OSN podpořila nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách. Proti byly jen USA

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci o nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách světa mapami, které by přesněji odrážely skutečnou velikost jednotlivých zemí. Dokument předložily africké státy s cílem vyvrátit vnímání tohoto kontinentu jako méně významné oblasti, píše Reuters.
Rezoluce byla přijata Valným shromážděním OSN poměrem hlasů 164 ku jednomu, šest států se hlasování zdrželo. Pouze Spojené státy byly proti a uvedly, že návrh prosazuje „ideologickou agendu“ a odvádí pozornost od „skutečných problémů mezinárodního míru, prosperity či dobrých vztahů“.
V čele iniciativy za změnu mapy je Togo. Rezoluce navazuje na kampaň Africké unie (AU) za omezení používání Mercatorova zobrazení, které zkresluje relativní velikost zemí tím, že zvětšuje ty, které leží blíže k pólům. V důsledku toho se Grónsko jeví přibližně stejně velké jako Afrika, ačkoli ta je asi čtrnáctkrát větší. Systém zobrazení vytvořil v 16. století kartograf a matematik Gerhard Mercator pro námořní navigační mapy.
Togo chce změnit učebnice zeměpisu
„Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou,“ sdělil agentuře Reuters před hlasováním togský ministr zahraničí Robert Dussey. Rezoluce prosazuje projekci „Equal Earth“, která přesněji zachycuje velikost kontinentů. Není právně závazná a „v žádném případě nezpochybňuje používání Mercatorovy projekce pro námořní a leteckou navigaci, pro kterou zůstává plně vhodná,“ uvedlo togské ministerstvo.
Mercatorova mapa se ve školách stále hojně používá, ale Togo doufá, že do konce roku změní své školní učebnice zeměpisu, uvedl Dussey. V příštích měsících se zástupci Toga chtějí setkat s představiteli dalších zemí AU a spojenci z jiných kontinentů, aby s nimi prodiskutovali možnosti širšího využití nového systému zobrazování map. Do debaty by se podle Dusseyho měly zapojit také technologické společnosti.
Dussey spojil kampaň za přijetí této mapy s širšími africkými snahami vyrovnat se s dědictvím kolonizace, přičemž zdůraznil, že se nejedná o útok na Evropu ani na žádnou jinou civilizaci.