PŘEHLEDNĚ: Volby do zastupitelstev obcí krok za krokem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Voliči 9. a 10. října rozhodnou o tom, kdo bude v příštích čtyřech letech v zastupitelstvech spravovat obce, rozhodovat o místních investicích, rozpočtu nebo rozvoji. Komunální volby se od ostatních typů voleb liší zejména způsobem hlasování. Volič totiž nevybírá pouze jednu kandidující stranu nebo koalici, ale může hlasovat i pro jednotlivé kandidáty napříč stranami.

Lidé budou vybírat obecní zastupitele v pátek 9. října od 14:00 do 22:00 hodin. Volební místnosti se pak znovu otevřou v sobotu 10. října v 8:00 a uzavřou se ve 14:00. Voliči hlasují ve volebním okrsku podle svého trvalého bydliště. Adresu volební místnosti vyhlašuje starosta obce nejpozději 15 dní před konáním voleb.

Kandidátky pro volby do zastupitelstev obcí 2026
Kraj
zdroj: ČSÚ, ČT24
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Hlavní zasedací sál zastupitelstva Jablonce nad Nisou

Voličský průkaz použít nejde

Na rozdíl od sněmovních nebo evropských voleb nelze v komunálních volbách využít voličský průkaz ani hlasovat ze zahraničí. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat okrskovou volební komisi o hlasování do přenosné volební schránky. Členové komise ale mohou přijít pouze na adresu v rámci příslušného volebního okrsku.

Kdo může volit?

K volbám může přijít občan České republiky, který nejpozději 10. října dosáhne 18 let a má v obci trvalý pobyt. Volit mohou také občané jiných členských států Evropské unie, kteří mají v obci trvalý nebo přechodný pobyt a jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Od letošního ledna platí také nový zákon, který umožňuje volit i lidem s omezenou svéprávnosti.

Hlasovat naopak nemohou lidé, kterým to zákon v konkrétní situaci nedovoluje. Jedná se například o odsouzené ve výkonu trestu nebo lidi s nařízeným omezením pohybu kvůli ochraně veřejného zdraví.

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Kasino. Ilustrační snímek

Kdy a kde lze získat hlasovací lístky?

Hlasovací lístky dostanou voliči do poštovních schránek na adresu trvalého bydliště nejpozději v úterý 6. října. Volby do zastupitelstev obcí mají šedý hlasovací lístek. Zhruba ve třetině republiky bude v souběhu s komunálními volbami i první kolo voleb do Senátu. Voliči v těchto oblastech proto dostanou do schránek i žluté hlasovací lístky, které jsou ale určeny pro volby do horní parlamentní komory. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volebních místnostech.

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Valdštejnský palác, sídlo Senátu

Co si vzít s sebou do volební místnosti?

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo e-dokladem. Cizinec musí navíc předložit povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu.

Následně volič obdrží od volební komise úřední šedou obálku opatřenou razítkem. Za plentou upraví hlasovací lístek, vloží jej do obálky a tu vhodí do volební urny. Obálky jsou stejně jako lístky rozpoznatelné podle barvy. Tam, kde lidé volí i do Senátu, dostanou šedou obálku pro komunální volby a žlutou pro senátní.

Jak správně vyplnit hlasovací lístek?

Komunální volby patří z hlediska úpravy hlasovacího lístku mezi nejsložitější v Česku. Používá se u nich pouze jeden volební lístek, který obsahuje všechny strany a kandidáty a může být i oboustranný. Ve městech, která se dělí na městské obvody nebo části, hlasují voliči nejen do zastupitelstva celého města, ale zároveň do jednotlivých obvodů i částí. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem, Pardubic, Opavy a Liberce. Raritou je pak Lišov na Českobudějovicku. Jako jediný v Česku má stále dva obvody s jinými kandidáty. Systém tam má zajistit to, aby v samosprávě měli své zástupce i voliči deseti místních částí.

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Ilustrační foto

V komunálních volbách se hlasy přidělují pomocí křížků, tomuto principu se říká také panašování. Volič má tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů v daném okrsku. Jejich počet je uvedený v záhlaví hlasovacího lístku. Křížkem může označit buď celou stranu, nebo vybrat jen jednotlivé kandidáty, a to i napříč stranami. Třetí variantou je oba způsoby zkombinovat.

Možnosti, jak upravit hlasovací lístek:

  • strana – křížkem volič označí políčko vedle názvu politické strany, hnutí nebo sdružení kandidátů. Všechny hlasy se pak započítávají kandidátům této strany. Křížek lze takto použít pouze jednou.
  • kandidáti – křížkem volič označí políčko vedle jména kandidáta, kterému chce dát svůj hlas. Hlasy může přidělovat napříč kandidátkami. Křížků ale může být maximálně tolik, kolik je voleno v daném místě členů zastupitelstva.
  • kombinace obou – křížkem se označí jak strana, tak zároveň kandidáti jiných stran. Hlasy pro tyto konkrétní kandidáty se započítají přednostně a zbývající hlasy připadnou označené straně. Pokud volič použil jeden křížek přímo u strany, další křížky může dát už pouze kandidátům z jiných stran.
PŘEHLEDNĚ: Křížkování kandidátů v komunálních volbách
Ilustrační foto

Kdy je hlas neplatný?

„Hlas voliče je neplatný, není-li proveden na oficiálním hlasovacím lístku, je-li hlasovací lístek přetržený, není-li hlasovací lístek odevzdán v úřední obálce nebo je-li v úřední obálce více hlasovacích lístků pro tytéž volby,“ popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.

Neplatnost může způsobit také špatná úprava hlasovacího lístku. „Jde konkrétně o situaci, kdy volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, označil-li na hlasovacím lístku takzvaným velkým křížkem více než jednu volební stranu nebo označil-li na hlasovacím lístku takzvaným malým křížkem více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce,“ upozornil Jírovec.

Naopak přeložení nebo drobné poškození hlasovacího lístku samo o sobě neznamená neplatnost. Lístek je platný i v případě, že jsou na něm nakreslené obrázky nebo textové poznámky. Na lístku musí být ale dobře viditelné hlasy.

PŘEHLEDNĚ: Co se stane po volbách do zastupitelstev obcí
Volební urna

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