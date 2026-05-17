Rusko tvrdí, že Moskvu a přilehlý region zasáhl velký dronový útok

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku své války proti sousednímu státu. Velký nálet zasáhl Moskvu a Moskevskou oblast. Tamní úřady tvrdí, že několik lidí zemřelo a další utrpěli zranění, tuto informaci nelze nezávisle ověřit. Ukrajina informuje o ruských úderech na Dnipro, Záporožskou oblast či Charkov a uvádí několik zraněných.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že během noci bylo sestřeleno 556 ukrajinských dronů. Rusko uvádí vždy jen počet údajně sestřelených dronů, aniž by specifikovalo, kolik jich útočilo celkem a kolik jich zasáhlo cíle.
Nad Moskvou bylo podle starosty Sergeje Sobjanina sestřeleno za posledních 24 hodin přes 120 dronů. Některé z nich cílily na místní rafinerii, letiště Šeremetěvo oznámilo, že úlomky sestřelených strojů dopadly i do jeho areálu.
Sobjanin tvrdí, že dvanáct lidí ve městě utrpělo zranění, především dělníků v blízkosti rafinerie. Dále tvrdí, že provoz rafinerie nebyl narušen a že poškozeny byly tři obytné domy.
Gubernátor přilehlé Moskevské oblasti Andrej Vorobjov tvrdí, že kvůli útokům zahynula jedna žena a dva muži.
Kromě Moskevské oblasti byly drony sestřeleny podle tvrzení Ruska také v Bělgorodské, Kalužské, Kurské, Orjolské, Brjanské, Voroněžské, Tulské, Smolenské, Pskovské, Lipecké, Tverské a Rostovské oblasti, v Krasnodarském kraji, nad nelegálně anektovaným Krymem a nad Černým a Azovským mořem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že Ukrajina má právo zasáhnout ropná a vojenská zařízení v Rusku v reakci na útok, který den předtím zabil nejméně 24 lidí v Kyjevě.
Rusko vyslalo téměř tři sta dronů na ukrajinská města
Rusové pokračovali v útocích na ukrajinská města i v noci na neděli. Podle ukrajinského letectva vyslalo 287 dronů, z nichž 279 se podařilo sestřelit či jinak zneškodnit.
V Dnipru utrpěla podle správy Dněpropetrovské oblasti vážné zranění jedna žena, který byla hospitalizována. Nálet zranil také dva muže. V Charkově zapálil nálet dronů automobily.
V Záporožské oblasti zasáhli Rusové podle tamních úřadů čerpací stanici a zranili pětadvacetiletou ženu. V sobotu tam ruské útoky zranily šestnáct lidí.
Už v sobotu pozdě večer zranil dron šestapadesátiletého muže v Chersonu. Správa Chersonské oblasti také uvedla, že sobotní útoky zabily v regionu dva lidi, dalších šestnáct včetně dítěte zranily.