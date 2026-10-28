Posílení arabských stran v Izraeli může být klíčem k nové vládě


před 15 mminutami|Zdroj: Times of Israel, ČT24, ČTK

Historický úspěch slaví v izraelských parlamentních volbách strany arabské menšiny – Sjednocená kandidátka a Ra'am, které by mohly takřka zdvojnásobit počet mandátů. Vysokou účast v arabských městech podle voličů podnítilo nepřátelské chování krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Bena Gvira a jeho neschopnost bojovat proti rostoucímu násilí, píše list Times of Israel (ToI). Arabské strany se mohou stát pomyslným jazýčkem na vahách při sestavování příští vlády. Sionistická uskupení však zatím spolupráci odmítají.

„Naprosto jasný úspěch je toto hlasování pro arabské menšinové strany, které měly v dosluhujícím parlamentu deset mandátů, jde skoro o zdvojnásobení jejich voličské síly,“ komentoval průběžné výsledky hlasování zpravodaj ČT v Izraeli David Borek.

V arabských městech úřady zaznamenaly nebývale vysokou volební účast, která v kupříkladu v Nazaretu dosáhla 72,2 procenta oproti 48,29 procenta v roce 2022, zatímco v Rahatu byla účast 82 procent, což je prudký nárůst oproti 60,61 procenta před čtyřmi lety.

„Chceme žít v míru a tichu“

Mnoho voličů uvedlo, že je motivuje úsilí o pád současné vlády, která je nejpravicovější v dějinách Izraele a kterou považují za mimořádně nepřátelskou vůči své komunitě, informoval ToI. Podle Arabů i analytiků je lidem trnem v oku zejména ministr pro národní bezpečnost a jeho neschopnost zamezit násilí.

„Temné časy“ v Izraeli. Odsouzený rasista Ben Gvir chce omezit soudy a zatočit s neposlušnými Araby
Itamar Ben Gvir se raduje z vítězství v parlamentních volbách

V beduínském městě Rahat na jihu židovského státu voliči řekli ToI, že je Ben Gvir sjednotil a inspiroval jako nikdy předtím, a poukázali na masivní nárůst demolic domů a nedostatek úsilí o řešení násilí páchaného střelnými zbraněmi za současné vlády.

Další Izraelec Ahmad Matana z města Kalansawe uvedl, že poprvé v životě volil ve volbách do Knesetu, v nichž odevzdal svůj hlas straně Ra'am. „Celý ten chaos – zkrátka chceme změnu,“ podotkl. „Chceme normální vládu. Nezáleží na tom, jestli je to Žid nebo Arab. Chceme žít v míru a tichu. To je nejdůležitější,“ dodal. „Čtyři roky jsme pod touto vládou hodně trpěli. Byla až příliš rasistická,“ konstatoval pak místostarosta Kalanaswe Afif Džajúsi, člen strany Ra'am.

V izraelských volbách vede vládní blok, většinu nemá
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Arabové tvoří v Izraeli asi pětinu obyvatel. Jde o potomky Palestinců, kteří zůstali v zemi navzdory masivnímu vysídlení a útěkům statisíců lidí během první arabsko-izraelské války v letech 1947 až 1948 a vzniku Státu Izrael.

Dvě rozdílná arabská politická uskupení

Izraelská ústřední volební komise původně účast arabských stran ve volbách zakázala, což Likud a jeho krajně pravicoví spojenci ocenili, nejvyšší soud ale nakonec potvrdil účast dvou hlavních arabských kandidátek. Těmi jsou Ra'am, která je známá v češtině jako Sjednocená arabská kandidátka, kterou vede Mansúr Abbás, a Sjednocená kandidátka, jež sdružuje strany Chadaš, Balad a Ta'al a jejímž lídrem je Júsef Džabarín.

„Ra'am je umírněná, islamisticky konzervativní strana zaměřená na socioekonomické potřeby izraelských Arabů. Tato strana se již v minulosti účastnila široké anti-netanjahuovské koalice a v těchto volbách má navíc na druhém místě kandidátky židovského politika Joava Segalovitze, bývalého poslance a vysokého policejního důstojníka,“ sdělil ČT24 politolog Marek Čejka, autor Blízkovýchodního podcastu.

Lídr strany Ra'am Mansúr Abbás
Zdroj: Reuters/Rami Shlush

Lídr strany Ra'am Abbás dal najevo ochotu vstoupit do vlády, v jejímž čele by stál lídr nejsilnější opoziční strany Jašar Gadi Eisenkot, ale nejprve podle něj musí být zřejmé, že by byla taková koalice životaschopná. V kontaktu je údajně i s provládním blokem. „Všichni s námi mluví – a to nejen z bloku pro změnu,“ řekl Abbás televizi Channel 12.

„Je to pragmatická strana, která už jednou v minulosti takovouto podporu bývalé vládě Naftaliho Benneta a potom Jaira Lapida poskytla. Tato varianta je ale (nyní) také pasé, protože podle průběžných výsledků mají Eisenkot a jeho blok 47 mandátů a Ra'am šest, což dohromady nedává 61,“ upozornil Borek.

