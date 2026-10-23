Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Časopis Vanity Fair ve čtvrtek otiskl úryvky z nové knihy, podle níž zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner udržoval tajné finanční transakce s několika blízkovýchodními státy v době Trumpova prvního funkčního období. Kushner na síti X tvrzení v knize označil za pobuřující a zcela smyšlená obvinění, jež se vydávají za investigativní žurnalistiku.

Zpráva, jejímž autorem je Matthew Cole a která je výňatkem z jeho knihy „Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East“ (Princové a zloději: Tajný plán Jareda Kushnera a Mohammada bin Zajda na přetvoření Blízkého východu), uvádí, že nizozemská rozvědka získala snímky obrazovky z Kushnerova iPhonu prostřednictvím souborů nalezených na serveru ruského vojenského zpravodajského agenta a následně sledovala aktivitu na jeho telefonu.

Podle časopisu Vanity Fair zjistili představitelé zpravodajských služeb, že Kushner měl přístup k bankovnímu účtu spojenému se Spojenými arabskými emiráty (SAE), na který byly převedeny stovky milionů dolarů z banky v Ázerbájdžánu.

Zpráva uvádí, že přibližně 750 milionů dolarů bylo převedeno na účet u First Abu Dhabi Bank vedený nadací Watani Al Emarat Foundation, což je charitativní organizace financovaná vládou SAE. Kushner byl údajně oprávněnou osobou k podpisu na tomto účtu, což mu zajistilo přístup, nebyl však majitelem účtu, uvádí zpráva. Cole píše, že účet měl sloužit jako fond pro zahraniční politiku, a tvrdí, že tato charitativní organizace byla využívána k podpoře zahraničních vojenských a zpravodajských operací SAE.

Kushner se stáhl do pozadí. Trumpův zeť vyčkává na vhodnější politickou situaci
Jared Kushner s Donaldem Trumpem

Článek dále uvádí, že na samostatný účet v Izraeli dorazila přibližně jedna miliarda dolarů určená pro Kushnerův osobní prospěch. Cole napsal, že převod zprostředkoval prezident Spojených arabských emirátů Mohammad bin Zajd Al Nahaján a že izraelský premiér Benjamin Netanjahu Kushnera přiměl, aby si tyto peníze nechal uložit v Izraeli.

Zpráva uvádí, že Kushner komunikoval s Netanjahuem ohledně těchto transakcí prostřednictvím tehdejšího velvyslance USA v Izraeli Davida Friedmana. Ten popřel, že by o věci cokoliv věděl nebo byl jakkoliv zapojen do údajných jednání.

Kushner vše popírá

„Všechna tato tvrzení jsme oficiálně popřeli, autor však nepředložil ani jediný důkaz, který by některá z nich podpořil,“ napsal ve čtvrtek na X Kushner, který je zároveň Trumpovým vyjednavačem.

Obvinění nebyla potvrzena jako zjištěné protiprávní jednání. Kushner poukázal na to, že ve zprávě chybí výpisy z bankovních účtů, záznamy o bankovních převodech, čísla účtů a data transakcí. Upozornil také na mediální pozornost, vyšetřování Kongresu a vyšetřování zvláštního vyšetřovatele, kterým v daném období čelil. Poznamenal, že s vyšetřovateli dobrovolně spolupracoval a poskytl více než 30 hodin výpovědí.

„Žádné z těchto obvinění se nikdy nepotvrdilo, protože k žádné z těchto událostí nikdy nedošlo,“ napsal Kushner na X. „Jedná se o pobuřující výmysly prezentované jako investigativní žurnalistika,“ dodal a úryvek označil za „směs fantazie, fikce a agitace“.

Kushnerův právní zástupce Chad Mizelle sdělil, že před vydáním úryvku jeho tým zaslal nakladatelství Simon & Schuster třináctistránkový dokument, který obvinění odmítá a označuje za nepodložená, a dodal, že se jeho klient hodlá bránit právní cestou. Bílý dům časopis Vanity Fair obvinil z nepodloženého očerňování Kushnera.

