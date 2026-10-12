Není vhodná doba uzavírat obchodní dohody s agresorem, říká Cichanouská

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská kritizuje rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa nakoupit ruskou ropu. Podle Cichanouské Rusko i Bělorusko zneužívají ochoty Západu uvolňovat sankce výměnou třeba za propuštění politických vězňů. Svého politického vězně v Bělorusku má nově i Česko – programátor Vital Děmidčik s českým a běloruským občanstvím skončil ve vazbě, když přijel navštívit nemocnou matku. Běloruské úřady ho stíhají za podporu ukrajinské armády.
Vital Děmidčik, který je občanem Česka i Běloruska, byl v Bělorusku zadržen a hrozí mu až 10 let vězení. Jak tvrdému zacházení čelí političtí vězni, jako je pan Děmidčik?
Musím říct, že s lidmi, které zadrží z politických důvodů, se zachází mnohem, mnohem hůře než s běžnými vězni. Dozvěděla jsem se, že Vital byl nedávno na poměrně vážné operaci. Uvěznění tak významně ohrožuje i jeho život. Předpokládám, že se režim pokusí Vitala Česku prodat za nějaké výhody. Nevíme, za jaké přesně. Naším požadavkem by ale mělo být, aby byli političtí vězni propuštěni bez jakýchkoli podmínek, protože je zadrželi bezdůvodně.
Očekáváte, že se teď režim v Minsku chystá na osvobození vězňů výměnou za zmírnění sankcí? A uvítala byste takovou dohodu?
Musím zdůraznit, že aktuálně máme v Bělorusku víc než devět set politických vězňů, to je obrovský počet. V minulém roce se dostalo na svobodu přibližně pět set lidí, a to díky diplomatickému úsilí USA. Je ale důležité říct, že kdyby Evropská unie nezastávala tak pevnou a zásadovou pozici a kdyby evropské sankce nebyly tak silné, pak by režim nepropustil vůbec nikoho. Naši spojenci a partneři by měli požadovat naprostý konec represí. Protože bez systematických změn (běloruský vládce Alexandr) Lukašenko nikdy nepřijde o tento nekonečný zdroj příjmů.
Mimochodem, co si myslíte o nejnovější ropné dohodě, kterou Spojené státy uzavřely s Ruskem? Ukazuje, že jsou teď USA mnohem ochotnější než dřív navázat přátelský vztah s (ruským vládcem) Vladimirem Putinem?
Řekla bych, že rozhodně není vhodná doba na uzavírání obchodních dohod s agresorem. Ať už je to Putin, nebo Lukašenko. Je to, jako bychom vydělávali na smrti Ukrajinců.
Když se zaměříme na režim v Bělorusku – domníváte se, že je teď silnější, nebo slabší než před rokem?
Podívejte se... Občas nebo vlastně velmi často se režimy zdají silné a neporazitelné, dokud nepadnou. Tato takzvaná síla závisí na brutalitě, represích a samozřejmě na penězích získaných při prolévání krve Ukrajinců. Lukašenko nyní posílil běloruské hospodářství, protože se v zemi vyrábí vojenská technika pro ruskou válečnou mašinérii. Lukašenkova moc ale závisí na Putinově politické podpoře. Pokud bude Rusko zaneprázdněné řešením svých vlastních nebo válečných problémů, nebude věnovat takovou pozornost Bělorusku. Potom uvidíme, jaké změny mohou nastat.
Co by se podle vás stalo, kdyby Lukašenko zemřel? Jak by zareagovaly státní orgány v Minsku a Moskvě a co byste dělala vy?
Když takový člověk zemře, systém se začne hroutit, protože jeho členové spolu začnou soupeřit. Jsem si jistá, že v takovou chvíli by se Rusko snažilo ovlivnit vývoj skrze lidi, kteří jsou k němu loajální, kteří teď patří k nomenklatuře. Jiní lidé by se ale poohlíželi, jestli nenajdou cestu, jak z toho ven. My bychom v takovém okamžiku spolu s Evropany nabídli přechod k demokracii. V roce 2020 jsme žádali spravedlivé a čestné volby, na ty by mohli dohlížet evropští pozorovatelé. Rozhodně ale půjde o velmi krátké období, které budeme muset efektivně využít.
A myslíte si, že by vám některé evropské země byly ochotné na této cestě pomoci?
Naši evropští spojenci si čím dál lépe uvědomují, čím je Bělorusko důležité. Pozorujeme, jak Rusko využívá naši infrastrukturu k navigaci svých dronů. A tato infrastruktura může kdykoli posloužit třeba k provokacím u hranic. Proto sleduji, že mají evropští partneři větší zájem o to, aby bylo Bělorusko svobodné a demokratické. Evropská unie už dosud slíbila tři miliardy eur (73,1 miliardy korun) na reformy po případných změnách. A jsem si jistá, že podpora bude ještě větší, protože Evropa potřebuje stabilní Bělorusko s nástroji, díky kterým se zbaví závislosti na Rusku.