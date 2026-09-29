Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti

Středočeští policisté v souvislosti s vysokou koncentrací olova ve vodě z vodojemu Odolena Voda zahájili trestní řízení. Případ prověřují jako ohrožení životního prostředí z nedbalosti. ČT to sdělila mluvčí policistů Vlasta Suchánková. Policisté podle ní úzce spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti Odolena Voda stále není pitná.
„V dané věci vedeme v tuto chvíli prověřování, v rámci kterého jsme zahájili úkony trestního řízení pro možné podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ uvedla Suchánková.
„Rovněž úzce spolupracujeme s Českou inspekcí životního prostředí, s odborem životního prostředí, Středočeskou vodárenskou a dalšími subjekty. V dané věci pro nás budou velmi zásadní výsledky odborných vyjádření a analýzy a současně určení zdroje nadlimitní koncentrace olova ve vodě,“ doplnila mluvčí.
Voda v oblasti Odolena Voda zůstává od čtvrtka nepitná, omezení se týká dvanácti obcí zhruba s patnácti tisíci obyvateli. Vodárny nyní proplachují distribuční síť, která je podle nich už zásobována pouze z nekontaminovaných zdrojů. Opatření platí i v úterý. Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren nedaleká bývalá skládka Kasova Rokle.
Podle hygieniků limit olova v pitné vodě zohledňuje chronické, nikoliv akutní působení. Při náhodném napití nebo krátkodobé konzumaci vody s koncentrací olova kolem 30 mikrogramů na litr či nižší neočekávají negativní dopad na zdraví.