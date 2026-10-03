Babiš odmítl slova ruské velvyslankyně, že vláda zmírnila protiruskou rétoriku

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, že by česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Na předvolebním setkání na Přerovsku řekl na dotaz ČTK, že to určitě není pravda. Naopak ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dal velvyslankyni za pravdu. V hysterickém pokřikování, jak znělo od bývalého kabinetu, nynější kabinet nepokračuje, nepřineslo užitek, napsal ČTK. Ponomarjovová v rozhovoru s agenturou RIA Novosti uvedla, že Rusko si všímá, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku.
„Nevím o tom nic, já ani to nevím a určitě to není pravda,“ řekl v sobotu Babiš během mítinku hnutí ANO v Lipníku nad Bečvou.
Ponomarjovová v rozhovoru zmínila, že český premiér v únoru vyjádřil podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala v roce 2022. Podotkla také, že v lednu Babiš oznámil, že do muniční iniciativy pro Ukrajinu nepůjdou žádné peníze českých občanů. „Ano, všimli jsme si, že současná vláda České republiky ztlumila protiruskou rétoriku,“ řekla Ponomarjovová v rozhovoru.
„Velvyslankyně Ponomarjovová má pravdu. Styl hysterického pokřikování morálních majáků z bývalé vlády na všechny strany jsme opravdu ukončili. Nikdy nepřinesl žádny užitek,“ napsal Macinka. Diplomacie na sociálních sítích a ‚megafonová‘ diplomacie je podle něho k ničemu. „Lepší je něco reálného udělat, než se spokojit s emotivním statusem na sociálních sítích,“ dodal ministr zahraničí.
Nikdo válku nechce, řekl Babiš
Dotaz na rusko-ukrajinský konflikt a jeho financování padl i v sobotu na mítinku v Lipníku nad Bečvou. „Myslím si, že Evropa, která schválila Ukrajině 377 miliard euro, tak by bylo lepší dávat ty peníze na rekonstrukci Ukrajiny než na válku. A bohužel tady Spojené státy, (americký prezident) pan (Donald) Trump, komunikuje s (ruským vůdcem Vladimirem) Putinem. Evropa nekomunikuje, i když někteří lídři už říkají, že by měli komunikovat, takže já myslím, že nikdo válku nechce. Umírají tam lidi, mladí Ukrajinci – je jich v Evropě, nevím kolik, 600 až 700 tisíc, tak asi nechtějí taky bojovat. Takže by bylo dobré, kdyby ten válečný konflikt co nejdříve skončil,“ uvedl k tomu Babiš.
Podotkl, že na řadě jsou ale světoví a evropští lídři, kterým podle něj zatím spíše vyhovuje mluvit o válce, než se snažit ji nějak ukončit. Podle premiérova vyjádření na předvolebním mítinku vydělávají na válce hlavně zbrojaři, banky, a výrobci energií.
Opoziční politici v sobotu v souvislosti s rozhovorem Ponomarjovové apelovali, aby kabinet nezlehčoval rizika, která Rusko představuje.