Voda v oblasti Odolena Voda stále není pitná


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Voda v oblasti Odolena Voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena Voda opakovaně pod hygienickým limitem, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval 27,7 mikrogramu olova na litr při limitu deset mikrogramů. Dva pozdější vzorky z Máslovic už limit splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Pouze v Zahájí, místní části Chorušic s několika desítkami obyvatel, opakované rozbory potvrdily nezávadnost vody a voda je tam pitná. Omezení v oblasti Odolena Voda se týká dvanácti obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli.

Závěry vyplývají z výsledků, které Středočeské vodárny zveřejnily v 17:25. „Problém se objevil na distribuční síti, kde se objevilo zůstatkové olovo,“ řekla mluvčí vodáren Andrea Rabasová. Síť je podle vodáren nyní zásobována výhradně ze zdrojů nekontaminovaných olovem a klíčové akumulační objekty jsou naplněné nezávadnou pitnou vodou. Vodárny proto začaly distribuční síť proplachovat a část vody odpouštějí. Přednostně začaly v Máslovicích. Celou síť podle nich není možné proplachovat najednou, aby se nepřerušily dodávky vody.

Nedělní vzorky vody z oblasti Odolena Voda vyhověly limitu pro obsah olova
Vodojem Odolena Voda

Nadlimitní koncentrace olova se ve vodě z vodojemu Odolena Voda objevily minulý týden, od čtvrtka tam není možné používat vodu k pití a vaření. Vodárny v pondělí označily první fázi opatření za úspěšně dokončenou. Další etapa se podle nich zaměří na odstranění olova z distribuční sítě. Opatření budou v zasažené oblasti platit i v úterý a vodárny budou ve stejném režimu pokračovat také v kontrolách kvality vody, řekla Rabasová.

Náhradní zásobování pokračuje

Náhradní zásobování pitnou vodou v dotčených obcích pokračuje. Vodárny v pondělí zvýšily počet přistavených cisteren v zasažené oblasti o čtyři na 39. Aktuální rozmístění cisteren zveřejňují vodárny v mapě. „Pokud by byl opravdu nedostatek nebo by to obce vyhodnotily tak, že je potřeba doplnit, jsme připraveni a můžeme využít ještě další,“ řekla Rabasová.

V neděli vyhovělo limitu všech 33 zveřejněných výsledků rozborů z kontrolních míst vodovodní soustavy. Nejvyšší hodnota byla 7,1 mikrogramu olova na litr při limitu deset mikrogramů. V horním vodojemu v Odoleně Vodě výsledky dosáhly nejvýše 1,4 mikrogramu. V sobotu přitom ranní vzorek z horního vodojemu v Odoleně Vodě obsahoval 41,1 mikrogramu olova na litr. Vodárny poté odstavily jednu komoru vodojemu a začaly ji čistit. Dva následující sobotní odběry na stejném místě už limit splnily.

Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Lidé ji nemají pít
Náhradní zásobování vodou v cisternách

Nadlimitní množství olova zjistily vodárny v jímacím území Řepínský důl v 16 z 36 kontrolovaných vrtů, 14 z nich odstavily. Ve čtyřech vrtech koncentrace překročila 100 mikrogramů olova na litr. Výpadek nahrazují vodou z vedlejšího prameniště.

Vodárny v pátek oznámily, že kvůli kontaminaci podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se na Českou inspekci životního prostředí. Jedním z možných zdrojů je podle nich nedaleká bývalá skládka Kasova Rokle. Příčina kontaminace zatím potvrzená není. Podle pondělních informací vodáren situaci vyšetřuje policie ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a vodoprávním úřadem v Mělníku.

Podle hygieniků limit olova v pitné vodě zohledňuje chronické, nikoliv akutní působení. Při náhodném napití nebo krátkodobé konzumaci vody s koncentrací olova kolem 30 mikrogramů na litr či nižší proto neočekávají negativní dopad na zdraví.

Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití kvůli nadlimitnímu olovu
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