Sjednocená kandidátka je pak aliance sekulárních, levicových a arabsko-nacionalistických stran, které se pro tyto volby opět spojily do jednoho bloku, uvedl Čejka. Sjednocená kandidátka ale odmítá definici Státu Izrael jako židovského národního státu a strany aliance se vehementně zastávají vzniku palestinského státu, upozornil Borek.

Radost ve štábu Sjednocené kandidátky
Zdroj: Reuters/Jamal Awad

Džabarín řekl svým příznivcům, že jeho strana „doufá, že pošle domů Bibiho, Bena Gvira, Smotriče a krví potřísněnou vládu“. „Je to naše vítězství. Vysoká účast je důkazem, že arabské obyvatelstvo chce žít v míru a rovnosti,“ reagovala aliance na průběžné výsledky.

K myšlence připojení k opoziční vládě se dosud stavěla zdrženlivěji než Ra'am, ale naznačila ochotu spolupracovat s opozicí s cílem nahradit Netanjahua – případně se zdržet hlasování nebo hlasovat pro vytvoření nové koalice, aniž by se k ní aktivně připojila. Poslanec z této aliance Ahmad Tibi podle ToI v úterý večer tweetoval: „Buď Bibi, nebo Tibi.“

Odpor ke spolupráci ve vládě i opozici

Sionistické vládní strany nicméně účast Arabů na vládě odmítají a proti se staví i část opozice. Šéf pravicové strany Jisra'el bejtenu Avigdor Lieberman dal jasně najevo, že nechce být ve vládě závislé na arabských poslancích, připomněl zpravodaj.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Přítomnost zejména Sjednocené kandidátky by podle Borka ještě znásobila ideologické polemiky při sestavování široké koalice, v níž by musela být opoziční pravice, levice, konzervativní muslimové z řad arabské menšiny i arabští nacionalisté a arabští radikálně levicoví postkomunisté. „Takováto vláda je v této chvíli těžce představitelná,“ míní zpravodaj.

„Zatím jediný příznivější hlas zaznívá od (Jaira) Golana, který vede Demokraty, který říká pojďme se spojit proti Netanjahuovi a pojďme mu zabránit v tom, aby složil další vládu, ale od zbytku sionistického bloku toto neslyšíme a uvidíme, jak se ta realita bude měnit s tím, jak se budou dopočítávat hlasy,“ podotkla reportérka Deníku N pro Blízký východ Dominika Píhová.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Hlavní arabské deníky vykreslují patové izraelské volby jako zkoušku politického přežití premiéra Benjamina Netanjahua. Titulní strany novin vyzdvihují rekordní volební účast arabských voličů, očekávané potíže opozice při sestavování vlády a překvapivě silný výsledek arabských stran, všímá si ToI.

Reakce arabských médií

Saúdskoarabský deník aš-Šark al-Avsat popisuje hlasování jako volby, které staví „Netanjahuovu éru před soud“, zatímco libanonský list al-Achbár, napojený na Hizballáh, vyšel s hlavním titulkem „Izrael: Podzim krále“.

Několik médií tvrdí, že oslabení Netanjahuova bloku oproti roku 2022 nemusí nutně znamenat jeho politický konec. Poznamenávají totiž, že připravit ho o většinu je snazší než se shodnout na alternativní vládě – zvláště když se očekává, že neosionistické arabské strany získají v potenciálně bezprecedentním výsledku až 18 křesel.

Historické volby budou referendem o Netanjahuovi, Izraeli hrozí pat
Izrael se připravuje na klíčové parlamentní volby

Ve Spojených arabských emirátech označuje deník Al-Chaledž předpokládané zisky arabských stran za „překvapivý úspěch“, který by mohl výrazně zkomplikovat Netanjahuovo úsilí o sestavení vlády. Panarabské noviny al-Kuds al-Arabi pak prohlašují, že premiérův politický osud „visí na vlásku“.

Katarská al-Džazíra poukazuje na „pozoruhodný a historický nárůst zastoupení Palestinců uvnitř Izraele“, zatímco další katarské médium al-Arabí al-Džadíd se zaměřuje na údajné zastrašování a podněcování proti arabským voličům.

