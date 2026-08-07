Židovští osadníci na Západním břehu napadají Palestince a kritizují i vlastní armádu

Palestinci na Západním břehu se bouří proti rostoucímu násilí židovských osadníků. Ty mnohdy chrání vojáci nebo jim i asistují. Velení armády to ostře odmítá. Extremisti z řad osadníků se ale těší podpoře části izraelských ministrů. Za poslední tři roky v oblasti zahynulo přes 1100 Palestinců.
„Před 7. říjnem tu byla dobrá situace, teď ne,“ řekl Náil Salím, palestinský podnikatel z al-Lubbán. V lepších časech bylo v této palestinské vesnici rušno. Potkávali se tam zákazníci arabští i židovští, osadníci i nakupující z Tel Avivu.
Stejně jako majitel prázdnotou zejícího zahradnictví přes ulici, tak i Salím odhaduje propad tržeb na 50 procent. A to ještě ve vesnici, alespoň navenek, panuje klid. „Situace třeba ve vesnicích okolo Ramalláhu je mnohem složitější,“ míní Salím.
Na jiných místech Západního břehu vlastně zuří drobná občanská válka. Vedle palestinských teroristů tu od 7. října 2023 jsou v permanenci teroristické buňky mezi 750 tisíci izraelských osadníků.
Osadníci proti izraelské armádě
„Jejich aktivity ovšem nejsou namířeny jen proti palestinským sousedům, ale zčásti i proti vlastní, izraelské armádě,“ přiblížil zahraniční zpravodaj ČT David Borek.
Vedle mrtvých Palestinců, vypálených domů a mešit zanechávají také nápisy namířené proti regionálnímu veliteli izraelské armády Avimu Bluthovi. Generál totiž podporuje zatýkání a vyhošťování židovských radikálů.
„Zdravím, přátelé. Jsem Nerija Zarug, otec pěti dětí. Žiju v osadě Jichar a jsem v domácím vězení. Vyzývám tě, Avi Bluthe, prober se. My nejsme nepřátelé. Arabové jsou nepřátelé,“ prohlásil například osadník Nerija Zarug.
„Jednou z mých prvních věcí po nástupu do funkce bylo, že jsem zrušil zatykače na osadníky v Judeji a Samaří (na Západním břehu),“ uvedl izraelský ministr obrany Jisra’el Kac na začátku srpna. Následně jakoby mimoděk zmínil, že Blutha nahradí, a vypukl skandál.
Ozvala se armáda, že ministr nemá co vyhazovat generály. Blutha podpořily i oficiální organizace osadníků. Tématu se chopila taky politická satira a opozice.
Ministr nakonec svůj záměr stáhl. Incident ale ukázal, že na Západním břehu se etabloval nový silový hráč, židovské podzemní hnutí, které se nebojí konfrontace s armádou a které ovlivní i nadcházející volby, míní Borek.