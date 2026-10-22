Studentské hnutí v Srbsku před volbami podpořily statisíce lidí, píše AP

Statisíce příznivců protestního studentského hnutí se ve čtvrtek v Srbsku sešly na závěrečném předvolebním shromáždění před nedělními parlamentními volbami, které představují výzvu pro populistického vůdce země Aleksandara Vučiče. Informovala o tom agentura AP.
Davy lidí proudily na náměstí Slavija v centru metropole Bělehradu a zaplnily také ulice v okolí. Davy mávající vlajkami skandovaly „Vítězství“ ve vlně optimismu před volbami, které přicházejí po měsících studentských protestů proti Vučičově vládě.
Demonstranti doufají, že po volbách zmizí strach, vydírání a nespravedlnost. Mluví také o tom, že lidé chtějí změnu, nebo že poprvé za několik dekád cítí naději.
Podpora studentského hnutí od začátku protestů předloni v listopadu rostla. Jejich volební Studentská kandidátka se v průzkumech veřejného mínění téměř vyrovnává kandidátce Jednotné Srbsko, jehož dominantní silou je Vučičova pravicová Srbská pokroková strana (SNS), a to navzdory přísné kontrole vládnoucích populistů nad mainstreamovými médii a všemi institucemi v zemi.
Před několika tisíci lidmi ve sportovní hale v jiné části metropole dnes uspořádal své závěrečné předvolební shromáždění i Vučić. Uvedl, že očekává vítězství své SNS s náskokem několika set tisíc hlasů. Poté promluvil v rozhlasovém vysílání a večer měl naplánováno vystoupit také ve státní televizi RTS. „Uvidíme, jaký bude výsledek,“ řekl v rádiu a předpověděl „těžký, nejistý boj“.
Ačkoli se voleb účastní i několik menších stran, pozorovatelé se domnívají, že atmosféra mezi Vučičem a studentským hnutím připomínající referendum by mohla většinu ostatních skupin odsunout pod tříprocentní hranici potřebnou ke vstupu do 250členného parlamentu.
Obavy ohledně bezpečnosti voleb
Mezinárodní volební pozorovatelé i Evropská unie vyjádřili obavy ohledně bezpečnosti a spravedlnosti voleb, které poznamenala téměř úplná vládní kontrola nad médii, hluboce rozdělená společnost a zprávy o sledování aktivistů a kybernetických útocích na ně.
Kritici obviňují Vučiće z rozsáhlé korupce, vazeb na organizovaný zločin a potlačování demokratických svobod, zejména médií, což on popírá. Předčasné parlamentní volby se budou konat po více než rok a půl trvajících protivládních protestech.
Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí z listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo šestnáct lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají neštěstí právě korupci.