Kushner chce nalít miliardy do Palestiny. Prý zdvojnásobí HDP a zajistí mír
Jared Kushner

Výběr redakce

Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

10:02Aktualizovánopřed 9 mminutami
Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy

Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy

před 12 mminutami
Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

07:33Aktualizovánopřed 15 mminutami
DouČTo se stalo nejlepším evropským on-line mediálním projektem roku své kategorie

DouČTo se stalo nejlepším evropským on-line mediálním projektem roku své kategorie

před 37 mminutami
Koalice prosadila přednostní jednání o televizních a rozhlasových poplatcích

ŽivěKoalice prosadila přednostní jednání o televizních a rozhlasových poplatcích

09:01Aktualizovánopřed 42 mminutami
Rezignoval šéf pražského letiště Lašák

Rezignoval šéf pražského letiště Lašák

09:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Srbští studenti chtějí v nepředvídatelných volbách porazit Vučiče

Srbští studenti chtějí v nepředvídatelných volbách porazit Vučiče

před 5 hhodinami
Sněmovna podpořila základní údaje rozpočtu na příští rok

Sněmovna podpořila základní údaje rozpočtu na příští rok

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ohlásil uzávěru okupovaného Západního břehu Jordánu kvůli střelbě z pátečního rána. Uvedla to agentura AFP. Blokáda by měla začít už v pátek. Netanjahu také nařídil armádě vytvořit kolem města Hebron kordon. V Izraeli se v úterý konají parlamentní volby.
10:02Aktualizovánopřed 9 mminutami

Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy

Časopis Vanity Fair ve čtvrtek otiskl úryvky z nové knihy, podle níž zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner udržoval tajné finanční transakce s několika blízkovýchodními státy v době Trumpova prvního funkčního období. Kushner na síti X tvrzení v knize označil za pobuřující a zcela smyšlená obvinění, jež se vydávají za investigativní žurnalistiku.
před 12 mminutami

Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

Prezident Petr Pavel patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o hlavním vyjednavači s ruským vládcem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Napsal to ve čtvrtek večer britský zpravodajský web The Telegraph s odvoláním na diplomatické zdroje, podle nichž už byli někteří z možných kandidátů osloveni.
07:33Aktualizovánopřed 15 mminutami

Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů. Zemřelo nejméně šestnáct lidí

Tibet ve čtvrtek zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů, tamní úřady hlásí nejméně šestnáct mrtvých, 65 zraněných a stovky zřícených domů v prefektuře Nagčhu na severu autonomní oblasti. Informovaly o tom tiskové agentury AP a AFP s odvoláním na čínskou státní agenturu Nová Čína.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump tvrdí, že Musk obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink

Šéf společnosti SpaceX Elon Musk obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink, prohlásil ve čtvrtek večer podle tiskových agentur americký prezident Donald Trump. Odmítl však říci, zda s Muskem o věci přímo hovořil. Kyjev si v posledních dnech stěžoval na omezení rychlosti připojení k systému, na kterém je ukrajinská armáda závislá při obraně proti ruské agresi a který využívá ke komunikaci na bojišti i k provozu dronů.
06:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Srbští studenti chtějí v nepředvídatelných volbách porazit Vučiče

Srbové půjdou v neděli k parlamentním volbám, které by se mohly stát referendem o pokračování dlouholeté vlády pravicového populisty Aleksandara Vučiče. Koalici kolem jeho Srbské pokrokové strany (SNS) totiž zřejmě čeká těsný souboj se Studentskou kandidátkou (SL), která vzešla z protestního protivládního hnutí a slibuje radikální změny. Vučić vede proti SL agresivní kampaň a bez důkazů mluví o jejím ovlivňování ze zahraničí. Srbští i mezinárodní pozorovatelé poukazují na možné volební manipulace a obávají se povolebního násilí.
před 5 hhodinami

VideoNapětí mezi Severní a Jižní Koreou v posledních týdnech roste

Nevraživost na Korejském poloostrově znovu sílí. Kvůli incidentům v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou hrozí severní komunistický stát obnovou propagandistického vysílání podél společné hranice. Jihokorejští vojáci několikrát vypálili varovné výstřely a severokorejské jednotky zaujaly nové pozice. Nedávný výbuch zranil tři jihokorejské vojáky. Podle některých analytiků se Pchjongjang připravuje na ozbrojený konflikt. Soul vyzývá k jednání.
před 5 hhodinami

Studentské hnutí v Srbsku před volbami podpořily statisíce lidí, píše AP

Statisíce příznivců protestního studentského hnutí se ve čtvrtek v Srbsku sešly na závěrečném předvolebním shromáždění před nedělními parlamentními volbami, které představují výzvu pro populistického vůdce země Aleksandara Vučiče. Informovala o tom agentura AP.
před 13 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

před 17 hhodinami
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

před 21 hhodinami
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026