Odstartují volby do obecních zastupitelstev a Senátu

Voliči v pátek a v sobotu rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující čtyři roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. Volební místnosti se po celém Česku otevřou ve čtrnáct hodin. Lidé budou moci v pátek hlasovat do 22:00. Možnost volit budou mít i v sobotu od osmi do čtrnácti hodin.
Obecní volby jsou tradičně testem spokojenosti lidí s dosavadním fungováním radnic, kam většinou na vesnicích a v menších městech kandidují místní uskupení nestraníků. Ve větších městech a v senátních volbách, kde své zástupce mají parlamentní strany, se podle expertů do výsledků může promítnout postoj voličů k dosavadním krokům vlády ANO, SPD a Motoristů nebo růst cen pohonných hmot a jeho důsledky.
Celkem se o obsazení 62 tisíc komunálních křesel uchází na 190 tisíc kandidátů, což je zhruba o pět tisíc méně než při předchozích obecních volbách v roce 2022. O místním zastupitelstvu rozhodnou lidé v 6255 obcích, pouze ve třech kvůli nedostatku kandidátů určovat složení zastupitelstva nebudou. V Krchlebech na Rychnovsku se přesto o víkendu volební místnost otevře, ale jen kvůli souběžným senátním volbám. Ve zhruba třetině obcí, konkrétně 1842, se podle Českého statistického úřadu podařilo sestavit jen jednu kandidátní listinu.
V šestině obcí je složení zastupitelstva známo předem, neboť v 1052 obcích se počet kandidátů shoduje s počtem volených zastupitelů. V dalších devíti stovkách pak počet kandidátů jen mírně převyšuje počet křesel v zastupitelstvu, napsala agentura PAQ Research. Podle ní se nekonkurenční nabídka většinou týká sídel do pěti set obyvatel, z měst nad pět tisíc pak opakovaně Chýně u Prahy.
Ze stran bude podle volebního webu nejvíce křesel zastupitelů v obcích a městských částech obhajovat tradičně KDU-ČSL, a to před ODS, Starosty, ANO, SPD a Piráty. Před čtyřmi lety podle navrhujících stran získali lidovci 3252 zastupitelů ze zhruba 62 tisíc. Občanští demokraté obhajují 2294 křesel. Starosty čeká obhajoba 1854 míst v zastupitelstvech a ANO 1748 křesel. Hnutí ANO bude zároveň obhajovat dvanáct primátorů z celkových 27.
První kolo senátních voleb
Senátory by se tento měsíc rádo stalo 154 kandidátů. O znovuzvolení usiluje 23 z 27 stávajících senátorů, jejichž mandát letos končí na rozdíl od dvojnásobného počtu pokračujících senátorek a senátorů.
O udržení jedenácti křesel usilují Starostové, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO letos obhajuje jediný mandát z nynějších patnácti. V klubu ODS a TOP 09 by tak zůstalo bez ohledu na výsledek voleb 21 členů včetně zástupce hnutí Naše Česko, klub Starostů má jistých sedm členů a lidovecký klub devět členů. K udržení minimální většiny v Senátu by tak této trojici frakcí stačilo, aby jejich adepti vyhráli ve čtyřech obvodech.
Nynější vládní hnutí ANO a SPD by k dosažení většiny v horní komoře potřebovala vyhrát ve všech 27 obvodech. Motoristé, kteří stejně jako SPD zástupce v Senátu nemají, do senátních voleb nikoho nenominovali.
Nejsilnější vládní hnutí má ale šanci stát se alespoň nejpočetnější senátní frakcí v případě, že předčí vítězství z předloňských senátních voleb, v nichž získalo sedm senátorů. Ve hře má celkově nejvíce kandidátů, a to 24, SPD pak sedmnáct nominovaných. ODS kvůli dohodě na společné podpoře kandidátů s dalšími uskupeními navrhla čtrnáct adeptů, Starostové třináct, lidovci pět a TOP 09 tři, stejně jako Piráti, SEN 21 nebo Naše Česko.
Druhé kolo senátních voleb se uskuteční příští týden
Komunální volby začnou společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 9. října ve 14:00, hlasování po noční přestávce skončí v sobotu 10. října ve stejnou hodinu. Senátní finále se pak uskuteční o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října. S jistotou nebude druhé kolo senátních voleb pouze na Rychnovsku, kde jsou podruhé v historii v úvodním kole, a tedy i v předčasném finále jen dva adepti.
V obecních volbách by mohlo hlasovat přes osm milionů voličů. Před čtyřmi lety mělo tuto možnost na 8,125 milionu lidí a využilo ji 3,8 milionu voličů, tedy zhruba 46 procent. Mezi voliče patří i cizinci ze zemí EU, kteří mají v Česku trvalý či přechodný pobyt.
K senátním volbám mohlo v roce 2020 v obvodech, kde se bude hlasovat i letos, přijít 2,8 milionu voličů. V prvním kole, které se konalo souběžně s krajskými volbami, tuto možnost využil více než jeden milion z nich, tedy 36,7 procenta. Ke druhému samostatnému kolu přišlo zhruba 454 tisíc lidí, tedy 16,7 procenta voličů.
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