Hygienici doporučují v obcích severně od Prahy pít pouze balenou vodu

Středočeské vodárny provádějí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena Voda, ve které ve čtvrtek zjistily nadlimitní koncentrace olova. Lidé nemají vodu používat k pití a vaření. Až bude více odběrů v pořádku, hygienici určí, že voda je opět nezávadná, řekla mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Kde nejsou k dispozici cisterny s pitnou vodou, mají lidé podle ní používat balenou vodu.
Voda není pitná v Hošticích, Husinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Odoleně Vodě, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech, tedy v oblasti s více než dvaceti tisíci obyvateli.
Nadlimitní koncentrace olova ukázaly čtvrteční odběry. U dvou z dvanácti vzorků činily 29,5 a 24,4 mikrogramu na litr. Hygienický limit pro olovo v pitné vodě je deset mikrogramů na litr. „Pokud expozice není dlouhodobá a člověk je zdravý, nemělo by mu to způsobit závažné zdravotní potíže. Jde spíše o ohrožené skupiny, například kojence, těhotné ženy a podobně,“ podotkla k naměřeným hodnotám Šalamunová.
Středočeské vodárny podle Šalamunové nyní provádějí opatření, která mají vést k vyčištění vody, a pravidelně odebírají vzorky. Výsledky posílají hygienikům. „Až budou výsledky v pořádku, po vícero odběrech, potom určíme, že voda je opět zdravotně nezávadná,“ řekla Šalamunová.
Vodárny v pátek doplnily, že od 14. do 16. září odebraly dva vzorky na zdrojovém vodojemu a na čtyřech dalších vodojemech na hlavním přivaděči. Všechny výsledky byly v limitech, v pěti případech bylo množství olova pod mezí stanovitelnosti. Také tři vzorky odebrané 8. září v Brnkách byly podle vodáren nulové a vzorek z Klecan z 1. září byl na mezi stanovitelnosti.
Podle vodáren výsledky rozborů ukazují na pravděpodobný externí zdroj kontaminace. Přijatá provozní opatření mají další kontaminaci eliminovat. Bližší informace o možném zdroji vodárny zatím nezveřejnily.
Obce zajišťují náhradní zásobování
Obce mezitím zajišťují náhradní zásobování vodou. Husinec-Řež nakoupil zásobu balené pitné vody, kterou místní hasiči rozváželi potřebným seniorům. Obec uvedla, že v rozvozu bude pokračovat a vyzvala obyvatele, kteří pitnou vodu potřebují a nemají možnost si ji zajistit, aby se obrátili na obec.
Starosta Odoleny Vody Ondřej Prášil (VODOLÁCI)uvedl, že vodárny večer rozmístily ve městě cisterny s pitnou vodou. „Cisteren je zde zatím dost, zároveň jsme jednu umístili k základní a mateřské škole,“ řekl starosta. Provoz škol podle něj zatím omezený není. Rodiče dostali informaci, že se ve školách nebude vařit a děti si mají přinést více pití. Na další informace od vodáren čeká.
Ve Zdibech byla ve čtvrtek večer cisterna v Centrální ulici a obec avizovala, že se svou cisternou bude zásobovat také Holosmetky a Brnky. Zároveň chtěla požádat Správu státních hmotných rezerv o další cisterny. V Klecanech byly cisterny mimo jiné u školky, Národního ústavu duševního zdraví a školy.