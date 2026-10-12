Rusko porušilo příměří vyhlášené Trumpem, řekl Zelenskyj


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Podle agentury Reuters to v pondělí ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutily Moskvu příměří dodržovat. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.

Trump v neděli uvedl, že v rusko-ukrajinské válce začalo s okamžitou platností platit energetické příměří. Obě válčící strany s tím podle něj vyjádřily souhlas. Moskva se k oznámení zatím nevyjádřila.

Zelenskyj v pondělí podle Reuters uvedl, že se o Trumpově návrhu dozvěděl z médií. Zopakoval, že Ukrajina je připravena dohodu o neútočení na energetické objekty dodržovat, pokud Rusko učiní totéž.

Trump ohlásil energetické příměří Ukrajiny a Ruska. Moskva ale mezitím útočila
Americký prezident Donald Trump

Ruské rafinerie v noci na pondělí „nehořely“, uvedl Zelenskyj na varšavské bezpečnostní konferenci. „Toto energetické příměří může fungovat a může se stát významným krokem k ukončení války, pokud Američané nyní skutečně zasáhnou a zajistí, aby ho Rusové dodržovali,“ dodal.

Ukrajina podle něj odpoví, pokud Rusko energetické příměří dodržovat nebude. „Pokud Rusko chce, abychom zastavili naše dálkové údery na jeho ropné rafinerie a vývoz ropy, musí zastavit své útoky na náš energetický systém a kritickou infrastrukturu a přestat zabíjet naše lidi,“ citovala Zelenského agentura AFP.

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Nedělní údery

Ukrajinské úřady v neděli večer, tedy krátce po Trumpově prohlášení o příměří, uvedly, že Rusové zasáhli elektrárnu v Kyjevě pomocí dronu a další energetická zařízení v Charkovské oblasti.

Americký prezident se podle Reuters snaží svalit vinu za rekordní ceny nafty v USA na Ukrajinu a její odvetné údery na ruské rafinerie, nikoliv na válku vedenou USA proti Íránu, která vyhnala vzhůru ceny energií na světovém trhu.

Trumpovo nedělní sdělení přišlo dva dny poté, co oznámil dočasné zmírnění amerických sankcí na ruskou naftu, což vyvolalo pobouření evropských spojenců i Kyjeva.

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