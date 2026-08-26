Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Navštívili jste někdy Antverpy? Když vyjdete z nádraží, neuvidíte v okolí žádné žebrající lidi – a není to náhoda. Na „turistické trase“, která spojuje antverpské hlavní nádraží s hradem Het Steen, je žebrání zakázáno. Stejný zákaz platí také v nákupních ulicích, v okolí fotbalových stadionů a ve vzdálenosti do sta metrů od železničních stanic.

Antverpské policejní předpisy zahrnují také velmi široce vymezený pojem „agresivní žebrání“. Patří sem oslovování kolemjdoucích, přecházení mezi stoly na venkovních zahrádkách nebo žebrání v přítomnosti dítěte.

Evropský výbor pro sociální práva, orgán Rady Evropy, 17. srpna rozhodl, že tato pravidla jsou protiprávní. Místní vyhlášky zakazující nebo omezující žebrání podle něj porušují právo na ochranu před chudobou, které zaručuje článek 30 Evropské sociální charty. Belgie ji ratifikovala v roce 1990.

Čeští vědci dali lidem bez domova sto tisíc korun. Většina získala práci i bydlení
Ilustrační snímek muže bez domova

Stížnost podaly Mezinárodní federace lig za lidská práva (FIDH) a Mezinárodní hnutí ATD Čtvrtý svět. Opírá se o studii Federálního institutu pro lidská práva a Úřadu pro boj proti chudobě z roku 2023, podle níž je s lidskými právy v rozporu 83 procent z 305 předpisů o žebrání zaznamenaných v Belgii.

„Žebrání bylo v Belgii dlouhou dobu trestné. Trestnost byla zrušena v roce 1993, v následujících letech však několik obcí a měst přesto zavedlo místní zákazy,“ vysvětlila výzkumnice z Antverpské univerzity a vysoké školy Odisee Mieke Schrootenová.

Proč lidé žebrají?

„Žebrání je často poslední možností, jak si zajistit obživu,“ vysvětluje Schrootenová, spoluautorka knihy Zichtbaar onzichtbaar, bedelen in onze samenleving (Viditelně neviditelní: Žebrání v naší společnosti, pozn. red.).

V rámci svého výzkumu vedla rozhovory s přibližně šedesáti lidmi, kteří žebrali v belgické metropoli. Její zjištění vyvracejí některé stereotypy. „Jde o velmi různorodou skupinu. Někteří nemají povolení k pobytu, a proto nemají nárok na státní podporu. Jiní kombinují nehlášenou práci s žebráním, protože jejich příjmy nestačí. Další zasáhla série životních nezdarů – ztráta zaměstnání, nemoc nebo rozchod,“ uvedla.

„A co údajné organizované skupiny, které prý vozí žebrající na místa v automobilech BMW? Takový obchodní model by nedával smysl. Žebráním si lidé vydělají v průměru kolem 25 eur denně (zhruba 600 korun) – někdy pět (120 korun), jindy padesát (zhruba 1200 korun),“ dodala.

„Problém, který se sám nevyřeší.“ Lidé s bezdomoveckou zkušeností umírají dříve
Ilustrační foto

Niek Everts, koordinátor antverpské neziskové organizace ’t Vlot, upozornil v deníku Gazet van Antwerpen na skutečnost, kterou si podle něj uvědomuje jen málokdo: nocleh v azylovém zařízení v Antverpách nyní stojí 4,50 eura (asi 110 korun). „Žebrání se stává jediným poctivým způsobem, jak tyto peníze získat. Jinak zbývá obchodování s drogami nebo krádeže,“ uvedl.

Chudoba musí zůstat neviditelná

„Úřady si nekladou otázku, proč lidé žebrají. Nezajímá je hlavní příčina problému, ale obraz města v očích turistů,“ uvedl pod podmínkou zachování anonymity člověk, který se věnuje pomoci zranitelným lidem. Organizace, v níž působí, je totiž vázána dohodou s městem Antverpy: veškerou komunikaci navenek musí schválit město, jinak jí hrozí ztráta finanční podpory.

Podle zdroje má sociální politika města dvě protichůdné tváře. Na jedné straně Antverpy vynakládají rekordní částky na pomoc lidem bez domova, například na takzvané Zorghostely – pobytová zařízení s nepřetržitou zdravotní péčí, v nichž pracují týmy odborníků z různých oborů.

Na druhé straně se podle téhož zdroje město řídí snahou udržovat veřejný pořádek. „Udržujeme město hezké a čisté pro turisty i obyvatele. Všechna opatření jsou přijímána především s cílem omezit obtěžování. Žebrající nemizí, pouze je vytlačujeme z dohledu,“ sdělil.

Z Prahy téměř zmizeli pouliční umělci se zvířaty. Někteří se přesunuli do jiných měst
Busking se zvířetem (ilustrační foto)

„Nepřátelská architektura“

Zákaz žebrání je pouze jedním z mnoha nástrojů, které vytlačují projevy sociální nouze z městského prostoru. Schrootenová upozorňuje na další, méně nápadný, ale stejně účinný prostředek – „nepřátelskou architekturu“.

„Setkáváme se s ní v různých podobách. Veřejné lavičky v parcích nebo na náměstích jsou navrženy tak, aby si na ně nebylo možné lehnout. Lidé bez domova je proto nemohou využívat ke spánku. Záměrně jsou nepohodlné nebo příliš malé,“ vysvětlila.

