Nebezpečné vztahy ve Slováckém divadle si zahrávají s city

Slovácké divadlo rozehrává milostné intriky francouzské aristokracie. Do repertoáru poprvé zařadilo Nebezpečné vztahy. Inscenace vychází z románu z osmnáctého století, který se dočkal řady divadelních i filmových zpracování.
Původní román v dopisech napsal v roce 1782 francouzský důstojník a spisovatel Choderlose de Laclos. Korespondenci si vyměňují markýza de Merteuil a vikomt de Valmont, dva intrikáni, kteří si s oblibou hrají s city ostatních. Své oběti svádějí, využívají a pak odvrhují.
Představitelé obou hlavních postav ve Slováckém divadle přesto věří, že pro ně u diváků najdou i sympatie. „Myslím, že zažila něco, co ji aspoň v jejích očích ospravedlňuje za to, co dělá s muži. Musí v sobě potlačit lásku, aby jí už prostě nikdo v životě neublížil,“ říká o markýze Pavlína Hejcmanová.
Valmonta hraje Jakub Zelinka. „Dovolím si dokonce říct, že na vysoké škole bychom byli velmi dobří kamarádi. Je sympatický právě tím, že není monstrum, není démon,“ podotýká.
Dobová esej o ženách
Dávné vyprávění o hříšných hrátkách francouzské aristokracie je podle režiséra Lukáše Kopeckého nadčasové. Nejen tématy manipulace a přetvářky. „Využili jsme i Laclosův esej o ženách a jejich výchově, který byl napsán zhruba před dvě stě padesáti lety, a přesto působí jako současný text, skoro až feministicky laděný. Pojednává o emancipaci ženy,“ doplnil režisér.
Nebezpečné vztahy lákají divadelní i filmové tvůrce. K nejznámějším adaptacím patří oscarový snímek Miloše Formana Valmont s Colinem Firthem. Vznikl na konci osmdesátých let, ve stejné době jako Nebezpečné známosti v režii Stephena Frearse, který do dobového drama obsadil Johna Malkoviche či Michelle Pfeifferovou. Za scénář tehdy dostal Oscara autor divadelní hry Christopher Hampton.
Do prostředí současné bohaté americké mládeže pak kostýmní drama posunul třeba snímek Velmi nebezpečné známosti s Ryanem Phillippem, Sarah Michelle Gellarovou a Reese Witherspoonovou.
Z tuzemských scén lze kromě Slováckého divadla potkat vikomta de Valmont a markýzu de Merteuil také v Národním divadle. Ale už jen při derniéře 11. září.