ŽivěHistorik Snyder se v Lucerně zamýšlí nad demokracií a autoritářstvím


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Americký historik Timothy Snyder v rámci festivalu Svět knihy hovoří v pražské Lucerně. Zamýšlí se nad vztahem mezi Evropou, Amerikou a Ukrajinou a reflektuje současné dění z perspektivy křehké rovnováhy mezi demokracií a autoritářstvím. Snyder se zabývá i tím, jak historie utváří naši politickou přítomnost a budoucnost.

Výběr redakce

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí

před 26 mminutami
Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

před 38 mminutami
Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

před 44 mminutami
Na Zemi ráj neexistuje, jsme tak prohnilí, říká držitel Nobelovy ceny

Na Zemi ráj neexistuje, jsme tak prohnilí, říká držitel Nobelovy ceny

před 2 hhodinami
Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

před 3 hhodinami
Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady

Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady

16:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

před 3 hhodinami
Stroje Gripen, Venom i španělský Tiger mohli vidět návštěvníci v Náměšti

Stroje Gripen, Venom i španělský Tiger mohli vidět návštěvníci v Náměšti

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěHistorik Snyder se v Lucerně zamýšlí nad demokracií a autoritářstvím

Americký historik Timothy Snyder v rámci festivalu Svět knihy hovoří v pražské Lucerně. Zamýšlí se nad vztahem mezi Evropou, Amerikou a Ukrajinou a reflektuje současné dění z perspektivy křehké rovnováhy mezi demokracií a autoritářstvím. Snyder se zabývá i tím, jak historie utváří naši politickou přítomnost a budoucnost.
před 37 mminutami

Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítá odhad České národní banky, podle kterého schodek veřejných financí překoná příští rok tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Národní rozpočtová rada pro ČT spočítala, že by tři procenta znamenala deficit 356 miliard korun. Ministryně ujišťuje, že prolomení tříprocentní hranice vláda nedopustí.
před 38 mminutami

Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

Policie zadržela člověka, který se vpodvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Riegerově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová řekla, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí.
před 44 mminutami

VideoPolitické spektrum: Balbínova poetická strana, Hnutí Kruh, Rebelové

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 16. května přijali Jiří Hrdina (Balbínova poetická strana), Marta Martinová (Hnutí Kruh) a Miloslav Zientek (Rebelové). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
před 4 hhodinami

Stroje Gripen, Venom i španělský Tiger mohli vidět návštěvníci v Náměšti

Sobotní den otevřených dveří letiště v Náměšti nad Oslavou začal přeletem dvojice stíhaček JAS-39 Gripen. Po nich se do vzduchu dostaly i vrtulníky Mi-171Š, Venom a Viper. Návštěvníci mohli vidět i vrtulník Tiger. V Česku dosud tento stroj španělské armády nevystupoval, řekl velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva, který sobotní akci pořádanou po dvou letech zahájil v 11 hodin.
před 4 hhodinami

Klempíř počítá s prosazením zákona o veřejnoprávních médiích

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice „obrovsky rychlá“. Klempíř to řekl v debatě televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy (ODS) je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. K návrhu se sešlo na tři stovky připomínek, ministerstva předloze vytkla nejasnosti či legislativní chyby.
před 5 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů se přeli o změně rozpočtových pravidel a obranné politice

Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036 – výdaje nad dvě procenta HDP se do těchto limitů nebudou počítat. Spornou novelu během mimořádné schůze v pátek prosadili koaliční poslanci. Kabinet bude mimo jiné moci stejným způsobem zvyšovat i výdaje na strategickou infrastrukturu. „V každém případě teď je to nezbytná záležitost,“ hájil v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou změnu pravidel poslanec Roman Kubíček (ANO). Podotkl ovšem, že se jedná o dočasné řešení. „Myslím, že to je neschopnost prioritizovat,“ říká poslanec Pavel Žáček (ODS). „Máme jeden balík peněz, který získáme z daní, a musíme se s nimi naučit nakládat. (...) Nepatří to k zodpovědnému hospodaření, je to dluh na budoucnost,“ míní.
před 6 hhodinami

Soud odmítl poslat do vazby obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy

Soud v České Lípě neposlal muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby muž trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Dotyčný byl podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Nyní podle svého obhájce lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky zacházela. Pachatel podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít.
10:20Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...