Výběr redakce

Počet obětí srážky rychlovlaků ve Španělsku vzrostl na 64

Počet obětí srážky rychlovlaků ve Španělsku vzrostl na 64

10:11Aktualizovánopřed 7 mminutami
Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

14:24Aktualizovánopřed 27 mminutami
V izraelských volbách vede vládní blok, většinu nemá

V izraelských volbách vede vládní blok, většinu nemá

včeraAktualizovánopřed 42 mminutami
Pietní akt na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Pavel jmenoval nové generály

Pietní akt na Vítkově připomněl výročí vzniku Československa. Pavel jmenoval nové generály

08:59Aktualizovánopřed 43 mminutami
Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini

Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini

11:58Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pivovary pod tlakem přeskupují své kapacity a opouští tradiční místa

VideoPivovary pod tlakem přeskupují své kapacity a opouští tradiční místa

před 7 hhodinami
Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro přicestoval do USA

Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro přicestoval do USA

01:47Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Poslanec Pražák se rozhodl ukončit členství v hnutí ANO

Poslanec Pražák se rozhodl ukončit členství v hnutí ANO

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Počet obětí srážky rychlovlaků ve Španělsku vzrostl na 64

Počet obětí srážky dvou rychlovlaků v centrálním Španělsku vzrostl dle místních úřadů na 64. Záchranné týmy dál prohledávají trosky vozů. Příčinou nehody je podle úřadů zřejmě lidské pochybení v řídicím centru. Provoz na trati mezi Madridem a jižním regionem Andalusie byl přerušen. Tuzemské ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli Češi.
10:11Aktualizovánopřed 7 mminutami

Posílení arabských stran v Izraeli může být klíčem k nové vládě

Historický úspěch slaví v izraelských parlamentních volbách strany arabské menšiny – Sjednocená kandidátka a Ra'am, které by mohly takřka zdvojnásobit počet mandátů. Vysokou účast v arabských městech podle voličů podnítilo nepřátelské chování krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Bena Gvira a jeho neschopnost bojovat proti rostoucímu násilí, píše list Times of Israel (ToI). Arabské strany se mohou stát pomyslným jazýčkem na vahách při sestavování příští vlády. Sionistická uskupení však zatím spolupráci odmítají.
před 15 mminutami

Ukrajina zasáhla ruský chemický závod, Rusko zabíjelo v Charkově

Nejméně jeden člověk zahynul a další čtyři utrpěli zranění při ruském útoku na Charkov. Údery opět mířily na civilní cíle. V jednom ze zasažených domů vypukl požár, který se ale hasičům podařilo zlikvidovat. Ukrajinské drony naopak útočily na chemický závod Azot v Novomoskovsku v Tulské oblasti. Jedná se o jedno z největších zařízení tohoto druhu v Rusku. Podle gubernátora oblasti Dmitrije Miljajeva byly zasaženy i bytové domy.
09:39Aktualizovánopřed 24 mminutami

V izraelských volbách vede vládní blok, většinu nemá

Po sečtení 84,5 procenta hlasů vede v izraelských parlamentních volbách vládní blok premiéra Benjamina Netanjahua, většinu mu ale dílčí výsledky neslibují, v této chvíli by získal 54 křesel. Opoziční blok má zatím 49 mandátů, strany volené převážně izraelskými Araby dalších 17 míst, píše server The Times of Israel (ToI). Lídři obou bloků mluví o vítězství a slibují sestavit novou vládu. K té by ale nejspíš potřebovali podporu arabských stran, jež ve volbách mimořádně posílily. Sionistická uskupení včetně části opozice to ale dosud odmítala.
včeraAktualizovánopřed 42 mminutami

Slovensko je opět schopné plně chránit svůj vzdušný prostor, oznámil Pellegrini

Slovensko je od středečního dne opět schopné bránit svůj vzdušný prostor vlastními silami, oznámil prezident Peter Pellegrini. Slovensko po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 vyřadilo z výzbroje zastaralé stíhačky MiG-29 ze sovětské éry a předalo je Kyjevu. S ochranou slovenského vzdušného prostoru pak začali pomáhat spojenci včetně Česka. Už v roce 2018 si Slovensko objednalo čtrnáct nových stíhaček F-16 Block 70, z nichž většina již je v zemi.
11:58Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Metan uniká ze sibiřského permafrostu stále rychleji, varují čínští akademici

Na Sibiři se uvolňuje velké množství metanu. Pokud se bude svět dále oteplovat, bude přibývat v atmosféře i tohoto plynu. Do roku 2050 by mohl zvrátit asi pětinu snah lidstva o omezení jeho emisí.
před 6 hhodinami

Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Bolsonaro přicestoval do USA

Brazilský politik Flávio Bolsonaro přicestoval do USA. S odvoláním na své zdroje to v noci na středu uvedly stanice BBC a server Financial Times, podle nichž neúspěšný prezidentský kandidát dorazil na Floridu, kde se setkal s bratrem Eduardem. Agentura Reuters a stanice CNN Brasil o něco dříve uváděly, že Bolsonaro opustil Brazílii a uchýlil se do USA. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že cestu Bolsonara do Spojených států schvaluje.
01:47Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Válka proti Íránu stála USA dosud přes bilion korun, zjistil Reuters

Americká armáda dosud vynaložila na válku proti Íránu přes 47 miliard dolarů (zhruba 1,03 bilionu korun). Podle údajů Pentagonu, které získala agentura Reuters, je tato částka o více než 25 procent vyšší, než kolik v červenci odhadovalo ministerstvo obrany. Resort na žádost o komentář k odhadu nereagoval.
před 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

před 22 hhodinami
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

před 23 hhodinami
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026