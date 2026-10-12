Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS


12. 10. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Strany podepsaly memorandum o spolupráci a ještě jednají o rozdělení funkcí, primátorkou zůstane Andrea Pfeffer Ferklová z vítězného ANO. Ve svých funkcích budou pokračovat náměstci Martin Dušek a Lubomír Kovář (oba ANO) i Miroslav Vaněk (Karlovaráci) a přibýt by měl čtvrtý náměstek. Tím pravděpodobně bude Václav Skuhravý (Karlovaráci), řekla primátorka. Koalice bude mít v 35členném zastupitelstvu osmnáct mandátů. Jednání završené podpisem koaliční smlouvy chtějí strany dokončit příští týden.

„Podepsali jsme memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami. Hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy osmnáct mandátů,“ uvedla Pfeffer Ferklová s tím, že jde o těsnou většinu.

„Už během tohoto volebního období se ukázalo, že body a kroky, které řešíme v rámci jednání zastupitelstva, jsou vždycky projednávány i s opozicí a nikdy jsme neměli problém. Vždycky jsme tam měli shodu i napříč ostatními stranami, takže já předpokládám, že to takto bude i nadále. Všem jde o to stejné, to znamená o rozvoj našeho města, tak přece není důvod, abychom se na těch základních bodech neshodli,“ dodala.

V Karlových Varech opět vyhrálo ANO, počet mandátů mu ale klesl
Karlovy Vary

Rada města zůstane devítičlenná. „My jsme vždy měli čtyři náměstky, ale ten jeden během druhého volebního období odstoupil a už jsme ho nenahradili,“ vysvětlila Pfeffer Ferklová.

Smlouvu by strany měly podepsat příští týden, následně zveřejní programové prohlášení. „Vzhledem k tomu, že tady už sedíme nějakou dobu, přesně víme, co je potřeba ve městě Karlovy Vary dopracovat, jaké projekty jsou rozpracovány, tak také předpokládám, že to nebude nějaká dlouhá doba, ale neumím říct přesné datum,“ dodala.

ANO vyhrálo, ale oslabilo

V pátečních a sobotních komunálních sice ANO v Karlových Varech proti předešlým volbám oslabilo, přesto volby vyhrálo se ziskem 26,43 procenta hlasů a deseti mandáty. Druhá v pořadí skončila koalice Vary+, která spojuje hnutí KOA, Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL, získala 22,74 procenta hlasů a devět mandátů. Po šesti mandátech pak získali Karlovaráci a Starostové a nezávislí (STAN), dva mandáty mají i SPD a ODS.

Před čtyřmi lety v Karlových Varech vyhrálo ANO, získalo čtrnáct mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druzí skončili Karlovaráci s pěti mandáty. Třetí SPD získalo čtyři zastupitele, stejně jako SPOLU i hnutí KOA. Piráti měli dva mandáty, stejně jako STAN. Koalici nejprve vytvořili ANO s Karlovaráky a SPOLU. Po obvinění radního Petra Bursíka (ODS) se koalice omezila jen na spolupráci ANO a Karlovaráků. I tak měla koalice většinu devatenáct mandátů.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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