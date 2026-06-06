Chci být víc vidět a pomáhat řešit problémy, říká nová ombudsmanka

Příští ombudsmanka Eva Kostolanská chce prohloubit komunikaci s občany i médii, a zvýšit tak povědomí o práci veřejného ochránce práv. Řekla to v Událostech, komentářích. Plánuje se taky sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a probrat s ním přesun lidskoprávních agend z Úřadu vlády na ministerstva. Ve funkci po složení slibu 18. června nahradí Stanislava Křečka. V pátek ji zvolili poslanci.
„V podstatě bych chtěla prohloubit komunikaci s občany, s médií, více vlastně upřednostnit výsledky činnosti ombudsmana,“ říká Kostolanská. Věnovat se chce i otázkám bydlení, duševního zdraví, nebo dostupnosti sociálních a zdravotních služeb.
Doposud v Kanceláři veřejného ochránce práv jako právnička posuzovala podněty od občanů, teď chce být pro lidi partnerem, který pomůže řešení problémů najít. Už při lednovém slyšení v Senátu Kostolanská zdůraznila, že chce dosáhnout nejen individuální spravedlnosti, ale také systémových změn.
„Sice ombudsman v rámci svých pravomocí nemůže úřadům, institucím nic přikázat, nemůže zrušit jejich postupy, jejich rozhodnutí. Nicméně může – pokud vede dialog a je založen na odborné úrovni, na partnerství – dosáhnout opravdu dobrých výsledků,“ míní Kostolanská.
Agendu a priority si rozdělí s dětským ombudsmanem Martinem Benešem i svým budoucím zástupcem Vítem Alexanderem Schormem. Navázat chce také na práci svých předchůdců.
Přesun agend Kostolanská označuje za nešťastný
Nová ombudsmanka se přiklání k obavám dosavadního vedení institutu z přesunu lidskoprávních agend z Úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Kancelář veřejného ochránce práv premiérovi zaslala dopis, ve kterém varuje před ztrátou jednotné a nadresortní koordinace.
„Považuji samozřejmě za velmi nešťastné to řešení změny. I pak vlastně komunikaci navenek, což způsobilo obrovskou nejistotu v odborné veřejnosti. A hrozí i odchod řady odborníků,“ upozornila Kostolanská.
Trvá na tom, aby v jednotlivých agendách bylo nadále zachované meziresortní řízení. I kvůli tomu se po složení slibu chce sejít s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou (ANO). A doufá i ve schůzku s premiérem Babišem.