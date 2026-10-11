Trump tvrdí, že mezi Ukrajinou a Ruskem začíná platit energetické příměří

V konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začíná platit energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdí na své sociální síti Truth Social. Šéf Bílého domu také vyzývá k tomu, aby ho nikdo neporušil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o energetickém příměří nevěděl. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila.
Šéf Bílého domu v poslední době tvrdě kritizoval ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu, s nimiž by podle něj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „měl sakra přestat“. V sobotu kvůli sporům o tuto otázku dokonce prohlásil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta.
Zelenskyj na to v neděli reagoval vyjádřením, že je na Ukrajincích, aby si zvolili svého lídra. Zároveň poznamenal, že Kyjev je připraven zastavit útoky na ruské ropné rafinerie, pokud Moskva přestane útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Trump v pátek oznámil, že se s ruským vládcem Vladimirem Putinem, který válku v únoru 2022 rozpoutal, dohodl, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty (zhruba 2,2 milionu barelů); v listopadu by mělo následovat 500 tisíc tun a bezprostředně poté další milion.
Podle pozorovatelů si od toho slibuje zlevnění nafty před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž jsou vysoké ceny pohonných hmot pro řadu voličů důležitým tématem. Denní spotřeba nafty v USA je bezmála čtyři miliony barelů, tedy více než 500 tisíc tun.
Ze zvýšení cen Trump viní právě Zelenského, a nikoliv válku proti Íránu, která měla kvůli uzavření Hormuzského průlivu dramatické dopady na světové dodávky ropy. AP upozornila, že podle průzkumu ze začátku měsíce si 65 procent Američanů myslí, že vyšší ceny jsou výsledkem právě Trumpovy politiky.