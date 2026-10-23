Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy

Časopis Vanity Fair ve čtvrtek otiskl úryvky z nové knihy, podle níž zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner udržoval tajné finanční transakce s několika blízkovýchodními státy v době Trumpova prvního funkčního období. Kushner na síti X tvrzení v knize označil za pobuřující a zcela smyšlená obvinění, jež se vydávají za investigativní žurnalistiku.
Zpráva, jejímž autorem je Matthew Cole a která je výňatkem z jeho knihy „Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East“ (Princové a zloději: Tajný plán Jareda Kushnera a Mohammada bin Zajda na přetvoření Blízkého východu), uvádí, že nizozemská rozvědka získala snímky obrazovky z Kushnerova iPhonu prostřednictvím souborů nalezených na serveru ruského vojenského zpravodajského agenta a následně sledovala aktivitu na jeho telefonu.
Podle časopisu Vanity Fair zjistili představitelé zpravodajských služeb, že Kushner měl přístup k bankovnímu účtu spojenému se Spojenými arabskými emiráty (SAE), na který byly převedeny stovky milionů dolarů z banky v Ázerbájdžánu.
Zpráva uvádí, že přibližně 750 milionů dolarů bylo převedeno na účet u First Abu Dhabi Bank vedený nadací Watani Al Emarat Foundation, což je charitativní organizace financovaná vládou SAE. Kushner byl údajně oprávněnou osobou k podpisu na tomto účtu, což mu zajistilo přístup, nebyl však majitelem účtu, uvádí zpráva. Cole píše, že účet měl sloužit jako fond pro zahraniční politiku, a tvrdí, že tato charitativní organizace byla využívána k podpoře zahraničních vojenských a zpravodajských operací SAE.
Článek dále uvádí, že na samostatný účet v Izraeli dorazila přibližně jedna miliarda dolarů určená pro Kushnerův osobní prospěch. Cole napsal, že převod zprostředkoval prezident Spojených arabských emirátů Mohammad bin Zajd Al Nahaján a že izraelský premiér Benjamin Netanjahu Kushnera přiměl, aby si tyto peníze nechal uložit v Izraeli.
Zpráva uvádí, že Kushner komunikoval s Netanjahuem ohledně těchto transakcí prostřednictvím tehdejšího velvyslance USA v Izraeli Davida Friedmana. Ten popřel, že by o věci cokoliv věděl nebo byl jakkoliv zapojen do údajných jednání.
Kushner vše popírá
„Všechna tato tvrzení jsme oficiálně popřeli, autor však nepředložil ani jediný důkaz, který by některá z nich podpořil,“ napsal ve čtvrtek na X Kushner, který je zároveň Trumpovým vyjednavačem.
Obvinění nebyla potvrzena jako zjištěné protiprávní jednání. Kushner poukázal na to, že ve zprávě chybí výpisy z bankovních účtů, záznamy o bankovních převodech, čísla účtů a data transakcí. Upozornil také na mediální pozornost, vyšetřování Kongresu a vyšetřování zvláštního vyšetřovatele, kterým v daném období čelil. Poznamenal, že s vyšetřovateli dobrovolně spolupracoval a poskytl více než 30 hodin výpovědí.
„Žádné z těchto obvinění se nikdy nepotvrdilo, protože k žádné z těchto událostí nikdy nedošlo,“ napsal Kushner na X. „Jedná se o pobuřující výmysly prezentované jako investigativní žurnalistika,“ dodal a úryvek označil za „směs fantazie, fikce a agitace“.
Kushnerův právní zástupce Chad Mizelle sdělil, že před vydáním úryvku jeho tým zaslal nakladatelství Simon & Schuster třináctistránkový dokument, který obvinění odmítá a označuje za nepodložená, a dodal, že se jeho klient hodlá bránit právní cestou. Bílý dům časopis Vanity Fair obvinil z nepodloženého očerňování Kushnera.