Nejvýmluvnější příklad lze v Antverpách nalézt jen několik kroků od východu z nádraží v ulici Pelikaanstraat. Belgická železniční společnost SNCB tam v květnu po dohodě s městem zkušebně natáhla kovová lanka přes jeden ze širokých okenních parapetů podél hlavního nádraží. Deklarovaným cílem bylo zabránit lidem bez domova, postávajícím mladým lidem a uživatelům drog, aby na něm seděli nebo spali.

Trestání bezdomovců není řešením, varují kritici před návrhem senátora
Ilustrační foto

Schrootenová se ptá: „Kdo se cítí ohrožen a nakolik jsou tato opatření přiměřená? Pokud se turisté necítí bezpečně jen proto, že je někdo na ulici s kelímkem v ruce pokojně žádá o peníze, nepředstavuje to skutečné nebezpečí. Měli bychom se zabývat pouze vytvářením pozitivního obrazu města? Město není jen krásné a bohaté.“

Antverpská starostka Els van Doesburgová (N-VA) na opakované žádosti autorů článku z redakce RTBF o vyjádření nereagovala. Deníku Gazet van Antwerpen pouze stručně sdělila, že pravidla omezující žebrání měnit nehodlá.

Článek od A.T. (RTBF), poprvé byl publikován 26. srpna 2026 06:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

15:36Aktualizovánopřed 40 mminutami
Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

10:36Aktualizovánopřed 56 mminutami
Přívalové povodně v Nepálu a Tibetu zabily desítky lidí, stovky se pohřešují

Přívalové povodně v Nepálu a Tibetu zabily desítky lidí, stovky se pohřešují

12:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Krapinec odstoupil z čela Českých drah

Krapinec odstoupil z čela Českých drah

14:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto rozpočtové novely

03:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Írán se podle revolučních gard s Ománem dohodl na podílech na Hormuzu

Írán se podle revolučních gard s Ománem dohodl na podílech na Hormuzu

15:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

Začíná kompletní oprava pražské Invalidovny, trvat by měla čtyři roky

před 3 hhodinami
Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

Soudy začínají rozhodovat o žalobách rolnického fondu na firmy z Agrofertu

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Meta se v USA dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích

Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla, že zaplatí téměř sedmnáct miliard dolarů (asi 351 miliard korun) za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích a provede významné změny pro jejich používání mladistvými. Téměř tři desítky států USA ji vinily z toho, že sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala to před veřejností. Firmu také viní z neoprávněného shromažďování a využívání osobních údajů dětí používajících její platformy.
15:36Aktualizovánopřed 40 mminutami

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

S blížícím se začátkem školního roku se vzdělávání stává jedním z hlavních témat francouzské prezidentské kampaně. Nejvýrazněji se mu věnují bývalí premiéři a političtí soupeři Édouard Philippe a Gabriel Attal, kteří představili návrhy na zvýšení platů učitelů i posílení autority škol.
před 45 mminutami

Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

Nejméně dva lidé včetně čtyřleté holčičky přišli o život při ruském útoku na Černihiv, další civilista zemřel ve Slovjansku, oznámily tamní úřady. Rusko mluví o dvou obětech v Lipecké oblasti a devíti mrtvých v Luhanské oblasti. Ukrajinské drony také znovu zaútočily na sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti. Útok potvrdila společnost. Kyjev zasáhl i rafinerii ve městě Kstovo.
10:36Aktualizovánopřed 56 mminutami

Přívalové povodně v Nepálu a Tibetu zabily desítky lidí, stovky se pohřešují

Nejméně 95 obětí si podle nové bilance vyžádaly ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu, informovala místní policie. Nepálská správa cestovního ruchu zároveň eviduje 384 pohřešovaných cestovatelů, z nichž 291 jsou cizinci. Čeští občané mezi dosud uvedenými pohřešovanými nejsou. Záchranné práce pokračují.
12:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Navštívili jste někdy Antverpy? Když vyjdete z nádraží, neuvidíte v okolí žádné žebrající lidi – a není to náhoda. Na „turistické trase“, která spojuje antverpské hlavní nádraží s hradem Het Steen, je žebrání zakázáno. Stejný zákaz platí také v nákupních ulicích, v okolí fotbalových stadionů a ve vzdálenosti do sta metrů od železničních stanic.
před 1 hhodinou

Írán se podle revolučních gard s Ománem dohodl na podílech na Hormuzu

Írán tvrdí, že s Ománem dosáhl dohod ohledně svých podílů na Hormuzském průlivu a z nich plynoucích příjmů. Podle tamní agentury Tasním to ve středu uvedl mluvčí íránských revolučních gard, podle něhož se vyjednávání zdržela, protože jim bránily Spojené státy. Agentura Reuters nicméně s odkazem na íránský zdroj informovala, že dohoda mezi oběma zeměmi dosud nebyla uzavřena.
15:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Mexičan, o něhož usilují USA, nabízel českému soudu kauci milion eur

Jeden ze dvou Mexičanů, kteří v české vazbě čekají na vydávací řízení do USA, za sebe nabízel kauci milion eur (24,1 milionu korun). Justice peněžitou záruku nepřijala s odůvodněním, že by tyto peníze mohly pocházet z trestné činnosti či prostředí organizované zločinecké skupiny, uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Eliška Duchková. USA se vydání dvojice zadržených domáhají pro drogovou a teroristickou kriminalitu, Mexičanům hrozí až doživotní trest.
před 3 hhodinami

Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců

Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně čtrnáct novorozenců, informují agentury AFP či AP s odvoláním na místní úřady. Některá pákistánská média dříve psala o patnácti obětech. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci.
07:27Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

před 45 mminutami
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

před 1 hhodinou
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

před 23 hhodinami
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

včera v 17:18
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

včera v 10:19
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026