Trump vytvořil skupinu pro AI, povede ji šéf tajných služeb Clayton

Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil vytvoření Jednotky pro super inteligenci (SIF) pod vedením šéfa amerických tajných služeb (DNI) Jaye Claytona. Super inteligencí Trump označuje umělou inteligenci. Stanice CNN už v pátek informovala, že Trump si Claytona vybral jako zmocněnce pro AI.
Vznik SIF oznámil Trump na své sociální síti Truth Social. „Jednotka pro super inteligenci má za úkol koordinovat úsilí federální vlády, aby se zajistilo, že Amerika bude v super inteligenci nadále vést svět,“ napsal. Poznamenal, že podle mnohých názorů bude mít AI významnější dopad na rozvoj lidstva než průmyslová revoluce.
Stanice CNN už v pátek informovala, že jako zmocněnce pro AI si Trump vybral Claytona. Americký prezident nyní uvedl, že v čele SIF bude také předseda Federální obchodní komise (FTC) Andrew Ferguson, náměstek ministra obrany pro výzkum a inženýrství Emil Michael a ředitel vlivného Úřadu pro personální řízení (OPM), který spravuje státní byrokracii, Scott Kupor. „Budou podřízeni prezidentovi Spojených států (mně!) a personální šéfce (Bílého domu) Susie Wilesové,“ dodal Trump.
Mnozí představitelé AI a také odborníci v poslední době varovali před překotným vývojem umělé inteligence a rizikem, že by se AI mohla vymknout kontrole, a tak vést v konečném důsledku k ohrožení či zničení lidstva. Naopak Trump takové obavy nesdílí a tvrdí, že nelze tento vývoj brzdit.
V úterý americký prezident podepsal s lídry AI dohodu o regulaci, kterou označil za morálně závaznou. V této souvislosti vyzdvihl podstatu samoregulace. Společnosti se v dohodě zavázaly zavést robustní vnitřní kontroly ke sledování schopností AI, vytvořit příslušné interní týmy, spolupracovat s vnějšími nezávislými auditory a sestavit nezávislý výbor, který bude dohlížet na týmy provádějící kontroly.