PŘEHLEDNĚ: Volby do zastupitelstev obcí krok za krokem

Voliči 9. a 10. října rozhodnou o tom, kdo bude v příštích čtyřech letech v zastupitelstvech spravovat obce, rozhodovat o místních investicích, rozpočtu nebo rozvoji. Komunální volby se od ostatních typů voleb liší zejména způsobem hlasování. Volič totiž nevybírá pouze jednu kandidující stranu nebo koalici, ale může hlasovat i pro jednotlivé kandidáty napříč stranami.
Lidé budou vybírat obecní zastupitele v pátek 9. října od 14:00 do 22:00 hodin. Volební místnosti se pak znovu otevřou v sobotu 10. října v 8:00 a uzavřou se ve 14:00. Voliči hlasují ve volebním okrsku podle svého trvalého bydliště. Adresu volební místnosti vyhlašuje starosta obce nejpozději 15 dní před konáním voleb.
Voličský průkaz použít nejde
Na rozdíl od sněmovních nebo evropských voleb nelze v komunálních volbách využít voličský průkaz ani hlasovat ze zahraničí. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat okrskovou volební komisi o hlasování do přenosné volební schránky. Členové komise ale mohou přijít pouze na adresu v rámci příslušného volebního okrsku.
Kdo může volit?
K volbám může přijít občan České republiky, který nejpozději 10. října dosáhne 18 let a má v obci trvalý pobyt. Volit mohou také občané jiných členských států Evropské unie, kteří mají v obci trvalý nebo přechodný pobyt a jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Od letošního ledna platí také nový zákon, který umožňuje volit i lidem s omezenou svéprávnosti.
Hlasovat naopak nemohou lidé, kterým to zákon v konkrétní situaci nedovoluje. Jedná se například o odsouzené ve výkonu trestu nebo lidi s nařízeným omezením pohybu kvůli ochraně veřejného zdraví.
Kdy a kde lze získat hlasovací lístky?
Hlasovací lístky dostanou voliči do poštovních schránek na adresu trvalého bydliště nejpozději v úterý 6. října. Volby do zastupitelstev obcí mají šedý hlasovací lístek. Zhruba ve třetině republiky bude v souběhu s komunálními volbami i první kolo voleb do Senátu. Voliči v těchto oblastech proto dostanou do schránek i žluté hlasovací lístky, které jsou ale určeny pro volby do horní parlamentní komory. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volebních místnostech.
Co si vzít s sebou do volební místnosti?
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo e-dokladem. Cizinec musí navíc předložit povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu.
Následně volič obdrží od volební komise úřední šedou obálku opatřenou razítkem. Za plentou upraví hlasovací lístek, vloží jej do obálky a tu vhodí do volební urny. Obálky jsou stejně jako lístky rozpoznatelné podle barvy. Tam, kde lidé volí i do Senátu, dostanou šedou obálku pro komunální volby a žlutou pro senátní.
Jak správně vyplnit hlasovací lístek?
Komunální volby patří z hlediska úpravy hlasovacího lístku mezi nejsložitější v Česku. Používá se u nich pouze jeden volební lístek, který obsahuje všechny strany a kandidáty a může být i oboustranný. Ve městech, která se dělí na městské obvody nebo části, hlasují voliči nejen do zastupitelstva celého města, ale zároveň do jednotlivých obvodů i částí. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem, Pardubic, Opavy a Liberce. Raritou je pak Lišov na Českobudějovicku. Jako jediný v Česku má stále dva obvody s jinými kandidáty. Systém tam má zajistit to, aby v samosprávě měli své zástupce i voliči deseti místních částí.
V komunálních volbách se hlasy přidělují pomocí křížků, tomuto principu se říká také panašování. Volič má tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů v daném okrsku. Jejich počet je uvedený v záhlaví hlasovacího lístku. Křížkem může označit buď celou stranu, nebo vybrat jen jednotlivé kandidáty, a to i napříč stranami. Třetí variantou je oba způsoby zkombinovat.
Možnosti, jak upravit hlasovací lístek:
- strana – křížkem volič označí políčko vedle názvu politické strany, hnutí nebo sdružení kandidátů. Všechny hlasy se pak započítávají kandidátům této strany. Křížek lze takto použít pouze jednou.
- kandidáti – křížkem volič označí políčko vedle jména kandidáta, kterému chce dát svůj hlas. Hlasy může přidělovat napříč kandidátkami. Křížků ale může být maximálně tolik, kolik je voleno v daném místě členů zastupitelstva.
- kombinace obou – křížkem se označí jak strana, tak zároveň kandidáti jiných stran. Hlasy pro tyto konkrétní kandidáty se započítají přednostně a zbývající hlasy připadnou označené straně. Pokud volič použil jeden křížek přímo u strany, další křížky může dát už pouze kandidátům z jiných stran.
Kdy je hlas neplatný?
„Hlas voliče je neplatný, není-li proveden na oficiálním hlasovacím lístku, je-li hlasovací lístek přetržený, není-li hlasovací lístek odevzdán v úřední obálce nebo je-li v úřední obálce více hlasovacích lístků pro tytéž volby,“ popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
Neplatnost může způsobit také špatná úprava hlasovacího lístku. „Jde konkrétně o situaci, kdy volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, označil-li na hlasovacím lístku takzvaným velkým křížkem více než jednu volební stranu nebo označil-li na hlasovacím lístku takzvaným malým křížkem více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce,“ upozornil Jírovec.
Naopak přeložení nebo drobné poškození hlasovacího lístku samo o sobě neznamená neplatnost. Lístek je platný i v případě, že jsou na něm nakreslené obrázky nebo textové poznámky. Na lístku musí být ale dobře viditelné hlasy.