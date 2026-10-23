Ve Francii se chystají další násilnosti, nasadíme 70 tisíc policistů, řekl ministr

Francie na očekávané mohutné sobotní protesty nasadí 70 tisíc policistů a četníků, oznámil podle médií tamní ministr vnitra Laurent Nuňez. Na sociálních sítích se opět množí výzvy k násilnostem a rabování a bezpečnostní složky jsou připraveny tvrdě zasáhnout, dodal ministr. Tvrdí také, že za přípravou nových nepokojů jsou krajně levicové skupiny.
„Podívejte se na sociální sítě: krajní levice tam vyzývá k útokům na veřejné budovy. Nebavíme se tady o hezkých protestech,“ řekl Nuňez novinářům.
Minulou sobotu ve Francii vyšlo do ulic protestovat proti zdražování 550 tisíc až 800 tisíc lidí. K akcím se přidali i studenti. Na okraj shromáždění v Paříži a dalších městech se odehrály jedny z největších pouličních střetů v posledních letech, vyrabovány byly stovky obchodů a zraněny desítky policistů.
„Jsme připraveni být zítra (v sobotu) velmi tvrdí a netolerovat nic,“ prohlásil v pátek Nuňez. V akci budou podle něho i elitní policejní zásahové jednotky, dvacítka obrněných vozidel Centaure, patnáct vozů s vodními děly a řada vrtulníků.
Úřady již předem preventivně zakázaly v sobotu demonstrace ve druhém největším francouzském městě Marseille, v Paříži vydaly zákaz demonstrací nahlášených takzvaným hnutím žlutých vest.