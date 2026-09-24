Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenskyj a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Oznámil to Stubb.
Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenskyj během setkání s finským premiérem Petterim Orpem v Arménii na začátku května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu.
„Ukrajina rozvinula své obranné kapacity a průmysl způsobem, z něhož se můžeme ve Finsku mnohému naučit. Dohoda, kterou jsme podepsali, není pouze prostředkem podpory ukrajinské obrany, ale také konkrétním krokem k rozvoji našeho obranného průmyslu a ozbrojených sil, abychom se připravili na novou, technologicky vyspělejší podobu válčení,“ uvedl finský premiér.
Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se zejména na vývoj technologií bezpilotních letounů.
Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí, a zajistit tak efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.
Článek napsala Tetjana Vojťuková (Suspilne Ukraine), poprvé publikovaný 24. září 2026 00:02 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.