako by se neválčilo,“ podotýká. „Myslím, že největší problém i pro vývoj občanské společnosti v Rusku je právě rezignace na rozhovor o válce,“ dodal Glanc. Pořad moderovali Nikola Reindlová a Jiří Václavek.
před 19 hhodinami
