Odstartují volby do obecních zastupitelstev a Senátu


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Voliči v pátek a v sobotu rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující čtyři roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. Volební místnosti se po celém Česku otevřou ve čtrnáct hodin. Lidé budou moci v pátek hlasovat do 22:00. Možnost volit budou mít i v sobotu od osmi do čtrnácti hodin.

Obecní volby jsou tradičně testem spokojenosti lidí s dosavadním fungováním radnic, kam většinou na vesnicích a v menších městech kandidují místní uskupení nestraníků. Ve větších městech a v senátních volbách, kde své zástupce mají parlamentní strany, se podle expertů do výsledků může promítnout postoj voličů k dosavadním krokům vlády ANO, SPD a Motoristů nebo růst cen pohonných hmot a jeho důsledky.

Celkem se o obsazení 62 tisíc komunálních křesel uchází na 190 tisíc kandidátů, což je zhruba o pět tisíc méně než při předchozích obecních volbách v roce 2022. O místním zastupitelstvu rozhodnou lidé v 6255 obcích, pouze ve třech kvůli nedostatku kandidátů určovat složení zastupitelstva nebudou. V Krchlebech na Rychnovsku se přesto o víkendu volební místnost otevře, ale jen kvůli souběžným senátním volbám. Ve zhruba třetině obcí, konkrétně 1842, se podle Českého statistického úřadu podařilo sestavit jen jednu kandidátní listinu.

Kandidátky pro volby do zastupitelstev obcí 2026
Kraj
Zdroj: ČSÚ, ČT24

V šestině obcí je složení zastupitelstva známo předem, neboť v 1052 obcích se počet kandidátů shoduje s počtem volených zastupitelů. V dalších devíti stovkách pak počet kandidátů jen mírně převyšuje počet křesel v zastupitelstvu, napsala agentura PAQ Research. Podle ní se nekonkurenční nabídka většinou týká sídel do pěti set obyvatel, z měst nad pět tisíc pak opakovaně Chýně u Prahy.

PŘEHLEDNĚ: Volby do zastupitelstev obcí krok za krokem
Volební místnost

Ze stran bude podle volebního webu nejvíce křesel zastupitelů v obcích a městských částech obhajovat tradičně KDU-ČSL, a to před ODS, Starosty, ANO, SPD a Piráty. Před čtyřmi lety podle navrhujících stran získali lidovci 3252 zastupitelů ze zhruba 62 tisíc. Občanští demokraté obhajují 2294 křesel. Starosty čeká obhajoba 1854 míst v zastupitelstvech a ANO 1748 křesel. Hnutí ANO bude zároveň obhajovat dvanáct primátorů z celkových 27.

PŘEHLEDNĚ: Zastupitelé obcí řeší hazard, školy či silnice
Kasino. Ilustrační snímek

První kolo senátních voleb

Senátory by se tento měsíc rádo stalo 154 kandidátů. O znovuzvolení usiluje 23 z 27 stávajících senátorů, jejichž mandát letos končí na rozdíl od dvojnásobného počtu pokračujících senátorek a senátorů.

O udržení jedenácti křesel usilují Starostové, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO letos obhajuje jediný mandát z nynějších patnácti. V klubu ODS a TOP 09 by tak zůstalo bez ohledu na výsledek voleb 21 členů včetně zástupce hnutí Naše Česko, klub Starostů má jistých sedm členů a lidovecký klub devět členů. K udržení minimální většiny v Senátu by tak této trojici frakcí stačilo, aby jejich adepti vyhráli ve čtyřech obvodech.

PŘEHLEDNĚ: Senátní volby krok za krokem
Parlamentní volby v České republice, 3. října 2025

Nynější vládní hnutí ANO a SPD by k dosažení většiny v horní komoře potřebovala vyhrát ve všech 27 obvodech. Motoristé, kteří stejně jako SPD zástupce v Senátu nemají, do senátních voleb nikoho nenominovali.

Nejsilnější vládní hnutí má ale šanci stát se alespoň nejpočetnější senátní frakcí v případě, že předčí vítězství z předloňských senátních voleb, v nichž získalo sedm senátorů. Ve hře má celkově nejvíce kandidátů, a to 24, SPD pak sedmnáct nominovaných. ODS kvůli dohodě na společné podpoře kandidátů s dalšími uskupeními navrhla čtrnáct adeptů, Starostové třináct, lidovci pět a TOP 09 tři, stejně jako Piráti, SEN 21 nebo Naše Česko.

Kandidáti do Senátu 2026
Zdroj: ČSÚ, ČT24

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční příští týden

Komunální volby začnou společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 9. října ve 14:00, hlasování po noční přestávce skončí v sobotu 10. října ve stejnou hodinu. Senátní finále se pak uskuteční o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října. S jistotou nebude druhé kolo senátních voleb pouze na Rychnovsku, kde jsou podruhé v historii v úvodním kole, a tedy i v předčasném finále jen dva adepti.

V obecních volbách by mohlo hlasovat přes osm milionů voličů. Před čtyřmi lety mělo tuto možnost na 8,125 milionu lidí a využilo ji 3,8 milionu voličů, tedy zhruba 46 procent. Mezi voliče patří i cizinci ze zemí EU, kteří mají v Česku trvalý či přechodný pobyt.

K senátním volbám mohlo v roce 2020 v obvodech, kde se bude hlasovat i letos, přijít 2,8 milionu voličů. V prvním kole, které se konalo souběžně s krajskými volbami, tuto možnost využil více než jeden milion z nich, tedy 36,7 procenta. Ke druhému samostatnému kolu přišlo zhruba 454 tisíc lidí, tedy 16,7 procenta voličů.

PŘEHLEDNĚ: Co se stane po volbách do zastupitelstev obcí
Volební urna

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