Zpěvačka Lenny dokončila nové album, vydá ho v září

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Zpěvačka Lenka Filipová, známá jako Lenny, dokončila nové studiové album. Slibuje, že na něm bude rockovější. Vydá ho koncem září, ke třem skladbám už zveřejnila videoklipy. I nadále v textech zpívá anglicky o věcech odpozorovaných kolem sebe, je však znát odklon od popovějších písní. Dokládá to letní, rockově laděný song Casanova.
Deset let po úspěšném debutu Hearts také opustila zázemí velkého vydavatelství. „Album jsem tvořila s čistou hlavou a myšlenkou na to, že si tu desku udělám, jak budu chtít já. A asi mi bylo jedno, co si kdo bude myslet,“ řekla Lenny. Hudebnice na sebe upozornila v roce 2016 právě debutovým albem Hearts, které jí vyneslo čtyři ceny Anděl. Název nové desky zatím tají, křtít ji bude v listopadu v Praze a v Londýně.