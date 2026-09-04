Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž, informovala agentura DPA. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny.

Nejnovější incident se stal v Dormagenu mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem. Na podezřelý předmět, který policie ve čtvrtek označila za možné odpalovací zařízení, upozornil kolemjdoucí. Zásobování elektrickou energií narušeno nebylo, ohlášeny nebyly ani žádné škody.

V úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem, kde policie nalezla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Cílem útoku se v úterý stala i rozvodna poblíž elektrárny Jänschewalde v Braniborsku, na kterou pachatel či pachatelé zaútočili objekty domácí výroby, které se podobaly silvestrovským raketám. Vyšetřovatelé doposud našli více než desítku takových objektů.

Německé úřady vyšetřují dva útoky na rozvodny, mohlo jít podle nich o sabotáže
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